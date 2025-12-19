Cloudflare 网络防火墙在 Cloudflare 全球网络的任何地方运行，无论您的分支机构位于何处，都能对第 3/4 层流量执行检查。

它还与 Cloudflare One 内联运行——后者是我们基于云的综合性 WAN 即服务 (WaaS) 解决方案，用于替代由传统网络和安全硬件设备拼凑而成的架构。