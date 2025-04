Copiar el enlace del artículo

¿Qué es una LAN (red de área local)?

Una red de área local (LAN) es una red contenida dentro de una pequeña zona geográfica, normalmente dentro del mismo edificio. Las redes WiFi domésticas y las redes de pequeñas empresas son ejemplos comunes de LAN.

Las LAN también pueden ser bastante grandes, aunque si ocupan varios edificios, a menudo es más preciso clasificarlas como redes de área extensa (WAN) o redes de área metropolitana (MAN).

¿Cómo funcionan las LAN?

La mayoría de las LAN se conectan a Internet en un punto central: un enrutador. Las LAN domésticas suelen utilizar un único enrutador, mientras que las LAN en espacios más grandes pueden utilizar además conmutadores de red para una entrega de paquetes más eficiente.

Las redes LAN casi siempre utilizan Ethernet, WiFi o ambas para conectar los dispositivos de la red. Ethernet es un protocolo de conexión física a la red que requiere el uso de cables Ethernet. WiFi es un protocolo para conectarse a una red mediante ondas de radio.

Una variedad de dispositivos puede conectarse a las LAN, incluyendo servidores, ordenadores de escritorio, portátiles, impresoras, dispositivos IoT e incluso videoconsolas. En las oficinas, las LAN suelen utilizarse para proporcionar acceso compartido a los empleados internos a las impresoras o servidores conectados.

¿Qué equipo se necesita para configurar una LAN?

Las redes LAN más sencillas conectadas a Internet solo necesitan un enrutador y una forma en la que los dispositivos informáticos se conecten al enrutador, como por ejemplo mediante cables Ethernet o un punto de acceso WiFi. Las LAN sin conexión a Internet necesitan un conmutador para intercambiar datos. Las LAN grandes, como las de un gran edificio de oficinas, pueden necesitar enrutadores o conmutadores adicionales para reenviar los datos de forma más eficiente a los dispositivos adecuados.

No todas las LAN se conectan a Internet. De hecho, las LAN son anteriores a Internet: las primeras LAN se utilizaron en empresas a finales de la década de 1970. (Estas antiguas LAN utilizaban protocolos de red que ya no se usan en la actualidad). El único requisito para configurar una LAN es que los dispositivos conectados puedan intercambiar datos. Para ello suele ser necesario un equipo de red para la conmutación de paquetes, como un conmutador de red. En la actualidad, incluso las LAN que no están conectadas a Internet utilizan los mismos protocolos de red que se usan en Internet (como IP).

¿Qué es una LAN virtual?

Las LAN virtuales, o VLAN, son una forma de dividir el tráfico de una misma red física en dos redes. Imaginemos que se instalan dos redes LAN distintas, cada una con su propio enrutador y conexión a Internet, en la misma habitación. Las VLAN son así, pero se dividen virtualmente mediante software en lugar de físicamente mediante hardware: solo se necesita un enrutador con una conexión a Internet.

Las VLAN ayudan a la gestión de la red, especialmente en el caso de las LAN muy grandes. Al subdividir la red, los administradores pueden gestionar la red de forma mucho más fácil. (Las VLAN son muy diferentes de las subredes, que son otra forma de subdividir las redes para conseguir una mayor eficiencia).

¿Cuál es la diferencia entre una LAN y una WAN?

Una WAN, o red de área amplia, es un conjunto de LAN conectadas. Es una red amplia de redes locales. Una WAN puede tener cualquier tamaño, incluso miles de kilómetros de ancho; no está restringida a un área determinada.

¿Cómo se relacionan las LAN con el resto de Internet?

Internet es una red de redes. Las LAN suelen conectarse a una red mucho más grande, un sistema autónomo (AS). Los AS son redes muy grandes con sus propias políticas de enrutamiento y con control sobre ciertas direcciones IP. Un proveedor de acceso de Internet (ISP) es un ejemplo de AS.

Imaginemos que una LAN es una red pequeña que se conecta a una red mucho más grande, que se conecta a otras redes muy grandes, todas las cuales contienen LAN. Esto es Internet, y dos ordenadores conectados a dos LAN diferentes, separadas por miles de kilómetros, pueden comunicarse entre sí al enviar datos a través de estas conexiones entre redes.

¿Cómo protege Cloudflare las LAN?

La infraestructura empresarial local, como las LAN y los enrutadores, conmutadores y servidores que las acompañan, a menudo se enfrentan a ataques maliciosos, como los ataques DDoS. Cloudflare Magic Transit protege las redes e infraestructuras locales de ataques maliciosos, además de acelerar el tráfico de red legítimo. Cloudflare Magic Transit también protege las redes alojadas en la nube e híbridas.