Magic Firewall работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик 3-го и 4-го уровня, где бы ни находились офисы ваших подразделений.

Он также взаимодействует с Cloudflare One, нашим комплексным облачным решением формата WAN как услуга, с помощью которого можно заменить разрозненные устаревшие устройства для сетевой работы и безопасности.