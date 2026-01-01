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Piattaforma cloud sicura | Sicurezza rete aziendale

Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies

La migrazione al cloud e l'evoluzione dei rischi per la sicurezza hanno cambiato il modo in cui le aziende costruiscono e proteggono le proprie reti. La difesa delle reti moderne richiede tecnologie di sicurezza integrate, dalla gestione di identità e accessi (IAM) e prevenzione della perdita di dati (DLP) a Zero Trust

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I servizi applicativi proteggono l'accelerazione - Immagine

Cloudflare fa la differenza

Cloudflare Radar - Riquadro
Mitigazione proattiva delle minacce

Monitora le minacce da un unico pannello di controllo, consentendo ai team di sicurezza di rilevare e correggere rapidamente gli attacchi prima che raggiungano le reti interne

Icona riquadro velocità prestazioni del cloud
Interruzioni di rete ridotte

Aumenta la velocità e l'affidabilità della rete modernizzando l'infrastruttura di rete, semplificando la connettività delle filiali e mitigando le potenziali minacce

Dati analitici - icona a mosaico
Semplificazione della conformità normativa

Proteggi i dati sensibili da violazioni interne ed esterne, contribuendo a garantire la conformità continua alle normative sulla sicurezza dei dati

Le reti aziendali sono difficili da proteggere?

Proteggere la moderna rete aziendale non è un compito facile. Mentre le organizzazioni continuano a spostare la propria infrastruttura verso ambienti ibridi e cloud, gli strumenti di sicurezza legacy (come firewall locali e sistemi di prevenzione delle intrusioni) non possono più difendere un perimetro di rete flessibile e in espansione. Inoltre, l’aumento della frequenza, delle dimensioni e del livello di sofisticazione delle minacce informatiche, sia all’interno che all’esterno della rete, rappresenta un’ulteriore sfida per le aziende che desiderano prevenire ed eliminare potenziali attacchi.

Per contrastare queste sfide, le aziende devono implementare soluzioni di sicurezza più flessibili e proattive, dalle tecnologie di controllo degli accessi e di autenticazione degli utenti alla prevenzione della perdita di dati, all’isolamento del browser, al rilevamento di malware e altro ancora. Spesso, queste tecnologie di sicurezza sono raggruppate insieme su un modello architettonico chiamato Secure Access Service Edge (SASE), che fornisce servizi di connettività di rete e funzioni di sicurezza di rete da un'unica piattaforma cloud.

Diagramma principale della sicurezza della rete Cloudflare

Perché Cloudflare?

In che modo Cloudflare offre sicurezza di rete aziendale

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SSE E SASE

Sostituisci le VPN rischiose, riduci l'esposizione dei dati, mitiga gli attacchi e garantisci una connettività di rete aziendale affidabile con una piattaforma SSE e SASE.

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Zero Trust Network Access

Limita l'accesso degli utenti alle reti e ai dati aziendali, proteggi le applicazioni e le infrastrutture critiche ed elimina gli spostamenti laterali.

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Secure Web Gateway

Applica misure di sicurezza aziendali proattive utilizzando politiche di filtraggio e ispezione per individuare tentativi di phishing e ransomware.

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Browser Isolation

Isola ed esegui codice rischioso di terze parti lontano dagli ambienti di rete aziendali, contribuendo a bloccare la diffusione di malware da siti dannosi o sconosciuti.

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Offerte per la sicurezza della rete aziendale

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Valuta i potenziali vantaggi derivanti dall'utilizzo di Cloudflare e scopri come riprendere il controllo, ridurre i costi e ridurre i rischi per la sicurezza.

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Laboratorio di architettura su SSE e SASE

Collabora con gli esperti Cloudflare per identificare le sfide esistenti, mappare un piano di migrazione e trovare il punto di partenza per la modernizzazione e il consolidamento della rete.

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Guida per gli acquirenti ai casi d'uso SASE

Valuta i fornitori SASE e crea una roadmap a lungo termine con questa guida approfondita per i leader della sicurezza e delle reti.

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Una rete aziendale collega privatamente filiali, datacenter interni e dispositivi dei dipendenti. Oggi il networking aziendale è in rapida evoluzione.

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Cos'è il Secure Access Service Edge (SASE)?

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Come la sicurezza informatica, anche la sicurezza nel cloud è un ambito molto vasto e non è possibile prevenire ogni tipo di attacco. Tuttavia, una strategia di sicurezza del cloud ben progettata riduce notevolmente il rischio di attacchi informatici.

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SINTESI DELLA SOLUZIONE

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Riprendi il controllo, riduci i costi e i rischi facendo convergere la sicurezza sulla piattaforma intelligente di servizi programmabili e cloud native di Cloudflare.

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Sviluppo di una strategia per la modernizzazione della rete

La modernizzazione della rete apre nuove possibilità, come rendere la rete più performante razionalizzando l’architettura e più sicura eliminando la fiducia.

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Domande frequenti sulla sicurezza della rete aziendale