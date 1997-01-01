La solution Cloudflare Network Firewall s'exécute partout sur le réseau mondial Cloudflare afin de vous permettre d'inspecter le trafic des couches 3/4, indépendamment de la position géographique de vos agences régionales.

Le service s'exécute également de manière inline (alignée) avec Cloudflare One, notre solution de WAN-as-a-Service complète et basée sur le cloud conçue pour remplacer les assemblages hétérogènes d'équipements physiques d'ancienne génération utilisés à des fins de connectivité réseau et de sécurité.