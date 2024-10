Cloudflare Magic Firewall Un pare-feu réseau cloud-native pour le WAN de votre entreprise

La solution Magic Firewall est une offre de pare-feu en tant que service (Firewall-as-a-Service, FWaaS) conçue pour les réseaux sur site et les WAN. Plus de goulots d'étranglement : au lieu de rediriger le trafic au sein de pare-feu physiques, vous filtrez le trafic de couche 3 et 4 à l'aide du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.