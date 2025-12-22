Cloudflare Network Firewall
엔터프라이즈 WAN용 클라우드 네이티브 네트워크 방화벽
Cloudflare Network Firewall은 온프레미스 네트워크와 WAN을 위한 서비스형 방화벽(FWaaS) 제품입니다. 더 이상의 병목 현상이 없습니다. 방화벽 장비를 통해 트래픽을 백홀하는 대신, 전 세계 330여 개의 도시에 위치한 Cloudflare 네트워크를 통해 계층 3 및 4 트래픽을 필터링합니다.
Cloudflare Network Firewall의 이점
관리할 장비 전무
Network Firewall은 Cloudflare의 전역 네트워크에서 제공되므로 비즈니스 요구 사항에 따라 보안을 확장할 수 있습니다. 인위적인 애로 지점이나 장비 업그레이드에 따른 가동 중단이 없습니다.
즉시 규칙 배포
세밀한 필터링 규칙을 몇 초 이내에 전 세계에 배포합니다. 단일 대시보드에서 규칙을 관리합니다.
작동 방식
Cloudflare 전역 네트워크에 필터링 정책 적용
Cloudflare Network Firewall은 Cloudflare 전역 네트워크의 모든 곳에서 실행되므로 지사의 위치와 관계없이 계층 3/4 트래픽을 검사할 수 있습니다.
Magic Firewall은 또한 네트워킹 및 보안을 위한 레거시 하드웨어 장치의 패치워크를 대체하기 위한 포괄적인 클라우드 기반 서비스형 WAN 솔루션인 Cloudflare One과 함께 실행됩니다.
고객 후기
"Cloudflare 구현 엔지니어는 매우 복잡한 환경에서 방대한 작업을 완료하는 데 도움을 주었습니다. 당사에서는 Cloudflare 보호 기능을 하룻밤 사이에 웹 애플리케이션에서 네트워크 전체로 확장시켰습니다. 이 경험은 A+급이었습니다.”
Melbourne Airport 기술 프로젝트 매니저
주요 Cloudflare Network Firewall 사용 사례
레거시 방화벽 장비 폐기
Network Firewall은 클라우드에서 배포되며, 하드웨어 박스를 설치하거나 유지 관리할 필요 없이 공격을 차단합니다.
L3 DDoS 공격 완화
Network Firewall은 Magic Transit을 통합하여 인프라를 압도할 수 있는 계층 3 DDoS 공격을 차단합니다.
리소스
네트워크 최신화를 위한 전략 개발
엔터프라이즈 네트워크는 오랫동안 변화를 완고하게 거부해 왔습니다. 하지만 네트워크가 최신화되기 시작하면서, CIO는 프로젝트의 범위를 어떻게 정의해야 하며 어떤 주요 사용 사례를 고려해야 할까요?
Cloudflare Network Firewall 설명서
튜토리얼과 개발자 문서를 살펴보고 클라우드 인프라 및 네트워크 사무실에 Network Firewall(Magic Transit 또는 Cloudflare WAN Enterprise 고객이 사용 가능)을 적용하는 방법을 알아보세요.