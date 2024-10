Magic Firewall funziona ovunque nella rete globale di Cloudflare, permettendoti di ispezionare il traffico di livello 3/4, indipendentemente da dove si trovano le tue filiali.

Funziona anche in linea con Cloudflare One, la nostra soluzione WAN-as-a-Service completa basata su cloud per sostituire un mosaico di dispositivi hardware legacy per il networking e la sicurezza.