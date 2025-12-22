가입

Cloudflare Network Firewall

엔터프라이즈 WAN용 클라우드 네이티브 네트워크 방화벽

Cloudflare Network Firewall은 온프레미스 네트워크와 WAN을 위한 서비스형 방화벽(FWaaS) 제품입니다. 더 이상의 병목 현상이 없습니다. 방화벽 장비를 통해 트래픽을 백홀하는 대신, 전 세계 330여 개의 도시에 위치한 Cloudflare 네트워크를 통해 계층 3 및 4 트래픽을 필터링합니다.

전문가 상담
직급을 선택하세요... *
개인 기여자
기타
매니저
이사
최고 경영진
학생
VP
직무를 선택하세요... *
경영진
기타
네트워크
보안
언론 / 미디어
엔지니어링
영업 / 마케팅
인프라
재무/조달
제품
학생
DevOps
IT
국가를 선택하세요...
가나
가봉
가이아나
감비아
건지
과들루프
과테말라
교황청(바티칸 시국)
그레나다
그리스
그린란드
기니
기니비사우
나미비아
나우루어
나이지리아
남극
남수단
남아프리카 공화국
네덜란드
네팔
노르웨이
노퍽섬
뉴질랜드
뉴칼레도니아
니우에
니제르
니카라과
대만
대한민국
덴마크
도미니카
도미니카 공화국
독일
동티모르
라오인민민주공화국
라이베리아
라트비아
러시아 연방
레바논
레소토
레위니옹
루마니아
룩셈부르크
르완다
리비아
리투아니아
리히텐슈타인
마다가스카르
마르티니크
마요트
마카오
마케도니아, 구 유고슬라비아 공화국
말라위
말레이시아
말리
맨섬
멕시코
모나코
모로코
모리셔스
모리타니아
모잠비크
몬테네그로
몬트세랫
몰도바공화국
몰디브
몰타
몽골
미국
미얀마
바누아투
바레인
바베이도스
바하마
방글라데시
버뮤다
베냉
베네수엘라 볼리바르 공화국
베트남
벨기에
벨라루스
벨리즈
보네르, 사바, 신트외스타티위스
보스니아 헤르체고비나
보츠와나
볼리비아다민족국
부룬디
부르키나파소
부베섬
부탄
북한
불가리아
브라질
브루나이 다루살람
사모아
사우디아라비아
사우스조지아 사우스샌드위치 제도
산마리노
상투메 프린시페
생마르탱(프랑스령)
생바르텔레미
생피에르 미클롱
서사하라
세네갈
세르비아
세이셸
세인트루시아
세인트빈센트 그레나딘
세인트키츠네비스
세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐
소말리아
솔로몬제도
수단
수리남
스리랑카
스발바르 얀마옌 제도
스와질란드
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
슬로베니아
시리아
시에라리온
신트마르턴(네덜란드령)
싱가포르
아랍에미리트
아루바
아르메니아
아르헨티나
아이슬란드
아이티
아일랜드
아제르바이잔
아프가니스탄
안도라
알바니아
알제리
앙골라
앤티가 바부다
앵귈라
에리트레아
에스토니아
에콰도르
에티오피아
엘살바도르
영국
영국령 버진 제도
영국령 인도양 지역
예멘
오만
오스트리아
온두라스
올란드 제도
왈리스 푸투나
요르단
우간다
우루과이
우즈베키스탄
우크라이나
이라크
이란
이스라엘
이집트
이탈리아
인도
인도네시아
일본
자메이카
잠비아
저지
적도 기니
조지아
중국
중앙아프리카 공화국
지부티
지브롤터
짐바브웨
차드
체코 공화국
칠레
카메룬
카보베르데
카자흐스탄
카타르
캄보디아
캐나다
케냐
케이맨 제도
코모로
코스타리카
코코스(킬링) 제도
코트디부아르
콜롬비아
콩고
콩고민주공화국
쿠바
쿠웨이트
쿡제도
퀴라소
크로아티아
크리스마스섬
키르기스스탄
키리바시
키프로스
타지키스탄
탄자니아 연방 공화국
태국
터크스 케이커스 제도
터키
토고
토켈라우
통가
투르크메니스탄
투발루
튀니지
트리니다드토바고
파나마
파라과이
파키스탄
파푸아뉴기니
팔레스타인
페로 제도
페루
포르투갈
포클랜드제도(말비나스)
폴란드
푸에르토리코
프랑스
프랑스령 기아나
프랑스령 남방 지역
프랑스령 폴리네시아
피지
핀란드
필리핀
핏케언섬
허드 맥도널드 제도
헝가리
호주
홍콩

 
이 양식을 제출하면, Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 수신하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든지 동의를 취소하여 이러한 정보를 받지 않을 수 있습니다. Cloudflare에서는 고객의 데이터를 판매하지 않으며, 고객의 개인정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.
솔루션 요약 확인하기
Magic Firewall - 주요 이미지

Cloudflare Network Firewall의 이점

Cloudflare Magic Wan 타일 - 아이콘
전체 WAN 보호

본사, 지사, 가상 프라이빗 클라우드 등 전체 WAN에 네트워크 보안 정책을 시행합니다.

보안 WAF 타일 - 아이콘
관리할 장비 전무

Network Firewall은 Cloudflare의 전역 네트워크에서 제공되므로 비즈니스 요구 사항에 따라 보안을 확장할 수 있습니다. 인위적인 애로 지점이나 장비 업그레이드에 따른 가동 중단이 없습니다.

아이콘 타일 Cloudflare 규칙 세트 엔진
즉시 규칙 배포

세밀한 필터링 규칙을 몇 초 이내에 전 세계에 배포합니다. 단일 대시보드에서 규칙을 관리합니다.

애플리케이션 서비스 보호 가속화 - 이미지

작동 방식

Cloudflare 전역 네트워크에 필터링 정책 적용

Cloudflare Network Firewall은 Cloudflare 전역 네트워크의 모든 곳에서 실행되므로 지사의 위치와 관계없이 계층 3/4 트래픽을 검사할 수 있습니다.

Magic Firewall은 또한 네트워킹 및 보안을 위한 레거시 하드웨어 장치의 패치워크를 대체하기 위한 포괄적인 클라우드 기반 서비스형 WAN 솔루션인 Cloudflare One과 함께 실행됩니다.

고객 후기

Gateway 제품 - 플레이스 홀더
Melbourne Airport - 로고

"Cloudflare 구현 엔지니어는 매우 복잡한 환경에서 방대한 작업을 완료하는 데 도움을 주었습니다. 당사에서는 Cloudflare 보호 기능을 하룻밤 사이에 웹 애플리케이션에서 네트워크 전체로 확장시켰습니다. 이 경험은 A+급이었습니다.”

Melbourne Airport 기술 프로젝트 매니저

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색

주요 Cloudflare Network Firewall 사용 사례

트래픽 공격 브라우저 - 타일
레거시 방화벽 장비 폐기

Network Firewall은 클라우드에서 배포되며, 하드웨어 박스를 설치하거나 유지 관리할 필요 없이 공격을 차단합니다.

보안 실드 - 아이콘
L3 DDoS 공격 완화

Network Firewall은 Magic Transit을 통합하여 인프라를 압도할 수 있는 계층 3 DDoS 공격을 차단합니다.

글로벌 기업에서 Cloudflare Network Firewall을 사용하여 자체 애플리케이션을 가속화하는 방법을 알아보세요

사례 연구

리소스

네트워크 최신화를 위한 전략 개발

엔터프라이즈 네트워크는 오랫동안 변화를 완고하게 거부해 왔습니다. 하지만 네트워크가 최신화되기 시작하면서, CIO는 프로젝트의 범위를 어떻게 정의해야 하며 어떤 주요 사용 사례를 고려해야 할까요?

백서 읽기  
Cloudflare Network Firewall 설명서

튜토리얼과 개발자 문서를 살펴보고 클라우드 인프라 및 네트워크 사무실에 Network Firewall(Magic Transit 또는 Cloudflare WAN Enterprise 고객이 사용 가능)을 적용하는 방법을 알아보세요.

개발자 문서 읽어보기  
보안 실드 보호 아이콘

엔터프라이즈에 Cloudflare Network Firewall 도입하기

전문가 상담
직급을 선택하세요... *
개인 기여자
기타
매니저
이사
최고 경영진
학생
VP
직무를 선택하세요... *
경영진
기타
네트워크
보안
언론 / 미디어
엔지니어링
영업 / 마케팅
인프라
재무/조달
제품
학생
DevOps
IT
국가를 선택하세요...
가나
가봉
가이아나
감비아
건지
과들루프
과테말라
교황청(바티칸 시국)
그레나다
그리스
그린란드
기니
기니비사우
나미비아
나우루어
나이지리아
남극
남수단
남아프리카 공화국
네덜란드
네팔
노르웨이
노퍽섬
뉴질랜드
뉴칼레도니아
니우에
니제르
니카라과
대만
대한민국
덴마크
도미니카
도미니카 공화국
독일
동티모르
라오인민민주공화국
라이베리아
라트비아
러시아 연방
레바논
레소토
레위니옹
루마니아
룩셈부르크
르완다
리비아
리투아니아
리히텐슈타인
마다가스카르
마르티니크
마요트
마카오
마케도니아, 구 유고슬라비아 공화국
말라위
말레이시아