Cloudflare отмечена в Gartner® Magic Quadrant™ в категории SSE 2-й год подряд. Анонс >

Cloudflare Magic Firewall

Облачно-ориентированный межсетевой экран для WAN-сети вашего предприятия.
Magic Firewall, иллюстрация

Magic Firewall — это межсетевой экран как услуга (FWaaS) для локальных сетей и WAN. Он избавит вас от узких мест в сетевой инфраструктуре: вместо того чтобы пропускать весь трафик через аппаратный межсетевой экран, вы будете пользоваться фильтрацией трафика уровня 3 и 4 в сети Cloudflare, включающей центры обработки данных более чем в 335 городах в разных странах мира.

Magic Firewall, иллюстрация
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE MAGIC FIREWALL
Защита всей WAN

Введите единые политики сетевой безопасности во всей сети WAN, включая головной офис, филиалы и виртуальные частные облака.

Нет оборудования, требующего управления

Благодаря Magic Firewall, работающему в глобальной сети Cloudflare, средства безопасности будут масштабироваться по мере роста потребностей бизнеса. Больше никаких искусственных препятствий или простоев, связанных с модернизацией оборудования.

cloudflare ruleset engine icon
Мгновенное развертывание правил

Детализированные правила фильтрации развертываются глобально за считанные секунды. Управляйте правилами с единой информационной панели.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Применение политик фильтрации в глобальной сети Cloudflare

Magic Firewall - How it works

Magic Firewall работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик 3-го и 4-го уровня, где бы ни находились офисы ваших подразделений.

Он также взаимодействует с Cloudflare One, нашим комплексным облачным решением формата WAN как услуга, с помощью которого можно заменить разрозненные устаревшие устройства для сетевой работы и безопасности.

Magic Firewall - How it works

Что говорят наши клиенты

«Инженеры Cloudflare помогли нам провести огромную работу в очень сложной среде. За одну ночь мы расширили защиту Cloudflare с веб-приложений до пределов всей нашей сети. Это было сотрудничество на 5 с плюсом».

Руководитель технологических проектов, аэропорт Мельбурна — Георгий Панагиотидис (George Panagiotidis)

Основные примеры использования

Основные примеры использования Magic Firewall

Magic Firewall позволяет организациям останавливать вредоносные атаки без использования устаревшего аппаратного обеспечения.

Prevent financial and identity theft icon
Аппаратные межсетевые экраны останутся в прошлом

Magic Firewall развертывается из облака и блокирует атаки, не требуя установки и обслуживания локальных физических устройств.

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Нейтрализация DDoS-атак L3

Magic Firewall включает в себя средства Magic Transit, которые помогают останавливать DDoS-атаки на уровне 3, способные обрушить вашу инфраструктуру.

Узнайте, как глобальные компании используют Magic Firewall для ускорения своих приложений

Примеры

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