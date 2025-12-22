サインアップ

Cloudflare Network Firewall

WAN全体にクライドネイティブなネットワークファイアウォールを

Cloudflare Network Firewallは、オンプレミスネットワークやWANのためのサービスとしてのファイアウォール（FWaaS）です。ボトルネックはもう生じません。トラフィックをファイアウォール機器でバックホールする代わりに、世界330都市以上に広がるCloudflareネットワークで、レイヤー3とレイヤー4のトラフィックをフィルタリングします。

専門家に相談する
職位をお選びください... *
Cレベル
その他
学生
管理
個人貢献者
取締役
部長
職務権限をお選びください... *
DevOps
IT
インフラ
エグゼクティブ
エンジニアリング
セールス/マーケティング
セキュリティ
その他
ネットワーク
学生
財務/調達
製品
報道/メディア
国を選択してください...
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバ
アルバニア
アルメニア
アンギラ
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イエメン
イギリス領インド洋地域
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウォリス・フツナ
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オーランド諸島
オマーン
オランダ
ガーナ
カーボベルデ
ガーンジー島
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニア・ビサウ
キプロス
キューバ
キュラソー
ギリシャ
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
グアドループ
クウェート
クック諸島
グリーンランド
クリスマス島
グレナダ
クロアチア
ケイマン諸島
ケニア
コートジボワール
ココス（キーリング）諸島
コスタリカ
コモロ
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
サモア
サン・バルテルミー島
サン・マルタン
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンピエール島・ミクロン島
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジブラルタル
ジャージー島
ジャマイカ
ジョージア
シリア
シンガポール
シント・マールテン
ジンバブエ
スイス
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セイシェル
セネガル
セルビア
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タークス・カイコス諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ共和国
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニューカレドニア
ニュージーランド
ネパール
ノーフォーク島
ノルウェー
ハード島とマクドナルド諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
バミューダ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ
ハンガリー
バングラデシュ
ピトケアン諸島
フィジー
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
プエルトリコ
フェロー諸島
フォークランド諸島
ブラジル
フランス
フランス領ギアナ
フランス領ポリネシア
フランス領南方・南極地域
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マカオ
マダガスカル
マヨット
マラウイ
マリ
マルタ
マルティニーク
マレーシア
マン島
ミャンマー
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
モントセラト
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク
ルワンダ
レソト
レバノン
レユニオン
ロシア連邦
英国
英領ヴァージン諸島
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア
台湾
中央アフリカ共和国
中国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
米国
北マケドニア
北朝鮮

 
このフォームを送信することにより、お客様はCloudflareの製品、イベント、特典などに関連する情報を受け取ることに同意したものとみなされます。メッセージの受信はいつでも停止できます。Cloudflareは、お客様のデータを決して販売せず、プライバシーに関する皆さまの選択を尊重します。詳細情報につきましては、プライバシーポリシーをお読みください。
ソリューション概要を入手する
Magic Firewall - ヒーロー画像

Cloudflare Network Firewallのメリット

Cloudflare Magic Wanタイル - アイコン
WAN全体を保護

本社、支社オフィス、仮想プライベートクラウドを含め、お客様のWAN全体にネットワークセキュリティポリシーを適用します。

セキュリティWAFタイル - アイコン
管理が必要な機器はなし

Cloudflareグローバルネットワークから提供されるNetwork Firewallを使えば、ビジネスニーズに合わせてセキュリティをスケールできます。人工的なチョークポイントも、機器のアップグレードのためのダウンタイムも発生しません。

アイコンタイル、Cloudflareルールセットエンジン
ルールを瞬時にデプロイ

きめ細かなフィルタリングルールを数秒でグローバルにデプロイします。ルールの管理は単一のダッシュボードで行えます。

アプリケーションサービスの保護と高速化 - 画像

仕組み

Cloudflareグローバルネットワークでフィルタリングポリシーを適用

Cloudflare Network FirewallはCloudflareグローバルネットワークの各所で稼働しており、お客様は支社オフィスの場所にかかわらずレイヤー3/4トラフィックを検査できます。

また、当社の包括的なクラウド型WAN-as-a-Serviceソリューション、Cloudflare Oneともインラインで稼働するため、ネットワーキングとセキュリティのレガシーハードウェア機器の寄せ集めに代えることもできます。

お客様の声

Gateway製品 - プレースホルダー
メルボルン空港 - ロゴ

「Cloudflareの実装担当エンジニアが支援してくれ、極めて複雑な環境での大仕事を完了することができました。Cloudflareの保護を、Webアプリケーションからネットワーク全体へ一晩で拡大したのです。最高評価A+の経験でした。」

メルボルン空港、技術プロジェクトマネージャー

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）

Cloudflare Network Firewallの主要ユースケース

トラフィック攻撃ブラウザ - タイル
レガシーファイアウォール機器の使用からの脱却

Network Firewallはクラウドからデプロイされ、攻撃をブロックします。ハードウェア機器の設置や保守管理は必要ありません。

セキュリティシールド - アイコン
L3 DDoS攻撃の軽減

Network FirewallはMagic Transitを統合し、インフラを過負荷に陥れかねないレイヤー3DDoS攻撃を阻止します。

Cloudflare Network Firewallを使ってアプリケーションを高速化するグローバル企業の事例をご覧ください

導入事例

リソース

ネットワーク最新化の戦略策定

企業ネットワークはこれまで長らく、変化に頑強に抵抗してきました。ネットワークが最新化されるにつれ、CIOはプロジェクト範囲をどう決め、どのような主要ユースケースを検討すべきなのでしょうか？

ホワイトペーパーを読む  
Cloudflare Network Firewallのドキュメント

Network Firewall（Magic TransitまたはCloudflare WAN Enterpriseプランのお客様が利用可能）をクラウドストラクチャとネットワークオフィスに適用する方法をチュートリアルや開発者向けドキュメントでご覧いただけます。

開発者ドキュメントを読む  
セキュリティシールド保護アイコン

Cloudflare Network Firewallを導入しませんか

専門家に相談する
職位をお選びください... *
Cレベル
その他
学生
管理
個人貢献者
取締役
部長
職務権限をお選びください... *
DevOps
IT
インフラ
エグゼクティブ
エンジニアリング
セールス/マーケティング
セキュリティ
その他
ネットワーク
学生
財務/調達
製品
報道/メディア
国を選択してください...
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバ
アルバニア
アルメニア
アンギラ
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イエメン
イギリス領インド洋地域
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウォリス・フツナ
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オーランド諸島
オマーン
オランダ
ガーナ
カーボベルデ
ガーンジー島
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニア・ビサウ
キプロス