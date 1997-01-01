Cloudflare Network Firewall
Un pare-feu réseau cloud-native pour le WAN de votre entreprise
La solution Cloudflare Network Firewall constitue une offre de pare-feu en tant que service (Firewall-as-a-Service, FWaaS) conçue pour les réseaux sur site et les WAN. Elle vous permet d'en finir avec les goulots d'étranglement. En effet, plutôt que de rediriger le trafic vers des pare-feu physiques, vous pouvez désormais filtrer le trafic de couche 3 et 4 à l'aide du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.
Avantages de la solution Cloudflare Network Firewall
Sécuriser votre WAN dans son ensemble
Appliquez vos politiques de sécurité réseau sur l'ensemble de votre réseau WAN, qui regroupe le réseau de votre siège social, ceux de vos agences régionales et vos clouds virtuels privés (VPC).
Aucun équipement à gérer
Grâce à la solution Cloudflare Network Firewall proposée par l’intermédiaire du réseau mondial Cloudflare, votre sécurité évolue en même temps que les besoins de votre entreprise. Dites adieu aux goulots d’étranglement artificiels ou aux d’épisodes d’indisponibilité pour mettre à jour vos équipements.
Déployer instantanément vos règles
Déployez des règles de filtrage extrêmement précises dans le monde entier en quelques secondes. Gérez ces règles depuis un tableau de bord unique.
FONCTIONNEMENT
Appliquez des politiques de filtrage sur le réseau mondial Cloudflare
La solution Cloudflare Network Firewall s'exécute partout sur le réseau mondial Cloudflare afin de vous permettre d'inspecter le trafic des couches 3/4, indépendamment de la position géographique de vos agences régionales.
Le service s'exécute également de manière inline (alignée) avec Cloudflare One, notre solution de WAN-as-a-Service complète et basée sur le cloud conçue pour remplacer les assemblages hétérogènes d'équipements physiques d'ancienne génération utilisés à des fins de connectivité réseau et de sécurité.
Ce que nos clients en disent
« Les techniciens de mise en œuvre de Cloudflare nous ont aidés à réaliser un travail gigantesque au sein d'un environnement très complexe. Du jour au lendemain, nous avons étendu la protection Cloudflare de nos applications web à l'ensemble de notre réseau. Ce fut une expérience de première qualité. »
Technology Project Manager, aéroport de Melbourne
Principaux scénarios d'utilisation de la solution Cloudflare Network Firewall
Abandonner vos pare-feu d'ancienne génération
Déployée depuis le cloud, la solution Cloudflare Network Firewall bloque les attaques sans vous obliger à installer ou entretenir des équipements physiques.
Atténuer les attaques DDoS sur la couche 3
La solution Cloudflare Network Firewall intègre le service Magic Transit afin d’arrêter les attaques DDoS sur la couche 3 susceptibles de submerger votre infrastructure.
Découvrez comment les entreprises internationales utilisent la solution Cloudflare Network Firewall pour accélérer leurs applications
Ressources
Développer une stratégie de modernisation de votre réseau
Le réseau d'entreprise est longtemps resté obstinément réfractaire au changement. Or, dans un contexte de modernisation des réseaux, comment les DSI doivent-ils définir l'étendue de leurs projets en la matière et quels scénarios d'utilisation essentiels doivent-ils envisager ?
Documentation sur la solution Cloudflare Network Firewall
Explorez les didacticiels et les documents destinés aux développeurs afin d’apprendre comment mettre en œuvre la solution Cloudflare Network Firewall (accessible aux clients Enterprise déjà utilisateurs des services Magic Transit ou Cloudflare WAN Enterprise) sur votre infrastructure cloud et vos emplacements réseau.