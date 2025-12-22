Cloudflare Network FirewallはCloudflareグローバルネットワークの各所で稼働しており、お客様は支社オフィスの場所にかかわらずレイヤー3/4トラフィックを検査できます。

また、当社の包括的なクラウド型WAN-as-a-Serviceソリューション、Cloudflare Oneともインラインで稼働するため、ネットワーキングとセキュリティのレガシーハードウェア機器の寄せ集めに代えることもできます。