Registrati

Soluzioni di sicurezza di rete

Proteggi e rafforza la tua rete aziendale con le soluzioni di sicurezza di rete integrate di Cloudflare
Hero Security Week

Le aziende hanno bisogno di soluzioni di sicurezza unificate e a più livelli che possano essere applicate a tutti gli endpoint e gli utenti, indipendentemente da dove si trovano. Cloudflare può esserti d'aiuto.

Hero Security Week

L'architettura di rete tradizionale non è progettata per proteggere le reti aziendali di oggi.

Con la continua evoluzione dell'architettura delle reti aziendali, aumentano anche i metodi con cui le aziende proteggono utenti, reti e dati.

Con l'aumento del lavoro a distanza e il continuo passaggio al cloud, le architetture tradizionali e i dispositivi di sicurezza, — reti MPLS personalizzate e un patchwork di scatole hardware e strumenti impossibile da mantenere, — non possono più soddisfare le esigenze di l'impresa moderna, costringendo le organizzazioni a rivalutare il loro approccio alla sicurezza di rete.

È ora di spostare il perimetro della tua rete sul bordo.

immagine hero spot mappa di rete
immagine hero spot mappa di rete

Proteggi e dimensiona la tua rete con Cloudflare One

Illustrazione Implementa un accesso perimetrale sicuro

Cloudflare One è una soluzione di sicurezza di rete globale basata su cloud creata per le aziende che hanno bisogno di connettere e proteggere la propria forza lavoro — senza fare affidamento su dispositivi di sicurezza legacy, destreggiarsi tra più prodotti o sacrificare visibilità e controllo sulle proprie reti.

Con Cloudflare, ogni servizio di sicurezza di rete viene fornito da una vasta rete edge che si estende su 330 città in 125 paesi. Ciò significa che gli attacchi vengono mitigati automaticamente vicino alla fonte, il traffico di rete viene instradato attraverso i percorsi più rapidi ed efficienti e le politiche di accesso possono essere applicate uniformemente a tutta la tua forza lavoro, indipendentemente da dove si trovano i tuoi dipendenti.

Continua a leggere per scoprire come Cloudflare protegge le reti aziendali con la nostra suite di servizi di sicurezza di rete scalabili.

Illustrazione Implementa un accesso perimetrale sicuro
Tipi di soluzioni di sicurezza di rete

Protezione da attacchi DDoS

Difendi la tua rete contro gli attacchi DDoS di qualsiasi dimensione o tipo — in media in meno di tre secondi.

Ulteriori informazioniScopri di più sulla protezione da attacchi DDoS

WAN-as-a-Service

Illustrazione di una rete globale

Sostituisci un mosaico di apparecchiature e costosi circuiti proprietari con un'unica rete globale.

Ulteriori informazioniScopri di più sulle reti aziendali cloud
Illustrazione di una rete globale

Firewall-as-a-Service

Illustrazione di Magic Firewall

Imposta le politiche per tutto il traffico in entrata e in uscita dalla rete, senza mettere insieme soluzioni di fornitori diversi o mantenere apparecchiature hardware ingombranti.

Ulteriori informazioniScopri di più su FWaaS
Illustrazione di Magic Firewall

Accesso Zero Trust

Teams access zero trust spot illustration

Ispeziona e proteggi ogni connessione dalle filiali, dai datacenter e dai dipendenti remoti a qualsiasi destinazione su Internet, senza penalizzare le prestazioni.

Ulteriori informazioniScopri di più sulla protezione della forza lavoro remota
Teams access zero trust spot illustration

Pronto per iniziare?

Confronta piani e prezzi

Approfondisci le soluzioni di sicurezza di rete

Blog

Che cosa è Cloudflare One?

Cloudflare One combina i prodotti di rete progettati per proteggere le reti aziendali e connettere i dipendenti da qualsiasi luogo sulla Terra.

Ulteriori informazioni
Blog

Connettività di rete sicura come servizio

Scopri come Magic WAN e Magic Firewall interagiscono per applicare le policy del firewall di rete al perimetro attraverso il traffico proveniente da qualsiasi entità all'interno della rete aziendale.

Ulteriori informazioni
Infografica

Cinque domande da fare al tuo provider di mitigazione DDoS

La selezione del giusto servizio di mitigazione DDoS è essenziale per proteggere le reti, le applicazioni e gli utenti. Ecco cinque domande da considerare quando si valutano i provider.

Scarica il PDF
Blog

Introduzione di Magic Firewall

Il firewall a livello di rete di Cloudflare protegge gli utenti remoti, le filiali, i data center e l'infrastruttura cloud, aiutando le aziende a rimanere al passo con tutto ciò che sta accadendo sulle loro reti.

Ulteriori informazioni
Link

Cos'è la sicurezza di rete?

Scopri i cinque rischi che devono affrontare le moderne reti aziendali e le tecnologie e le strategie che le organizzazioni possono utilizzare per proteggersi.

Ulteriori informazioni

Domande frequenti sulle soluzioni di sicurezza di rete

Introduzione

Soluzioni

Supporto

Conformità

Interesse pubblico

Azienda

© 2025 Cloudflare, Inc.Informativa sulla privacyCondizioni per l’utilizzoReport Problemi di sicurezzaAttendibilità e sicurezzaMarchio registrato