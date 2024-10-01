Magic Firewall 在 Cloudflare 全球网络的任何地方运行，无论企业的分支机构何处，都能对第 3/4 层流量执行检查。

它还与 Cloudflare One 内联运行，后者是我们基于云的 WAN 即服务解决方案，用于替代拼凑而成的传统网络和安全硬件设备。