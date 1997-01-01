Cloudflare Network Firewall
Firewall de red nativo de nube para la red WAN de tu empresa
Cloudflare Network Firewall es un firewall como servicio (FWaaS) que ofrece redes y WAN locales. No más cuellos de botella — en lugar de redireccionar el tráfico a través de los dispositivos de firewall, filtra el tráfico de las capas 3 y 4 con la red de Cloudflare, con ubicaciones en más de 330 ciudades en todo el mundo.
Ventajas de Cloudflare Network Firewall
Proteger toda la WAN
Aplica políticas de seguridad de red sistemáticas en toda tu WAN, incluida la sede, las sucursales y las nubes privadas virtuales.
Sin dispositivos que administrar
Con Network Firewall distribuido desde la red global de Cloudflare, tu seguridad se adapta a las necesidades de tu empresa. Sin puntos de congestión artificiales ni tiempo de inactividad durante las actualizaciones de los dispositivos.
Implementa las reglas de manera instantánea
Las reglas de filtrado precisas se implementan globalmente en segundos. Administra las reglas desde un solo panel de control.
CÓMO FUNCIONA
Aplica las políticas de filtrado en la red global de Cloudflare
Cloudflare Network Firewall se ejecuta en cualquier lugar de la red global de Cloudflare, lo que te permite inspeccionar el tráfico de la capa 3/4 independientemente de dónde se encuentren tus filiales.
También se ejecuta en línea con Cloudflare One, nuestra solución integral WAN como servicio en la nube para reemplazar una combinación de dispositivos de hardware heredados para redes y seguridad.
Qué dicen nuestros clientes
"Los ingenieros de implementación de Cloudflare nos ayudaron a completar un trabajo titánico en un entorno muy complejo. De la noche a la mañana ampliamos la protección de las aplicaciones que nos brinda Cloudflare a toda nuestra red. Fue una experiencia sobresaliente".
Director de proyectos tecnológicos, Aeropuerto de Melbourne
Principales casos de uso de Cloudflare Network Firewall
Eliminar los dispositivos de firewall heredados
Network Firewall se implementa desde la nube, bloqueando los ataques sin necesidad de instalar o mantener hardware.
Mitigación de ataques DDoS (capa 3)
Network Firewall integra Magic Transit para detener los ataques DDoS a la capa 3 que pueden saturar tu infraestructura.
Descubre cómo empresas de todo el mundo utilizan Cloudflare Network Firewall para acelerar sus aplicaciones
Recursos
Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
Durante mucho tiempo, la red empresarial se resistió obstinadamente al cambio. Pero a medida que las redes comienzan a modernizarse, ¿cómo deben definir los directores de sistemas de información (CIO) el alcance del proyecto y qué casos de uso clave deben tener en cuenta?
Documentación de Cloudflare Network Firewall
Consulta los tutoriales y la documentación para desarrolladores para aprender a aplicar Network Firewall (disponible para clientes empresariales de Magic Transit o Cloudflare WAN Enterprise) para tu infraestructura en la nube y oficinas en red.