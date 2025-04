Copiar el enlace del artículo

¿Qué es la seguridad de red?

La seguridad de la red es una categoría de prácticas y tecnologías que garantizan la protección de las redes internas contra los ataques y las fugas de datos. Comprende el control de acceso, la prevención de los ciberataques, la detección de malware y otras medidas de seguridad.

La "seguridad de redes" a menudo se refiere a la protección de grandes redes empresariales. (Para más información acerca de la protección de redes más pequeñas, vea ¿Qué es una LAN? y ¿Qué es un enrutador?)

Definición de red

Una red es un grupo de dos o más dispositivos informáticos conectados. Las redes varían en tamaño, desde las pequeñas redes de área personal (PAN) y las redes de área local (LAN), hasta las grandes redes de área amplia (WAN), que conectan redes más pequeñas que están a grandes distancias.

En la actualidad, casi todas las empresas dependen de algún tipo de red para ser productivas, ya sea una LAN que permite que sus empleados accedan a Internet, una WAN que conecte las distintas sedes de sus oficinas o una red como servicio (NaaS) que realiza estas funciones en la nube.

¿Cuáles son los riesgos más comunes para la seguridad de red?

Como cualquier activo empresarial importante, las redes pueden verse en riesgo de diversas maneras. Las amenazas para las que hay que prepararse incluyen:

Acceso no autorizado: si un usuario no autorizado consigue acceder a una red, podría ver información confidencial que de otro modo permanecería privada. También podrían filtrar datos confidenciales o poner en riesgo los sistemas internos.

si un usuario no autorizado consigue acceder a una red, podría ver información confidencial que de otro modo permanecería privada. También podrían filtrar datos confidenciales o poner en riesgo los sistemas internos. Ataques DDoS: los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) tienen como objetivo ralentizar o denegar el servicio a los usuarios legítimos mediante la inundación de las redes o los servidores con tráfico basura. Los ataques DDoS pueden saturar una red para que deje de funcionar.

los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) tienen como objetivo ralentizar o denegar el servicio a los usuarios legítimos mediante la inundación de las redes o los servidores con tráfico basura. Los ataques DDoS pueden saturar una red para que deje de funcionar. Aprovechar las vulnerabilidades: los atacantes pueden utilizar las vulnerabilidades de portales de acceso, aplicaciones, hardware u otras áreas para penetrar en una red con diversos fines maliciosos.

los atacantes pueden utilizar las vulnerabilidades de portales de acceso, aplicaciones, hardware u otras áreas para penetrar en una red con diversos fines maliciosos. Infecciones de malware: entre las infecciones de malware más comunes se incluyen el ransomware, que encripta o destruye datos; los gusanos, malware que puede replicarse rápidamente por toda la red; y el spyware, que permite que los atacantes rastreen las acciones de los usuarios. El malware puede entrar en una red desde diversas fuentes, como sitios web no seguros, dispositivos de empleados infectados o ataques externos dirigidos.

entre las infecciones de malware más comunes se incluyen el ransomware, que encripta o destruye datos; los gusanos, malware que puede replicarse rápidamente por toda la red; y el spyware, que permite que los atacantes rastreen las acciones de los usuarios. El malware puede entrar en una red desde diversas fuentes, como sitios web no seguros, dispositivos de empleados infectados o ataques externos dirigidos. Amenazas internas: los empleados o proveedores internos pueden socavar involuntariamente la seguridad de la red o filtrar datos cuando desconocen las mejores prácticas de seguridad. En otros casos, los usuarios pueden poner en riesgo una red de forma intencionada o filtrar datos por motivos propios.

¿Cuáles son las tecnologías importantes de seguridad de la red?

La seguridad de red es un campo muy amplio. A continuación, se presentan algunas de las tecnologías que pueden utilizar las organizaciones para proteger su red. Para reducir la complejidad, la mayoría de las organizaciones intentan confiar en el menor número posible de proveedores para la seguridad de la red; muchas empresas buscan proveedores que ofrezcan varias de estas tecnologías juntas.

Control de acceso

El control de acceso restringe el acceso a los datos y al software utilizado para manipularlos. Es fundamental para evitar el acceso no autorizado y reducir el riesgo de amenazas internas. Las soluciones de gestión de identidad y acceso (IAM) pueden ayudar con esto. Muchas empresas utilizan redes privadas virtuales (VPN) para controlar el acceso; sin embargo, hoy en día hay alternativas a las VPN.

Autenticación del usuario

La autenticación, o la verificación de la identidad de un usuario, es un componente fundamental del control de acceso. Utilizar la autenticación en dos fases (2FA) en lugar de simples contraseñas es un paso importante para hacer que las redes sean más seguras.

Firewalls

Los firewalls filtran las posibles amenazas del tráfico de red. Pueden bloquear ataques de malware, explotaciones de vulnerabilidad, ataques de bots y otras amenazas. Los firewalls tradicionales se ejecutan dentro de la ubicación física de una empresa mediante un dispositivo de hardware. En la actualidad, muchos firewalls pueden ejecutarse en software o en la nube, lo cual hace que ya no sean necesarios los firewalls.

Protección DDoS

Tanto los sitios web como la infraestructura de red necesitan estar protegidos de los ataques DDoS para seguir funcionando. En particular, la infraestructura de red necesita una mitigación de DDoS en la capa de red, en lugar de la capa de aplicación.

Prevención contra la pérdida de datos (DLP)

Mientras que los firewalls y la protección contra DDoS impiden que los ataques externos entren en una red, la prevención de pérdida de datos (DLP) impide que los datos internos salgan de la red.

Aislamiento del navegador

Acceder a Internet desde una red puede suponer un riesgo, porque la navegación web implica la ejecución de código desde fuentes externas no fiables (por ejemplo, varios servidores web) en los dispositivos de los usuarios. El aislamiento de navegador elimina este riesgo al ejecutar el código fuera de la red interna de una organización, a menudo en un servidor en la nube.

¿Qué otras medidas deben tomar las empresas para asegurar sus redes?

Aunque no es posible estar completamente a salvo de los ataques, estos pasos pueden reducir aún más el riesgo:

Mantener copias de seguridad de los datos: incluso la red mejor defendida puede caer ante un ataque. Perder el acceso parcial o total a los datos y sistemas internos puede ser devastador para una empresa; mantener copias de seguridad de los datos ayuda a mitigar el impacto de un ataque de este tipo.

Educación de los usuarios: muchas filtraciones de datos e infecciones de malware se producen porque un usuario ha cometido un error, ya sea porque haya abierto accidentalmente un archivo adjunto de un correo electrónico no seguro, haya dado sus credenciales de acceso como resultado de un ataque de phishing o haya permitido un acceso externo de alguna otra manera. Hay que concienciar a los empleados internos y a los proveedores sobre cómo mantenerse seguros y proteger la red.

Aplicar una filosofía "zero Trust": la seguridad Zero Trust es el principio por el que no se debe confiar en ningún usuario o dispositivo por defecto.

¿Cómo mantiene Cloudflare la seguridad de las redes empresariales?

Cloudflare One es un producto integral que incluye servicios de red combinados con seguridad, incluidas todas las tecnologías de seguridad mencionadas anteriormente.

Cloudflare Magic Transit protege las redes de los ataques DDoS en las capas 3 (la capa de red), 4 (la capa de transporte) y 7 (la capa de aplicación) del modelo OSI.

Cloudflare for Teams es un conjunto de productos para el control de acceso y la protección de los puntos de conexión.

Además de proteger sus redes, muchas empresas necesitan hoy proteger también los recursos de la informática en la nube.

Aprende cómo la conectividad cloud reduce el riesgo organizativo con mejores protecciones contra amenazas en todas las redes.