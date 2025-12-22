註冊

Cloudflare Network Firewall

用於企業 WAN 的雲端原生網路防火牆

Cloudflare Network Firewall 是一種針對內部部署網路和 WAN 提供的防火牆即服務 (FWaaS)。再無瓶頸——無需透過防火牆設備回傳流量，而是利用覆蓋全球超過 330 座城市的 Cloudflare 網路篩選第 3 層和第 4 層流量。

Magic Firewall - 主圖

Cloudflare Network Firewall 的優勢

Cloudflare Magic Wan 圖塊 - 圖示
保護整個 WAN

在整個 WAN（包括總部、分支機搆和虛擬私人雲端）中實施網路安全性原則

安全性 WAF 圖塊 - 圖示
無需管理任何裝置

透過 Cloudflare 全球網路提供的 Network Firewall，您的安全性會隨業務需求而擴展。設備升級不會面臨人為的阻塞點，也不會產生停機時間。

Cloudflare 規則集引擎圖示圖塊
立即部署規則

精細化的篩選規則可在數秒內完成全球部署。從單一儀表板管理規則。

應用程式服務保護加速 - 影像

運作方式

在 Cloudflare 全球網路上套用篩選原則

Cloudflare Network Firewall 在 Cloudflare 全球網路的所有位置執行，無論您的分支機構位於何處，都可以讓您檢查第 3/4 層流量。

它還與 Cloudflare One 一起執行，Cloudflare One 是一款全面的、基於雲端的 WAN 即服務解決方案，取代了為網路和安全而拼湊的傳統硬體設備。

客戶評價

Gateway 產品 - 預留位置
墨爾本機場 - 標誌

「Cloudflare 實施工程師幫助我們在極其複雜的環境中完成了大量的工作。一夜之間，我們將 Cloudflare 保護從 Web 應用程式擴展到了整個網路。這次體驗簡直太棒了。」

墨爾本機場技術專案經理

Cloudflare Network Firewall 主要使用案例

流量攻擊瀏覽器 - 圖塊
淘汰傳統防火牆設備

Network Firewall 從雲端部署，無需安裝或維護硬體設備即可封鎖攻擊。

安全護盾 - 圖示
緩解 L3 DDoS 攻擊

Network Firewall 整合了 Magic Transit，以阻止可能會淹沒您的基礎架構的第 3 層 DDoS 攻擊。

瞭解跨國公司如何使用 Cloudflare Network Firewall 加速其應用程式

案例研究

資源

制定網路現代化策略

長期以來，企業網路一直頑固地抵制變革。但隨著網路開始實現現代化，CIO 應如何定義專案的範圍，以及他們應該考慮哪些關鍵使用案例呢？

Cloudflare Network Firewall 文件

瀏覽教學課程和開發人員文件，瞭解如何為您的雲端基礎架構和網路辦公室套用 Network Firewall（向 Magic Transit 或 Cloudflare WAN Enterprise 方案客戶提供）。

安全護盾保護圖示

為您的企業取得 Cloudflare Network Firewall

