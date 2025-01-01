Con la continua evoluzione dell'architettura delle reti aziendali, aumentano anche i metodi con cui le aziende proteggono utenti, reti e dati.

Con l'aumento del lavoro a distanza e il continuo passaggio al cloud, le architetture tradizionali e i dispositivi di sicurezza, — reti MPLS personalizzate e un patchwork di scatole hardware e strumenti impossibile da mantenere, — non possono più soddisfare le esigenze di l'impresa moderna, costringendo le organizzazioni a rivalutare il loro approccio alla sicurezza di rete.