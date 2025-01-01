Las empresas necesitan soluciones de seguridad unificadas y en capas que se puedan aplicar a todos los puntos finales y usuarios, independientemente de su ubicación. Cloudflare puede ayudarte.
A medida que la arquitectura de las redes empresariales sigue evolucionando, también lo hacen los métodos con los que las empresas protegen a sus usuarios, redes y datos.
Con la proliferación del trabajo remoto y la migración a la nube, las arquitecturas y dispositivos de seguridad tradicionales, redes MPLS diseñadas a medida y un entramado de infraestructura y herramientas de hardware imposible de mantener, ya no pueden satisfacer las necesidades de las empresas modernas, lo que obliga a las organizaciones a reevaluar el enfoque de la seguridad de la red.
Cloudflare One es una solución de seguridad de red global en la nube creada para las empresas que necesitan conectar y proteger a sus usuarios, sin depender de dispositivos de seguridad heredados, sin la necesidad de combinar varias soluciones específicas o sacrificar la visibilidad y el control de sus redes.
Con Cloudflare, todos los servicios se prestan desde una amplia red perimetral que abarca más de 330 ciudades en 125 países. Gracias a ello, los ataques se mitigan automáticamente cerca del origen, el tráfico de la red se dirige a través de las rutas más rápidas y eficientes, y las políticas de acceso se pueden aplicar de manera uniforme a todo tu equipo, independientemente de dónde se encuentren tus usuarios.
Sigue leyendo para descubrir cómo Cloudflare protege las redes empresariales con nuestro conjunto de servicios de seguridad de red escalables.
Protege tu red contra ataques DDoS de cualquier magnitud o tipo, en un promedio de menos de tres segundos.
Sustituye el entramado de dispositivos y circuitos propios costosos por una única red global.
Crea políticas para todo el tráfico que entra y sale de tu red, sin tener que unir soluciones de diferentes proveedores o mantener dispositivos de hardware engorrosos.
Inspecciona y protege todas las conexiones de tus sucursales, centros de datos y usuarios remotos a todos los destinos de Internet, sin afectar al rendimiento.
Cloudflare One combina productos de red diseñados para proteger las redes empresariales y conectar a los usuarios desde cualquier lugar del planeta.
Descubre cómo Magic WAN y Magic Firewall trabajan juntos para aplicar políticas de firewall de red en el perímetro, en todo el tráfico de cualquier entidad dentro de la red corporativa.
Seleccionar el servicio adecuado de mitigación de DDoS es esencial para proteger tus redes, aplicaciones y usuarios. Estas son cinco preguntas que debes tener en cuenta al evaluar a los proveedores.
El firewall de red de Cloudflare protege a los usuarios remotos, las sucursales, los centros de datos y la infraestructura en la nube, y ayuda a las empresas a estar al tanto de todo lo que ocurre en sus redes.
Descubre los cinco riesgos a los que se enfrentan las redes empresariales modernas, así como las tecnologías y estrategias que las organizaciones pueden utilizar para protegerse de ellos.