Me interesa

Cloudflare Network Firewall

Firewall de red nativo de nube para la red WAN de tu empresa

Cloudflare Network Firewall es un firewall como servicio (FWaaS) que ofrece redes y WAN locales. No más cuellos de botella — en lugar de redireccionar el tráfico a través de los dispositivos de firewall, filtra el tráfico de las capas 3 y 4 con la red de Cloudflare, con ubicaciones en más de 330 ciudades en todo el mundo.

Habla con un experto
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Islas Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y Mcdonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia, Anterior República de Yugoslavia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

 
Al enviar este formulario, aceptas recibir información de Cloudflare relacionada con nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca venderemos tus datos, y valoramos tus elecciones de privacidad. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.
Obtener un resumen de solución
Magic Firewall - Imagen principal

Ventajas de Cloudflare Network Firewall

Ficha de Cloudflare Magic Wan - Icono
Proteger toda la WAN

Aplica políticas de seguridad de red sistemáticas en toda tu WAN, incluida la sede, las sucursales y las nubes privadas virtuales.

Ficha de seguridad WAF - Icono
Sin dispositivos que administrar

Con Network Firewall distribuido desde la red global de Cloudflare, tu seguridad se adapta a las necesidades de tu empresa. Sin puntos de congestión artificiales ni tiempo de inactividad durante las actualizaciones de los dispositivos.

Icono - Ficha - Motor de conjunto de reglas de Cloudflare
Implementa las reglas de manera instantánea

Las reglas de filtrado precisas se implementan globalmente en segundos. Administra las reglas desde un solo panel de control.

Los servicios de aplicaciones protegen y aceleran - Imagen

CÓMO FUNCIONA

Aplica las políticas de filtrado en la red global de Cloudflare

Cloudflare Network Firewall se ejecuta en cualquier lugar de la red global de Cloudflare, lo que te permite inspeccionar el tráfico de la capa 3/4 independientemente de dónde se encuentren tus filiales.

También se ejecuta en línea con Cloudflare One, nuestra solución integral WAN como servicio en la nube para reemplazar una combinación de dispositivos de hardware heredados para redes y seguridad.

Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición
Aeropuerto de Melbourne - Logo

"Los ingenieros de implementación de Cloudflare nos ayudaron a completar un trabajo titánico en un entorno muy complejo. De la noche a la mañana ampliamos la protección de las aplicaciones que nos brinda Cloudflare a toda nuestra red. Fue una experiencia sobresaliente".

Director de proyectos tecnológicos, Aeropuerto de Melbourne

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco

Principales casos de uso de Cloudflare Network Firewall

Explorador del tráfico de ataques - Ficha
Eliminar los dispositivos de firewall heredados

Network Firewall se implementa desde la nube, bloqueando los ataques sin necesidad de instalar o mantener hardware.

Escudo de seguridad - Icono
Mitigación de ataques DDoS (capa 3)

Network Firewall integra Magic Transit para detener los ataques DDoS a la capa 3 que pueden saturar tu infraestructura.

Descubre cómo empresas de todo el mundo utilizan Cloudflare Network Firewall para acelerar sus aplicaciones

Casos prácticos

Recursos

Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red

Durante mucho tiempo, la red empresarial se resistió obstinadamente al cambio. Pero a medida que las redes comienzan a modernizarse, ¿cómo deben definir los directores de sistemas de información (CIO) el alcance del proyecto y qué casos de uso clave deben tener en cuenta?

Leer documento técnico  
Documentación de Cloudflare Network Firewall

Consulta los tutoriales y la documentación para desarrolladores para aprender a aplicar Network Firewall (disponible para clientes empresariales de Magic Transit o Cloudflare WAN Enterprise) para tu infraestructura en la nube y oficinas en red.

Leer documentación para desarrolladores  
Icono del escudo de seguridad de protección

Obtén Cloudflare Network Firewall para tu empresa

Habla con un experto
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca