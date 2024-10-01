Magic Firewall 是适用于本地网络和广域网的防火墙即服务（FWaaS）产品。瓶颈不复存在：不再回传流量以通过防火墙设备，而是通过分布在全球 330 城市的 Cloudflare 网络过滤第 3 和第 4 层流量。
利用通过 Cloudflare 全球网络交付的 Magic Firewall，企业安全随着业务需求而扩展。没有人为的瓶颈或设备升级停机。
细粒度过滤规则数秒内即可部署到全球。从单一仪表板管理规则。
Magic Firewall 在 Cloudflare 全球网络的任何地方运行，无论企业的分支机构何处，都能对第 3/4 层流量执行检查。
它还与 Cloudflare One 内联运行，后者是我们基于云的 WAN 即服务解决方案，用于替代拼凑而成的传统网络和安全硬件设备。
“Cloudflare 的实施工程师帮助我们在一个非常复杂的环境中完成了一项巨大的工作。一夜之间，我们将 Cloudflare 保护从我们的 Web 应用扩展到了整个网络。这是一次 A+ 的体验。”
George Panagiotidis — 墨尔本机场技术科技项目经理
Magic Firewall 让组织无需依赖过时硬件即可阻止恶意攻击。
Magic Firewall 从云端部署，无需安装或维护硬件设备即可阻止攻击。
Magic Firewall 集成 Magic Transit，以阻止可压垮基础设施的第 3 层 DDoS 攻击。