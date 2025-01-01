네트워크 보안 솔루션

Cloudflare One은 레거시 보안 장비에 의존하거나, 여러 포인트 솔루션을 운영하거나, 네트워크에서 가시성과 보안에 대한 제어 능력을 희생하지 않고도 인력을 연결하고 보호해야 하는 기업을 위해 구축된 클라우드 기반 전역 네트워크 보안 솔루션입니다.

Cloudflare를 이용하면 모든 네트워크 보안 서비스가 125개 국가의 330개 도시에 걸친 광범위한 에지 네트워크에서 제공됩니다. 즉, 원본에 가까운 곳에서 자동으로 공격을 완화하고, ��가장 빠르고 가장 효율적인 경로로 네트워크 트래픽을 라우팅하며, 직원의 위치가 어디든 인력 전체에 액세스 정책을 균일하게 적용할 수 있습니다.

계속 읽으면서 Cloudflare가 확장 가능한 네트워크 보안 서비스 제품군으로 기업 네트워크를 보호하는 방법을 확인해보세요.