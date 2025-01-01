Magic Firewall — это межсетевой экран как услуга (FWaaS) для локальных сетей и WAN. Он избавит вас от узких мест в сетевой инфраструктуре: вместо того чтобы пропускать весь трафик через аппаратный межсетевой экран, вы будете пользоваться фильтрацией трафика уровня 3 и 4 в сети Cloudflare, включающей центры обработки данных более чем в 335 городах в разных странах мира.
Введите единые политики сетевой безопасности во всей сети WAN, включая головной офис, филиалы и виртуальные частные облака.
Благодаря Magic Firewall, работающему в глобальной сети Cloudflare, средства безопасности будут масштабироваться по мере роста потребностей бизнеса. Больше никаких искусственных препятствий или простоев, связанных с модернизацией оборудования.
Детализированные правила фильтрации развертываются глобально за считанные секунды. Управляйте правилами с единой информационной панели.
Magic Firewall работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик 3-го и 4-го уровня, где бы ни находились офисы ваших подразделений.
Он также взаимодействует с Cloudflare One, нашим комплексным облачным решением формата WAN как услуга, с помощью которого можно заменить разрозненные устаревшие устройства для сетевой работы и безопасности.
«Инженеры Cloudflare помогли нам провести огромную работу в очень сложной среде. За одну ночь мы расширили защиту Cloudflare с веб-приложений до пределов всей нашей сети. Это было сотрудничество на 5 с плюсом».
Руководитель технологических проектов, аэропорт Мельбурна — Георгий Панагиотидис (George Panagiotidis)
Magic Firewall позволяет организациям останавливать вредоносные атаки без использования устаревшего аппаратного обеспечения.
Magic Firewall развертывается из облака и блокирует атаки, не требуя установки и обслуживания локальных физических устройств.
Magic Firewall включает в себя средства Magic Transit, которые помогают останавливать DDoS-атаки на уровне 3, способные обрушить вашу инфраструктуру.