네트워크 보안 솔루션

기업에는 위치와 관계없이 모든 엔드포인트와 사용자에게 적용할 수 있는 통합 계층형 보안 솔루션이 필요합니다.Cloudflare에서 도와드리겠습니다.
기업 네트워크 아키텍처가 계속 발전하면서 기업에서 네트워크, 사용자, 데이터를 보호하는 방법도 발전하고 있습니다.
원격 근무가 증가하고 클라우드로의 전환이 지속되면서, 사용자 구축 MPLS 네트워크와 유지할 수 없는 하드웨어 박스, 짜깁기한 도구 등 기존 아키텍처와 보안 장비로는 현대 기업 네트워크의 요구를 더 이상 충족할 수 없으므로 조직에서는 네트워크 보안에 대한 접근 방식을 재평가하게 되었습니다.
Cloudflare One은 레거시 보안 장비에 의존하거나, 여러 포인트 솔루션을 운영하거나, 네트워크에서 가시성과 보안에 대한 제어 능력을 희생하지 않고도 인력을 연결하고 보호해야 하는 기업을 위해 구축된 클라우드 기반 전역 네트워크 보안 솔루션입니다.
Cloudflare를 이용하면 모든 네트워크 보안 서비스가 125개 국가의 330개 도시에 걸친 광범위한 에지 네트워크에서 제공됩니다. 즉, 원본에 가까운 곳에서 자동으로 공격을 완화하고, ��가장 빠르고 가장 효율적인 경로로 네트워크 트래픽을 라우팅하며, 직원의 위치가 어디든 인력 전체에 액세스 정책을 균일하게 적용할 수 있습니다.
계속 읽으면서 Cloudflare가 확장 가능한 네트워크 보안 서비스 제품군으로 기업 네트워크를 보호하는 방법을 확인해보세요.
서로 다른 공급업체의 솔루션을 짜깁기하거나 거추장스러운 하드웨어 장비를 유지할 필요 없이 네트워크를 오고 가는 모든 트래픽에 정책을 설정합니다.
성능 저하 없이 인터넷에서 지사, 데이터 센터, 원격 근무 직원부터 모든 대상에 이르는 연결을 모두 검사하고 보호합니다.
Cloudflare One은 기업 네트워크를 보호하고 지구상의 모든 위치에서 직원을 연결하도록 설계된 네트워킹 제품을 결합합니다.
Magic WAN이 Magic Firewall과 함께 기업 네트워크 내 모든 주체에서 나오는 트래픽 전체에 걸쳐 에지에서 네트워크 방화벽 정책을 실행하도록 작동하는 방식을 알아보세요.
적절한 DDoS 완화 서비스를 선택하는 일이 네트워크, 응용 프로그램, 사용자 보호에 매우 중요합니다. 공급자 선정 시 고려해야 할 다섯 가지 질문을 제시합니다.
Cloudflare의 네트워크 수준 방화벽은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄하므로 기업이 네트워크에서 일어나는 모든 일을 파악하는 데 도움이 됩니다.
현대의 기업 네트워크가 직면한 다섯 가지 위험과, 이 위험에대응하여 조직을 보호하기 위해 사용할 수 있는 기술과 전략을 알아보세요.