S'inscrire

Cloudflare Network Firewall

Un pare-feu réseau cloud-native pour le WAN de votre entreprise

La solution Cloudflare Network Firewall constitue une offre de pare-feu en tant que service (Firewall-as-a-Service, FWaaS) conçue pour les réseaux sur site et les WAN. Elle vous permet d'en finir avec les goulots d'étranglement. En effet, plutôt que de rediriger le trafic vers des pare-feu physiques, vous pouvez désormais filtrer le trafic de couche 3 et 4 à l'aide du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.

Contacter un expert
Sélectionnez votre niveau de poste… *
Autre
Cadre supérieur
Collaborateur individuel
Directeur
Étudiant
Gestionnaire
Vice-président
Sélectionnez votre rôle… *
Autre
Cadre
DevOps
Étudiant
Finances/achats
Infrastructure
Ingénierie
IT
Presse/médias
Produit
Réseau
Sécurité
Ventes/marketing
Sélectionnez votre pays…
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Eswatini
État plurinational de Bolivie
États-Unis
Éthiopie
Fédération russe
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Guernesey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île de Man
Île Maurice
Île Norfolk
Îles Caïmans
Îles Coco (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard-et-MacDonald
Îles Malouines
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles vierges britanniques
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République de Moldavie
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao (Laos)
République dominicaine
République Tchèque
République unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Marin
Saint-Martin (partie française)
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Siège (État du Vatican)
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Svalbard et Jan Mayen
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tchad
Territoire britannique de l'océan Indien
Territoires d'outre-mer français
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe

En envoyant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations concernant les produits, les événements et les offres spéciales de Cloudflare. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment. Nous respectons vos choix en matière de confidentialité et ne vendrons jamais vos données. Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.
Télécharger la présentation
Magic Firewall — Visuel principal

Avantages de la solution Cloudflare Network Firewall

Tuile Cloudflare Magic WAN — Icône
Sécuriser votre WAN dans son ensemble

Appliquez vos politiques de sécurité réseau sur l'ensemble de votre réseau WAN, qui regroupe le réseau de votre siège social, ceux de vos agences régionales et vos clouds virtuels privés (VPC).

Tuile Pare-feu WAF de sécurité — Icône
Aucun équipement à gérer

Grâce à la solution Cloudflare Network Firewall proposée par l’intermédiaire du réseau mondial Cloudflare, votre sécurité évolue en même temps que les besoins de votre entreprise. Dites adieu aux goulots d’étranglement artificiels ou aux d’épisodes d’indisponibilité pour mettre à jour vos équipements.

Icône, tuile, moteur de règles Cloudflare
Déployer instantanément vos règles

Déployez des règles de filtrage extrêmement précises dans le monde entier en quelques secondes. Gérez ces règles depuis un tableau de bord unique.

Services pour applications, protégez et accélérez — Image

FONCTIONNEMENT

Appliquez des politiques de filtrage sur le réseau mondial Cloudflare

La solution Cloudflare Network Firewall s'exécute partout sur le réseau mondial Cloudflare afin de vous permettre d'inspecter le trafic des couches 3/4, indépendamment de la position géographique de vos agences régionales.

Le service s'exécute également de manière inline (alignée) avec Cloudflare One, notre solution de WAN-as-a-Service complète et basée sur le cloud conçue pour remplacer les assemblages hétérogènes d'équipements physiques d'ancienne génération utilisés à des fins de connectivité réseau et de sécurité.

Ce que nos clients en disent

Produit Gateway — Espace réservé
Aéroport de Melbourne — Logo

« Les techniciens de mise en œuvre de Cloudflare nous ont aidés à réaliser un travail gigantesque au sein d'un environnement très complexe. Du jour au lendemain, nous avons étendu la protection Cloudflare de nos applications web à l'ensemble de notre réseau. Ce fut une expérience de première qualité. »

Technology Project Manager, aéroport de Melbourne

Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc

Principaux scénarios d'utilisation de la solution Cloudflare Network Firewall

Navigateur prenant en compte le trafic hostile — Miniature
Abandonner vos pare-feu d'ancienne génération

Déployée depuis le cloud, la solution Cloudflare Network Firewall bloque les attaques sans vous obliger à installer ou entretenir des équipements physiques.

Security Shield — Icône
Atténuer les attaques DDoS sur la couche 3

La solution Cloudflare Network Firewall intègre le service Magic Transit afin d’arrêter les attaques DDoS sur la couche 3 susceptibles de submerger votre infrastructure.

Découvrez comment les entreprises internationales utilisent la solution Cloudflare Network Firewall pour accélérer leurs applications

Études de cas

Ressources

Développer une stratégie de modernisation de votre réseau

Le réseau d'entreprise est longtemps resté obstinément réfractaire au changement. Or, dans un contexte de modernisation des réseaux, comment les DSI doivent-ils définir l'étendue de leurs projets en la matière et quels scénarios d'utilisation essentiels doivent-ils envisager ?

Consulter le livre blanc  
Documentation sur la solution Cloudflare Network Firewall

Explorez les didacticiels et les documents destinés aux développeurs afin d’apprendre comment mettre en œuvre la solution Cloudflare Network Firewall (accessible aux clients Enterprise déjà utilisateurs des services Magic Transit ou Cloudflare WAN Enterprise) sur votre infrastructure cloud et vos emplacements réseau.

Lire les documents destinés aux développeurs  
Bouclier de sécurité, protection, icône

Déployez la solution Cloudflare Network Firewall dans votre entreprise

Contacter un expert
Sélectionnez votre niveau de poste… *
Autre
Cadre supérieur
Collaborateur individuel
Directeur
Étudiant
Gestionnaire
Vice-président
Sélectionnez votre rôle… *
Autre
Cadre
DevOps
Étudiant
Finances/achats
Infrastructure
Ingénierie
IT
Presse/médias
Produit
Réseau
Sécurité
Ventes/marketing
Sélectionnez votre pays…
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti