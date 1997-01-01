Un firewall di rete cloud native per la WAN della tua azienda

Cloudflare Network Firewall è un'offerta FWaaS (firewall-as-a-service) per reti e WAN locali. Niente più colli di bottiglia: invece di effettuare il backhauling del traffico attraverso dispositivi firewall, filtra il traffico di livello 3 e 4 con la rete Cloudflare, in più di 330 città in tutto il mondo.