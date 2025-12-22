Cloudflare Network Firewall
用於企業 WAN 的雲端原生網路防火牆
Cloudflare Network Firewall 是一種針對內部部署網路和 WAN 提供的防火牆即服務 (FWaaS)。再無瓶頸——無需透過防火牆設備回傳流量，而是利用覆蓋全球超過 330 座城市的 Cloudflare 網路篩選第 3 層和第 4 層流量。
Cloudflare Network Firewall 的優勢
無需管理任何裝置
透過 Cloudflare 全球網路提供的 Network Firewall，您的安全性會隨業務需求而擴展。設備升級不會面臨人為的阻塞點，也不會產生停機時間。
立即部署規則
精細化的篩選規則可在數秒內完成全球部署。從單一儀表板管理規則。
運作方式
在 Cloudflare 全球網路上套用篩選原則
Cloudflare Network Firewall 在 Cloudflare 全球網路的所有位置執行，無論您的分支機構位於何處，都可以讓您檢查第 3/4 層流量。
它還與 Cloudflare One 一起執行，Cloudflare One 是一款全面的、基於雲端的 WAN 即服務解決方案，取代了為網路和安全而拼湊的傳統硬體設備。
客戶評價
「Cloudflare 實施工程師幫助我們在極其複雜的環境中完成了大量的工作。一夜之間，我們將 Cloudflare 保護從 Web 應用程式擴展到了整個網路。這次體驗簡直太棒了。」
墨爾本機場技術專案經理
Cloudflare Network Firewall 主要使用案例
淘汰傳統防火牆設備
Network Firewall 從雲端部署，無需安裝或維護硬體設備即可封鎖攻擊。
緩解 L3 DDoS 攻擊
Network Firewall 整合了 Magic Transit，以阻止可能會淹沒您的基礎架構的第 3 層 DDoS 攻擊。