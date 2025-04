Cos'è il cloud? | Definizione del cloud

Copia link dell'articolo

Cos'è il cloud computing? Il termine "cloud" si riferisce a server a cui si accede tramite Internet, e il software e i database che si eseguono su quei server. I server cloud si trovano in datacenter sparsi per tutto il mondo. Utilizzando il cloud computing, gli utenti e le imprese non devono gestire loro stessi dei server fisici, né eseguire applicazioni sulle proprie macchine. Il cloud consente agli utenti di accedere agli stessi file e alle stesse applicazioni da praticamente ogni dispositivo, perché l'elaborazione e l'archiviazione hanno luogo in server che si trovano in datacenter, invece che localmente, nel dispositivo dell'utente. Questo è il motivo per cui un utente può accedere al suo account di Instagram usando un nuovo telefono dopo che quello vecchio si è rotto e può trovare l'account ancora lì, con tutte le foto, i video e la cronologia delle conversazioni. Funziona allo stesso modo con i fornitori di servizi di posta elettronica nel cloud come Gmail o Microsoft Office 365 e con i fornitori di spazio di archiviazione su cloud come Dropbox o Google Drive. For businesses, switching to cloud computing removes some IT costs and overhead: for instance, they no longer need to update and maintain their own servers, as the cloud vendor they are using will do that. This especially makes an impact for small businesses that may not have been able to afford their own internal infrastructure but can outsource their infrastructure needs affordably via the cloud. The cloud can also make it easier for companies to operate internationally, because employees and customers can access the same files and applications from any location. Come funziona il cloud computing? Il cloud computing è possibile grazie a una tecnologia chiamata virtualizzazione. La virtualizzazione consente di creare un computer "virtuale" simulato ed esclusivamente digitale che si comporta come se fosse un computer fisico con hardware proprio. Il termine tecnico per un computer di questo tipo è macchina virtuale. Quando vengono implementate in modo corretto, le macchine virtuali che si trovano nella stessa macchina "ospite" sono in modalità sandbox e quindi non interagiscono l'una con l'altra; i file e le applicazioni di una macchina virtuale non sono visibili alle altre macchine virtuali, anche se si trovano nella stessa macchina fisica. Le macchine virtuale, inoltre, sono più efficienti nell'utilizzare l'hardware che le ospita. Eseguendo più macchine virtuali contemporaneamente, un server può eseguire molti "server" virtuali e un datacenter diventa come un intero host di datacenter in grado di servire più organizzazioni. Quindi i fornitori di servizi cloud possono offrire i propri server a molti più clienti contemporaneamente e possono farlo a un costo ridotto. Anche nel caso in cui dei server individuali non dovessero essere operativi, in generale i cloud server dovrebbero sempre essere online e disponibili. I provider di cloud services normalmente hanno un backup dei servizi su molteplici macchine e in diverse regioni. Gli utenti accedono ai servizi online attraverso un browser o un'app, connettendosi al cloud attraverso Internet, cioè attraverso molte reti interconnesse, indipendentemente da quale dispositivo stiano usando.

Cosa sono i servizi cloud?

Le risorse disponibili nel cloud sono note come "servizi", poiché sono gestite attivamente da un provider cloud. I servizi cloud includono infrastruttura, applicazioni, strumenti di sviluppo e archiviazione dei dati, tra gli altri prodotti. Questi servizi sono ordinati in diverse categorie o modelli di servizio.

Quali sono i principali modelli dei servizi del cloud computing?

Software-as-a-Service (SaaS o software come servizio): invece che fare installare agli utenti un'applicazione sul proprio dispositivo, le applicazioni SaaS sono in hosting su server cloud e gli utenti vi accedono attraverso Internet. SaaS è come affittare una casa: il proprietario è responsabile della manutenzione della casa, ma per lo più l'affittuario la usa come se fosse sua. Alcuni esempi di applicazioni SaaS sono Salesforce, MailChimp e Slack.

Platform-as-a-service (PaaS o piattaforma come servizio): in questo modello, le imprese non pagano per l'hosting delle applicazioni, invece pagano per ciò che gli serve per creare le proprie applicazioni. I provider PaaS offrono tutto il necessario per creare un'applicazione, inclusi gli strumenti di sviluppo, l'infrastruttura e i sistemi operativi, tutto tramite Internet. Il modello PaaS può essere paragonato a noleggiare tutti gli strumenti e l'equipaggiamento necessari per costruire una casa, invece di prenderne una in affitto. Alcuni esempi di PaaS includono Heroku e Microsoft Azure.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS o infrastruttura come servizio): in questo modello, un'impresa prende in affitto i server e l'archiviazione necessari da un provider di servizi cloud. Quindi utilizza tale infrastruttura cloud per costruire le proprie applicazioni. Il modello IaaS è paragonabile a un'impresa che prende in locazione un appezzamento di terra su cui può costruire ciò che vuole, ma deve essa stessa fornire l'equipaggiamento e i materiali per la costruzione. Alcuni provider IaaS includono DigitalOcean, Google Compute Engine e OpenStack.

In precedenza, SaaS, PaaS e IaaS erano i tre modelli principali del cloud computing, e praticamente tutti i servizi cloud rientravano in una di queste categorie. Negli ultimi anni, però, sta emergendo un quarto modello:

Function-as-a-Service (FaaS o funzione come servizio): il modello FaaS, conosciuto anche come serverless computing, suddivide le applicazioni cloud in componenti ancora più piccoli che vengono eseguiti solo quando servono. Immaginiamo che sia possibile affittare una casa un pezzetto alla volta: ad esempio l'affittuario paga per la sala da pranzo solo quando mangia, per la camera da letto solo quando dorme e per il soggiorno solo quando guarda la TV sul divano; e quando non sta usando questi ambienti, non ne paga il relativo affitto.

Le applicazioni FaaS o serverless sono eseguite comunque su server, come tutti questi altri modelli di cloud computing; ma si chiamano "serverless" perché non girano su macchine dedicate e perché le imprese che creano le applicazioni non devono gestire alcun server.

Inoltre le funzioni serverless possono aumentare o duplicarsi man mano che più persone usano l'applicazione; come se la sala da pranzo dell'affittuario potesse ingrandirsi su richiesta quando si presentano più persone a cena! Ulteriori informazioni sul serverless computing (FaaS).

Cos'è l'infrastruttura cloud?

L'infrastruttura cloud si riferisce alle risorse necessarie per l'hosting e la creazione di applicazioni nel cloud. I servizi IaaS e PaaS sono spesso inclusi nell'infrastruttura cloud di un'organizzazione, sebbene si possa dire che anche SaaS faccia parte dell'infrastruttura cloud e FaaS offra la possibilità di costruire l'infrastruttura come codice.

Quali sono i diversi tipi di implementazioni cloud?

A differenza dei modelli che abbiamo trattato sopra, che definiscono il modo in cui i servizi sono offerti tramite il cloud, questi diversi tipi di implementazione cloud riguardano dove si trovano i server cloud e chi li gestisce.

Le implementazioni cloud più comuni sono:

Cloud privato : un cloud privato è un server, un datacenter o una rete distribuita interamente dedicati a una sola organizzazione.

: un cloud privato è un server, un datacenter o una rete distribuita interamente dedicati a una sola organizzazione. Cloud pubblico : un cloud pubblico è un servizio eseguito da un fornitore esterno che può includere server in uno o più datacenter. A differenza del cloud privato, il cloud pubblico è condiviso da più organizzazioni. Utilizzando macchine virtuali, i singoli server possono essere condivisi da diverse aziende, una situazione che viene chiamata "multi-tenancy" dato che molteplici aziende prendono in affitto spazio nello stesso server.

: un cloud pubblico è un servizio eseguito da un fornitore esterno che può includere server in uno o più datacenter. A differenza del cloud privato, il cloud pubblico è condiviso da più organizzazioni. Utilizzando macchine virtuali, i singoli server possono essere condivisi da diverse aziende, una situazione che viene chiamata "multi-tenancy" dato che molteplici aziende prendono in affitto spazio nello stesso server. Cloud ibrido : le implementazioni di cloud ibridi combinano cloud pubblici e privati e possono includere anche server legacy on-premise. Un'organizzazione potrebbe usare il proprio cloud privato per determinati servizi e il cloud pubblico per altri, oppure il cloud pubblico potrebbe servire da back up per il cloud privato.

: le implementazioni di cloud ibridi combinano cloud pubblici e privati e possono includere anche server legacy on-premise. Un'organizzazione potrebbe usare il proprio cloud privato per determinati servizi e il cloud pubblico per altri, oppure il cloud pubblico potrebbe servire da back up per il cloud privato. Multi-cloud: il multi-cloud è un tipo di implementazione cloud che interessa più cloud pubblici. In altre parole, un'organizzazione con un'implementazione multi-cloud prende in affitto server virtuali e servizi da diversi provider esterni: continuando l'analogia precedente, è come prendere in locazione diversi appezzamenti adiacenti da diversi proprietari. Le implementazioni multi-cloud possono anche essere cloud ibridi e viceversa.

Che differenza c'è tra il cloud e il modello tradizionale client-server di Internet?

Internet è sempre stata composta da server, client e l'infrastruttura che li connette. I client inviano richieste ai server e i server inviano risposte. Il cloud computing è diverso da questo modello perché i server su cloud non solo rispondono a richieste, ma eseguono programmi e archiviano dati per conto del cliente.

Come mai si chiama "cloud"?

Il termine "cloud" inizialmente era uno slang del settore tecnologico. All'inizio di Internet, i diagrammi tecnici spesso rappresentavano i server e l'infrastruttura di rete che costituiscono Internet sotto forma di una nuvola ("cloud" in inglese). Man mano che sempre più processi elaborativi sono passati a questa porzione di Internet di "server e infrastruttura", la gente ha cominciato a dire di spostare le cose "al cloud", un modo rapido per indicare dove stessero avendo luogo tali processi. Oggi il "cloud" è un termine largamente usato che indica questo stile di computing.

E i container? I container sono IaaS, PaaS, SaaS o FaaS?

Come le macchine virtuali, i container sono una tecnologia di virtualizzazione del cloud. Fanno parte del modello cloud PaaS (piattaforma come servizio). La virtualizzazione dei container si verifica un livello di astrazione sopra rispetto a dove si verifica per le macchine virtuali, al livello di sistema operativo invece che al livello di kernel (il kernel è il fondamento del sistema operativo e interagisce con l'hardware del computer). Ciascuna macchina virtuale ha un proprio kernel del sistema operativo, ma i container sulla stessa macchina condividono lo stesso kernel.