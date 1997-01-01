Cloudflare Network Firewall
Un firewall di rete cloud native per la WAN della tua azienda
Cloudflare Network Firewall è un'offerta FWaaS (firewall-as-a-service) per reti e WAN locali. Niente più colli di bottiglia: invece di effettuare il backhauling del traffico attraverso dispositivi firewall, filtra il traffico di livello 3 e 4 con la rete Cloudflare, in più di 330 città in tutto il mondo.
Vantaggi di Cloudflare Network Firewall
Proteggi l'intera WAN
Applica criteri di sicurezza di rete nell'intera WAN, incluse sedi centrali, filiali e cloud privati virtuali.
Nessun dispositivo da gestire
Con Network Firewall fornito dalla rete globale Cloudflare, la sicurezza si adatta alle tue esigenze aziendali. Nessun punto di strozzatura artificiale o tempo di inattività per gli aggiornamenti delle macchine.
Distribuisci le regole all'istante
Le regole di filtraggio granulare vengono implementate a livello globale in pochi secondi. Gestisci le regole da un singolo dashboard.
COME FUNZIONA
Applica criteri di filtraggio sulla rete globale Cloudflare
Cloudflare Network Firewall funziona ovunque nella rete globale di Cloudflare, permettendoti di ispezionare il traffico di livello 3/4, indipendentemente da dove si trovano le tue filiali.
Funziona anche in linea con Cloudflare One, la nostra soluzione WAN-as-a-Service completa basata su cloud per sostituire un mosaico di dispositivi hardware legacy per il networking e la sicurezza.
Cosa dicono i clienti
“Gli ingegneri dell'implementazione di Cloudflare ci hanno aiutato a completare un lavoro enorme in un ambiente molto complesso. Da un giorno all'altro abbiamo esteso la protezione Cloudflare dalle nostre applicazioni Web all'intera rete. È stata un'esperienza di altissimo livello.
Technology Project Manager, Aeroporto di Melbourne
Principali casi d'uso di Cloudflare Network Firewall
Ritira i dispositivi firewall tradizionali
Network Firewall viene distribuito dal cloud e blocca gli attacchi senza la necessità di installare o gestire dispositivi hardware.
Mitiga gli attacchi DDoS L3
Network Firewall integra Magic Transit per fermare gli attacchi DDoS di livello 3 che possono sopraffare la tua infrastruttura.
Risorse
Sviluppo di una strategia per la modernizzazione della rete
La rete aziendale è rimasta a lungo ostinatamente resistente al cambiamento. Ma man mano che le reti iniziano a modernizzarsi, come dovrebbero i CIO definire l'ambito del progetto e quali casi d'uso principali dovrebbero prendere in considerazione?
Documentazione di Cloudflare Network Firewall
Esplora i tutorial e la documentazione per gli sviluppatori per scoprire come applicare Network Firewall (disponibile per i clienti aziendali Magic Transit o Cloudflare WAN Enterprise) per gli uffici della tua infrastruttura cloud e di rete.