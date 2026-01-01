기업 네트워크 보안 | 기업 보안 솔루션
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
클라우드 마이그레이션과 진화하는 보안 위험이 기업의 네트워크 구축 및 보호 방식을 변화시켰습니다. 최신 네트워크를 방어하려면 ID 및 액세스 관리(IAM), 데이터 손실 방지(DLP),Zero Trust와 같은 통합 보안 기술이 필요합니다
Cloudflare의 차별성
사전 예방적인 위협 완화
단일 제어판에서 위협을 모니터링하여 공격이 내부 네트워크에 도달하기 전에 보안 팀이 빠르게 감지하고 해결할 수 있도록 지원
데이터 규제 준수 간소화
내부 및 외부 유출로부터 중요한 데이터를 보호하여 데이터 보안 규정을 지속적으로 준수할 수 있도록 지원
기업 네트워크를 보호하는 것은 어려울까요?
최신 기업 네트워크를 보호하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 조직이 인프라를 하이브리드 및 클라우드 환경으로 계속 전환함에 따라 온프레미스 방화벽 및 침입 방지 시스템과 같은 레거시 보안 도구로는 더 이상 확장 중이고 유연한 네트워크 경계를 방어할 수 없습니다. 또한 네트워크 내부와 외부에서 발생하는 사이버 위협의 빈도, 규모, 정교함이 증가하면서 잠재적인 공격을 예방하고 제거하려는 기업에게 또 다른 과제를 안겨주고 있습니다.
기업은 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 접근 제어, 사용자 인증 기술 데이터 손실 방지, 브라우저 격리, 맬웨어 탐지 등 보다 유연하고 사전 예방적인 보안 솔루션을 구현해야 합니다. 이러한 보안 기술은 단일 클라우드 플랫폼에서 네트워크 연결 서비스와 네트워크 보안 기능을 제공하는 보안 액세스 서비스 에지(SASE)라 불리는 아키텍처 모델에 번들로 제공되는 경우가 많습니다.
왜 Cloudflare를 사용해야 할까요?
Cloudflare가 기업 네트워크 보안을 제공하는 방법
기업 네트워크 보안 제품
Cloudflare ROI 계산기
Cloudflare 사용의 잠재적 이점을 예상하고, 제어 능력을 회복하고, 비용을 절감하며, 사이버 위험을 완화하는 방법을 알아보세요.
SSE 및 SASE 아키텍처 워크샵
Cloudflare 전문가와 협력하여 기존 문제를 파악하고 마이그레이션 계획을 세우며 네트워크 최신화 및 통합을 위한 출발점을 모색하세요.
리소스
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기업 네트워킹이란?
기업 네트워크는 지사, 내부 데이터 센터, 직원의 장치를 비공개로 연결합니다. 오늘날, 기업 네트워킹은 빠르게 진화하고 있습니다.
인사이트
보안 액세스 서비스 에지(SASE)란 무엇일까요?
SASE는 네트워크 보안 기능과 연결성을 단일 클라우드 플랫폼에 결합하는 아키텍처 모델입니다.
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클라우드 보안의 작동 방식은?
사이버 보안과 마찬가지로 클라우드 보안은 매우 광범위한 영역이며 다양한 공격을 모두 차단할 수는 없습니다.그러나 클라우드 보안 전략을 잘 설계하면 사이버 공격의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
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분산된 기업에 대한 장기적인 보안
다음은 팬데믹 기간 동안 구현된 가장 일반적인 5가지 임시방편 솔루션 조직과 이와 관련된 장기적인 문제입니다.
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인터넷은 새로운 기업 네트워크입니다
과거의 기업 네트워크인 온프레미스 인프라에서는 클라우드에서 제공되는 빠른 확장성과 유연성이 제공되지 않습니다.
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서비스형 보안 네트워크 연결
앱은 클라우드로 이전하고 직원들은 사무실 외부로 이동하게 되면서 VPN 하드웨어와 같은 레거시 네트워크 솔루션은 더 이상 기업 네트워크 아키텍처의 핵심 문제를 해결하지 못합니다.
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Cloudflare One은 무엇입니까?
오늘날 현대적인 기업들은 네트워크 경계 밖에서 워크로드를 실행하는 경우가 많습니다. 그렇다면 왜 기업들은 여전히 더 복잡하고 비효율적인 네트워크 인프라를 구축하는 데 비용을 지출할까요?
솔루션 요약
Everywhere Security
Cloudflare의 프로그래밍 가능한 클라우드 네이티브 서비스로 구성된 지능형 플랫폼으로 보안을 통합하여 제어 능력을 회복하고, 비용을 절감하며, 위험을 줄이세요.
백서
네트워크 최신화를 위한 전략 개발
네트워크를 최신화하면 아키텍처가 간소화되므로 네트워크 성능을 개선하고 신뢰를 없애 더 안전하게 만드는 것과 같은 새로운 가능성이 제시됩니다.