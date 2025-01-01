Le aziende hanno bisogno di soluzioni di sicurezza unificate e a più livelli che possano essere applicate a tutti gli endpoint e gli utenti, indipendentemente da dove si trovano. Cloudflare può esserti d'aiuto.
Con la continua evoluzione dell'architettura delle reti aziendali, aumentano anche i metodi con cui le aziende proteggono utenti, reti e dati.
Con l'aumento del lavoro a distanza e il continuo passaggio al cloud, le architetture tradizionali e i dispositivi di sicurezza, — reti MPLS personalizzate e un patchwork di scatole hardware e strumenti impossibile da mantenere, — non possono più soddisfare le esigenze di l'impresa moderna, costringendo le organizzazioni a rivalutare il loro approccio alla sicurezza di rete.
Cloudflare One è una soluzione di sicurezza di rete globale basata su cloud creata per le aziende che hanno bisogno di connettere e proteggere la propria forza lavoro — senza fare affidamento su dispositivi di sicurezza legacy, destreggiarsi tra più prodotti o sacrificare visibilità e controllo sulle proprie reti.
Con Cloudflare, ogni servizio di sicurezza di rete viene fornito da una vasta rete edge che si estende su 330 città in 125 paesi. Ciò significa che gli attacchi vengono mitigati automaticamente vicino alla fonte, il traffico di rete viene instradato attraverso i percorsi più rapidi ed efficienti e le politiche di accesso possono essere applicate uniformemente a tutta la tua forza lavoro, indipendentemente da dove si trovano i tuoi dipendenti.
Continua a leggere per scoprire come Cloudflare protegge le reti aziendali con la nostra suite di servizi di sicurezza di rete scalabili.
Difendi la tua rete contro gli attacchi DDoS di qualsiasi dimensione o tipo — in media in meno di tre secondi.
Sostituisci un mosaico di apparecchiature e costosi circuiti proprietari con un'unica rete globale.
Imposta le politiche per tutto il traffico in entrata e in uscita dalla rete, senza mettere insieme soluzioni di fornitori diversi o mantenere apparecchiature hardware ingombranti.
Ispeziona e proteggi ogni connessione dalle filiali, dai datacenter e dai dipendenti remoti a qualsiasi destinazione su Internet, senza penalizzare le prestazioni.
Cloudflare One combina i prodotti di rete progettati per proteggere le reti aziendali e connettere i dipendenti da qualsiasi luogo sulla Terra.
Scopri come Magic WAN e Magic Firewall interagiscono per applicare le policy del firewall di rete al perimetro attraverso il traffico proveniente da qualsiasi entità all'interno della rete aziendale.
La selezione del giusto servizio di mitigazione DDoS è essenziale per proteggere le reti, le applicazioni e gli utenti. Ecco cinque domande da considerare quando si valutano i provider.
Il firewall a livello di rete di Cloudflare protegge gli utenti remoti, le filiali, i data center e l'infrastruttura cloud, aiutando le aziende a rimanere al passo con tutto ciò che sta accadendo sulle loro reti.
