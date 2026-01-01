기업 네트워크 보안 | 기업 보안 솔루션

최신 기업 네트워크를 보호하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 조직이 인프라를 하이브리드 및 클라우드 환경으로 계속 전환함에 따라 온프레미스 방화벽 및 침입 방지 시스템과 같은 레거시 보안 도구로는 더 이상 확장 중이고 유연한 네트워크 경계를 방어할 수 없습니다. 또한 네트워크 내부와 외부에서 발생하는 사이버 위협의 빈도, 규모, 정교함이 증가하면서 잠재적인 공격을 예방하고 제거하려는 기업에게 또 다른 과제를 안겨주고 있습니다.

기업은 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 접근 제어, 사용자 인증 기술 데이터 손실 방지, 브라우저 격리, 맬웨어 탐지 등 보다 유연하고 사전 예방적인 보안 솔루션을 구현해야 합니다. 이러한 보안 기술은 단일 클라우드 플랫폼에서 네트워크 연결 서비스와 네트워크 보안 기능을 제공하는 보안 액세스 서비스 에지(SASE)라 불리는 아키텍처 모델에 번들로 제공되는 경우가 많습니다.