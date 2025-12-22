Cloudflare Network Firewall
WAN全体にクライドネイティブなネットワークファイアウォールを
Cloudflare Network Firewallは、オンプレミスネットワークやWANのためのサービスとしてのファイアウォール（FWaaS）です。ボトルネックはもう生じません。トラフィックをファイアウォール機器でバックホールする代わりに、世界330都市以上に広がるCloudflareネットワークで、レイヤー3とレイヤー4のトラフィックをフィルタリングします。
Cloudflare Network Firewallのメリット
管理が必要な機器はなし
Cloudflareグローバルネットワークから提供されるNetwork Firewallを使えば、ビジネスニーズに合わせてセキュリティをスケールできます。人工的なチョークポイントも、機器のアップグレードのためのダウンタイムも発生しません。
ルールを瞬時にデプロイ
きめ細かなフィルタリングルールを数秒でグローバルにデプロイします。ルールの管理は単一のダッシュボードで行えます。
仕組み
Cloudflareグローバルネットワークでフィルタリングポリシーを適用
Cloudflare Network FirewallはCloudflareグローバルネットワークの各所で稼働しており、お客様は支社オフィスの場所にかかわらずレイヤー3/4トラフィックを検査できます。
また、当社の包括的なクラウド型WAN-as-a-Serviceソリューション、Cloudflare Oneともインラインで稼働するため、ネットワーキングとセキュリティのレガシーハードウェア機器の寄せ集めに代えることもできます。
お客様の声
「Cloudflareの実装担当エンジニアが支援してくれ、極めて複雑な環境での大仕事を完了することができました。Cloudflareの保護を、Webアプリケーションからネットワーク全体へ一晩で拡大したのです。最高評価A+の経験でした。」
メルボルン空港、技術プロジェクトマネージャー
Cloudflare Network Firewallの主要ユースケース
レガシーファイアウォール機器の使用からの脱却
Network Firewallはクラウドからデプロイされ、攻撃をブロックします。ハードウェア機器の設置や保守管理は必要ありません。
L3 DDoS攻撃の軽減
Network FirewallはMagic Transitを統合し、インフラを過負荷に陥れかねないレイヤー3DDoS攻撃を阻止します。
リソース
ネットワーク最新化の戦略策定
企業ネットワークはこれまで長らく、変化に頑強に抵抗してきました。ネットワークが最新化されるにつれ、CIOはプロジェクト範囲をどう決め、どのような主要ユースケースを検討すべきなのでしょうか？
Cloudflare Network Firewallのドキュメント
Network Firewall（Magic TransitまたはCloudflare WAN Enterpriseプランのお客様が利用可能）をクラウドストラクチャとネットワークオフィスに適用する方法をチュートリアルや開発者向けドキュメントでご覧いただけます。