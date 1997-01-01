Registrati

Cloudflare Network Firewall

Un firewall di rete cloud native per la WAN della tua azienda

Cloudflare Network Firewall è un'offerta FWaaS (firewall-as-a-service) per reti e WAN locali. Niente più colli di bottiglia: invece di effettuare il backhauling del traffico attraverso dispositivi firewall, filtra il traffico di livello 3 e 4 con la rete Cloudflare, in più di 330 città in tutto il mondo.

Parla con un esperto
Seleziona il tuo livello professionale... *
Altro
Contribuente individuale
Direttore
Dirigenti
Responsabile
Studente
Vicepresidente
Seleziona la tua funzione lavorativa... *
Altro
DevOps
Executive
Finanza/approvvigionamento
Infrastruttura
Ingegneria
IT
Prodotto
Rete
Sicurezza
Stampa/media
Studente
Vendite/Marketing
Seleziona il tuo paese...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia, Stato Plurinazionale di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Congo, Repubblica Democratica del
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guernsey
Guiana francese
Guinea
Guinea equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole Aland
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Comore
Isole Cook
Isole Falkland (Malvinas)
Isole Faroe
Isole Heard e McDonald
Isole Solomon
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia, ex Repubblica jugoslava di
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Moldavia, Repubblica di
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Pitcairn
Polinesia francese
Polonia
Portogallo
Portorico
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica Popolare del Laos
Repubblica Dominicana
Reunion
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (parte francese)
Saint Martin (parte olandese)
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)
Sao Tome e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania, Repubblica Unita di
Territori della Francia del Sud
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor-Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Repubblica Bolivariana di
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 
Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.
Scarica la sintesi della soluzione
Magic Firewall - Immagine principale

Vantaggi di Cloudflare Network Firewall

Riquadro Cloudflare Magic Wan - Icona
Proteggi l'intera WAN

Applica criteri di sicurezza di rete nell'intera WAN, incluse sedi centrali, filiali e cloud privati virtuali.

Riquadro WAF di sicurezza - Icona
Nessun dispositivo da gestire

Con Network Firewall fornito dalla rete globale Cloudflare, la sicurezza si adatta alle tue esigenze aziendali. Nessun punto di strozzatura artificiale o tempo di inattività per gli aggiornamenti delle macchine.

Motore del set di regole di Cloudflare - Riquadro icona
Distribuisci le regole all'istante

Le regole di filtraggio granulare vengono implementate a livello globale in pochi secondi. Gestisci le regole da un singolo dashboard.

I servizi applicativi proteggono l'accelerazione - Immagine

COME FUNZIONA

Applica criteri di filtraggio sulla rete globale Cloudflare

Cloudflare Network Firewall funziona ovunque nella rete globale di Cloudflare, permettendoti di ispezionare il traffico di livello 3/4, indipendentemente da dove si trovano le tue filiali.

Funziona anche in linea con Cloudflare One, la nostra soluzione WAN-as-a-Service completa basata su cloud per sostituire un mosaico di dispositivi hardware legacy per il networking e la sicurezza.

Cosa dicono i clienti

Prodotto Gateway - segnaposto
Melbourne Airport - Logo

“Gli ingegneri dell'implementazione di Cloudflare ci hanno aiutato a completare un lavoro enorme in un ambiente molto complesso. Da un giorno all'altro abbiamo esteso la protezione Cloudflare dalle nostre applicazioni Web all'intera rete. È stata un'esperienza di altissimo livello.

Technology Project Manager, Aeroporto di Melbourne

Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco

Principali casi d'uso di Cloudflare Network Firewall

Browser attacchi al traffico - Riquadro
Ritira i dispositivi firewall tradizionali

Network Firewall viene distribuito dal cloud e blocca gli attacchi senza la necessità di installare o gestire dispositivi hardware.

Scudo di sicurezza - Icona
Mitiga gli attacchi DDoS L3

Network Firewall integra Magic Transit per fermare gli attacchi DDoS di livello 3 che possono sopraffare la tua infrastruttura.

Scopri come le aziende globali utilizzano Cloudflare Network Firewall per accelerare le loro applicazioni

Case study

Risorse

Sviluppo di una strategia per la modernizzazione della rete

La rete aziendale è rimasta a lungo ostinatamente resistente al cambiamento. Ma man mano che le reti iniziano a modernizzarsi, come dovrebbero i CIO definire l'ambito del progetto e quali casi d'uso principali dovrebbero prendere in considerazione?

Approfondimento  
Documentazione di Cloudflare Network Firewall

Esplora i tutorial e la documentazione per gli sviluppatori per scoprire come applicare Network Firewall (disponibile per i clienti aziendali Magic Transit o Cloudflare WAN Enterprise) per gli uffici della tua infrastruttura cloud e di rete.

Leggi la documentazione per gli sviluppatori  
Icona Protezione con scudo di sicurezza

Ottieni Cloudflare Network Firewall per la tua azienda

Parla con un esperto
Seleziona il tuo livello professionale... *
Altro
Contribuente individuale
Direttore
Dirigenti
Responsabile
Studente
Vicepresidente
Seleziona la tua funzione lavorativa... *
Altro
DevOps
Executive
Finanza/approvvigionamento
Infrastruttura
Ingegneria
IT
Prodotto
Rete
Sicurezza
Stampa/media
Studente
Vendite/Marketing
Seleziona il tuo paese...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia, Stato Plurinazionale di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Congo, Repubblica Democratica del
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto