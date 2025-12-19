注册

Cloudflare Network Firewall

适用于企业 WAN 的云原生网络防火墙

Cloudflare Network Firewall 是适用于本地网络和广域网的防火墙即服务（FWaaS）产品。瓶颈不复存在：不再回传流量至防火墙设备，而是通过覆盖全球 330 城市的 Cloudflare 网络过滤第 3、4 层流量。

获取解决方案简介
Magic Firewall - 主图片

Cloudflare Network Firewall 的优势

Cloudflare Magic Wan 磁铁-图标
保护整个广域网

在整个广域网内执行网络安全策略，包括总部、分支机构和虚拟专用云（VPC）。

安全 WAF 磁贴- 图标
不需管理任何设备

利用通过 Cloudflare 全球网络交付的 Network Firewall，企业安全跟随业务需求而扩展。无人为瓶颈，无设备升级停机。

图标磁贴 Cloudflare 规则集引擎
即时部署规则

细粒度过滤规则数秒内即可部署到全球。从单一仪表板管理规则。

应用服务保护加速 - 图像

工作原理

在 Cloudflare 全球网络上应用过滤策略

Cloudflare 网络防火墙在 Cloudflare 全球网络的任何地方运行，无论您的分支机构位于何处，都能对第 3/4 层流量执行检查。

它还与 Cloudflare One 内联运行——后者是我们基于云的综合性 WAN 即服务 (WaaS) 解决方案，用于替代由传统网络和安全硬件设备拼凑而成的架构。

客户评价

Gateway 产品——占位符
墨尔本机场 - 标识

“Cloudflare 的实施工程师帮助我们在一个非常复杂的环境中完成了一项重大工作。一夜之间，我们将 Cloudflare 保护从我们的 Web 应用扩展到了整个网络。这是一次 A+ 的体验。”

墨尔本机场技术科技项目经理

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色

Cloudflare Network Firewall 主要使用场景

流量攻击浏览器 - 平铺
退役传统防火墙设备

Network Firewall 从云端部署，无需安装或维护硬件设备即可阻止攻击。

安全盾牌-图标
缓解 L3 DDoS 攻击

Magic Firewall 集成 Magic Transit，以阻止可压垮基础设施的第 3 层 DDoS 攻击。

了解全球企业如何使用 Cloudflare Network Firewall 来加速其应用

案例研究

资源

制定网络现代化战略

企业网络长期顽固地抵制变革。但随着网络开始现代化转型，CIO 应该如何定义项目范围，他们应该考虑哪些关键使用场景？

阅读白皮书  
Cloudflare Network Firewall 文档

探索教程和开发人员文档，了解如何在您的云基础设施和网络办公室中应用 Network Firewall（适用于 Magic Transit 或 Cloudflare WAN Enterprise 客户）。

阅读开发人员文档  
Security Shield Protection Icon

为您的企业获取 Cloudflare Network Firewall

