Cloudflare Network Firewall
适用于企业 WAN 的云原生网络防火墙
Cloudflare Network Firewall 是适用于本地网络和广域网的防火墙即服务（FWaaS）产品。瓶颈不复存在：不再回传流量至防火墙设备，而是通过覆盖全球 330 城市的 Cloudflare 网络过滤第 3、4 层流量。
Cloudflare Network Firewall 的优势
不需管理任何设备
利用通过 Cloudflare 全球网络交付的 Network Firewall，企业安全跟随业务需求而扩展。无人为瓶颈，无设备升级停机。
即时部署规则
细粒度过滤规则数秒内即可部署到全球。从单一仪表板管理规则。
工作原理
在 Cloudflare 全球网络上应用过滤策略
Cloudflare 网络防火墙在 Cloudflare 全球网络的任何地方运行，无论您的分支机构位于何处，都能对第 3/4 层流量执行检查。
它还与 Cloudflare One 内联运行——后者是我们基于云的综合性 WAN 即服务 (WaaS) 解决方案，用于替代由传统网络和安全硬件设备拼凑而成的架构。
客户评价
“Cloudflare 的实施工程师帮助我们在一个非常复杂的环境中完成了一项重大工作。一夜之间，我们将 Cloudflare 保护从我们的 Web 应用扩展到了整个网络。这是一次 A+ 的体验。”
墨尔本机场技术科技项目经理
Cloudflare Network Firewall 主要使用场景
退役传统防火墙设备
Network Firewall 从云端部署，无需安装或维护硬件设备即可阻止攻击。
缓解 L3 DDoS 攻击
Magic Firewall 集成 Magic Transit，以阻止可压垮基础设施的第 3 层 DDoS 攻击。