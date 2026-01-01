Piattaforma cloud sicura | Sicurezza rete aziendale

Proteggere la moderna rete aziendale non è un compito facile. Mentre le organizzazioni continuano a spostare la propria infrastruttura verso ambienti ibridi e cloud, gli strumenti di sicurezza legacy (come firewall locali e sistemi di prevenzione delle intrusioni) non possono più difendere un perimetro di rete flessibile e in espansione. Inoltre, l’aumento della frequenza, delle dimensioni e del livello di sofisticazione delle minacce informatiche, sia all’interno che all’esterno della rete, rappresenta un’ulteriore sfida per le aziende che desiderano prevenire ed eliminare potenziali attacchi.

Per contrastare queste sfide, le aziende devono implementare soluzioni di sicurezza più flessibili e proattive, dalle tecnologie di controllo degli accessi e di autenticazione degli utenti alla prevenzione della perdita di dati, all’isolamento del browser, al rilevamento di malware e altro ancora. Spesso, queste tecnologie di sicurezza sono raggruppate insieme su un modello architettonico chiamato Secure Access Service Edge (SASE), che fornisce servizi di connettività di rete e funzioni di sicurezza di rete da un'unica piattaforma cloud.