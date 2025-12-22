Cloudflare Network Firewall은 Cloudflare 전역 네트워크의 모든 곳에서 실행되므로 지사의 위치와 관계없이 계층 3/4 트래픽을 검사할 수 있습니다.

Magic Firewall은 또한 네트워킹 및 보안을 위한 레거시 하드웨어 장치의 패치워크를 대체하기 위한 포괄적인 클라우드 기반 서비스형 WAN 솔루션인 Cloudflare One과 함께 실행됩니다.