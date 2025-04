Cos'è il cloud ibrido? | Definizione di cloud ibrido

Copia link dell'articolo

Cosa significa "cloud ibrido"?

Un cloud ibrido unisce due o più tipi di ambienti cloud. Gli ambienti di cloud ibrido combinano cloud pubblici* e privati** e possono includere anche un'infrastruttura tradizionale in locale. Perché un cloud sia davvero ibrido, questi ambienti cloud devono essere strettamente connessi l'un l'altro, sostanzialmente agendo come una singola infrastruttura combinata. Quasi tutti i cloud ibridi comprendono almeno un cloud pubblico.

Un cloud ibrido è un po' come un'automobile ibrida, in cui si uniscono due tecnologie totalmente distinte: un motore che brucia benzina ed energia elettrica. Ciascuna tecnologia funziona in modo completamente diverso, e ciascuna presenta i suoi vantaggi e svantaggi. Tuttavia, quando queste due tecnologie sono combinate in modo efficace, il risultato è un'automobile che è più efficiente delle auto a sola benzina ma anche più potente della maggior parte delle auto elettriche. Allo stesso modo, i cloud ibridi uniscono i vantaggi di diversi tipi di ambienti cloud per ottenere maggiore efficienza e funzionalità.

I cloud ibridi hanno diversi impieghi. Un'organizzazione potrebbe usare il proprio cloud privato per determinati servizi e il cloud pubblico per altri, oppure il cloud pubblico può fungere da sistema di backup per il cloud privato. Un'azienda potrebbe anche usare il cloud pubblico per gestire i picchi di richieste, lasciando l'elaborazione delle operazioni ordinarie nel cloud privato.

(per ulteriori informazioni su come funziona la tecnologia cloud, vedere Cos'è il cloud?).

Quali sono i tipi di ambiente che si trovano nei cloud ibridi?

La combinazione di due qualsiasi ambienti elencati a seguire può essere considerata un "cloud ibrido".

Cloud pubblico : un cloud pubblico è un servizio cloud eseguito da un fornitore esterno che può includere server in uno o più datacenter. I cloud pubblici sono condivisi da più organizzazioni. Utilizzando macchine virtuali, i singoli server possono essere condivisi da diverse aziende, una situazione denominata "multitenant" dato che molteplici aziende prendono in affitto dello spazio sullo stesso server fisico.

: un cloud pubblico è un servizio cloud eseguito da un fornitore esterno che può includere server in uno o più datacenter. I cloud pubblici sono condivisi da più organizzazioni. Utilizzando macchine virtuali, i singoli server possono essere condivisi da diverse aziende, una situazione denominata "multitenant" dato che molteplici aziende prendono in affitto dello spazio sullo stesso server fisico. Cloud privato in locale : un cloud privato è un datacenter completamente dedicato a una sola azienda. I server di un cloud privato non sono condivisi dal software, dai file o dai dati di nessun altro utente. Nei cloud privati in locale sono le organizzazioni stesse, e non un fornitore esterno, a garantire la sicurezza e la manutenzione.

: un cloud privato è un datacenter completamente dedicato a una sola azienda. I server di un cloud privato non sono condivisi dal software, dai file o dai dati di nessun altro utente. Nei cloud privati in locale sono le organizzazioni stesse, e non un fornitore esterno, a garantire la sicurezza e la manutenzione. Cloud privato in hosting : questo tipo di cloud è come un cloud privato in locale perché anche qui i server sono dedicati completamente a una sola organizzazione. In un cloud privato in hosting, tuttavia, i server non si trovano fisicamente negli uffici dell'organizzazione: a fornire il servizio di hosting e la manutenzione dei server cloud è un fornitore esterno e i server si trovano in uno o più datacenter remoti. L'organizzazione, pertanto, accederà al cloud tramite Internet e non tramite una rete interna. A differenza di un cloud pubblico, questa non è una situazione di "multitenancy": i server non sono infatti condivisi con altre organizzazioni.

: questo tipo di cloud è come un cloud privato in locale perché anche qui i server sono dedicati completamente a una sola organizzazione. In un cloud privato in hosting, tuttavia, i server non si trovano fisicamente negli uffici dell'organizzazione: a fornire il servizio di hosting e la manutenzione dei server cloud è un fornitore esterno e i server si trovano in uno o più datacenter remoti. L'organizzazione, pertanto, accederà al cloud tramite Internet e non tramite una rete interna. A differenza di un cloud pubblico, questa non è una situazione di "multitenancy": i server non sono infatti condivisi con altre organizzazioni. In locale (tradizionale): le implementazioni tradizionali o in locale non utilizzano alcuna tecnologia cloud. Le organizzazioni che utilizzano questo modello seguono la classica procedura di acquisto delle licenze software, installazione e gestione di hardware in loco e installazione del software in locale sui computer dei dipendenti. In altre parole, invece di lavorare in Google Docs (per esempio), i dipendenti usano Microsoft Word o un altro programma che è installato e viene eseguito sui loro computer.

Che differenza c'è tra cloud ibrido e multi-cloud?

Un'implementazione multi-cloud combina più cloud pubblici, mentre un cloud ibrido combina un cloud pubblico con un altro tipo di ambiente. Per fare un esempio comune, i cloud ibridi combinano mele e arance, mentre un'implementazione multi-cloud è più simile alla combinazione di più tipi di mele.

Un multi-cloud può anche essere un cloud ibrido se, oltre a utilizzare più cloud pubblici, combina più tipi di ambienti cloud, proprio come un rettangolo che può essere un quadrato, ma non tutti i rettangoli sono quadrati. Al contrario, un'implementazione cloud ibrida può anche essere multi-cloud se utilizza diversi cloud pubblici.

In un cloud ibrido, come comunicano tra loro i diversi ambienti?

Per fare in modo che un cloud ibrido funzioni bene, la connessione tra i cloud separati è fondamentale. I cloud pubblici, quelli privati e l'infrastruttura in locale possono connettersi l'un l'altro in diversi modi, tra cui:

API (Application Programming Interface)

VPN (Virtual Private Networks)

WAN (Wide Area Network)

Senza una connessione tra cloud funzionante, un'organizzazione non dispone di un cloud ibrido, ma piuttosto utilizza in parallelo due o più ambienti cloud separati. In questi modo, però, non potrà sfruttare i vantaggi delle implementazioni cloud ibride.

Quali sono i vantaggi dell'architettura cloud ibrida?

Flessibilità : i cloud ibridi rendono più facile passare a un'implementazione cloud di stile diverso. Ad esempio, se un'azienda decide di passare esclusivamente a un'implementazione di cloud pubblico, questo sarà più semplice se alcuni processi aziendali o la memorizzazione di alcuni dati occorrono già su un cloud pubblico.

: i cloud ibridi rendono più facile passare a un'implementazione cloud di stile diverso. Ad esempio, se un'azienda decide di passare esclusivamente a un'implementazione di cloud pubblico, questo sarà più semplice se alcuni processi aziendali o la memorizzazione di alcuni dati occorrono già su un cloud pubblico. Varietà più ampia di tecnologie : attraverso un cloud pubblico, un'azienda può incorporare delle tecnologie che non sarebbe pratico eseguire in ambiente cloud privato, come ad esempio l'elaborazione dei big data.

: attraverso un cloud pubblico, un'azienda può incorporare delle tecnologie che non sarebbe pratico eseguire in ambiente cloud privato, come ad esempio l'elaborazione dei big data. Backup per evitare i tempi di inattività : se un cloud si arresta in modo anomalo o va fuori uso, un'azienda può fare affidamento sull'altro cloud, evitando interruzioni di servizio. Questo tipo di ridondanza è un vantaggio anche delle implementazioni multi-cloud.

: se un cloud si arresta in modo anomalo o va fuori uso, un'azienda può fare affidamento sull'altro cloud, evitando interruzioni di servizio. Questo tipo di ridondanza è un vantaggio anche delle implementazioni multi-cloud. Soddisfa i picchi di domanda : un'azienda può gestire la maggior parte dei suoi processi in un cloud privato e quindi utilizzare un cloud pubblico per una potenza di elaborazione extra e gestire così un picco improvviso del carico di lavoro, ad esempio quando molti più utenti del normale accedono a un sito di e-commerce durante il Black Friday. Questa strategia è nota come cloud bursting, perché un carico di lavoro "esplode" da un cloud a un cloud più grande.

: un'azienda può gestire la maggior parte dei suoi processi in un cloud privato e quindi utilizzare un cloud pubblico per una potenza di elaborazione extra e gestire così un picco improvviso del carico di lavoro, ad esempio quando molti più utenti del normale accedono a un sito di e-commerce durante il Black Friday. Questa strategia è nota come cloud bursting, perché un carico di lavoro "esplode" da un cloud a un cloud più grande. Potenziali risparmi : mantenere un datacenter interno, come un cloud privato, può essere dispendioso e richiedere molte risorse. Spostando alcune operazioni su un cloud pubblico, un'organizzazione non dovrà mantenere la stessa quantità di infrastruttura in locale, e potrà risparmiare sui costi.

: mantenere un datacenter interno, come un cloud privato, può essere dispendioso e richiedere molte risorse. Spostando alcune operazioni su un cloud pubblico, un'organizzazione non dovrà mantenere la stessa quantità di infrastruttura in locale, e potrà risparmiare sui costi. Tenere dati sensibili in locale: alcune organizzazioni gestiscono dati sensibili, come numeri di carte di credito, informazioni sanitarie o dati finanziari. Conservare tali dati in locale offre all'azienda un controllo molto maggiore sulle misure di sicurezza che proteggono i dati sensibili. In un'implementazione di cloud ibrido, un'organizzazione potrebbe tenere i dati sensibili in un cloud privato e sicuro e poi usare i cloud pubblici per eseguire il resto delle sue applicazioni.

Quali sono gli svantaggi dell'architettura cloud ibrido?

Maggiore superficie d'attacco : Ogni volta che l'infrastruttura di rete diventa più complessa, aumenta la possibilità che un malintenzionato trovi una vulnerabilità da sfruttare. Un singolo cloud, ad esempio un cloud privato, può disporre di solide protezioni di sicurezza. Se però si utilizzano cloud di diversi fornitori, non tutti avranno la stessa qualità in termini di sicurezza.

: Ogni volta che l'infrastruttura di rete diventa più complessa, aumenta la possibilità che un malintenzionato trovi una vulnerabilità da sfruttare. Un singolo cloud, ad esempio un cloud privato, può disporre di solide protezioni di sicurezza. Se però si utilizzano cloud di diversi fornitori, non tutti avranno la stessa qualità in termini di sicurezza. Integrazioni più complesse : la connessione e il coordinamento tra i diversi tipi di cloud è fondamentale. Pertanto, la configurazione di un cloud ibrido comporta delle fasi aggiuntive rispetto all'implementazione di un singolo cloud pubblico o privato, dato che è necessario configurare e mantenere anche la tecnologia di connessione, come ad esempio una VPN.

: la connessione e il coordinamento tra i diversi tipi di cloud è fondamentale. Pertanto, la configurazione di un cloud ibrido comporta delle fasi aggiuntive rispetto all'implementazione di un singolo cloud pubblico o privato, dato che è necessario configurare e mantenere anche la tecnologia di connessione, come ad esempio una VPN. Difficile da proteggere: mentre un cloud privato in locale viene eseguito dietro il firewall aziendale, un cloud privato in hosting o un cloud pubblico non lo fa. Per mantenere al sicuro i propri dati, un'azienda potrebbe essere obbligata a utilizzare molteplici soluzioni di sicurezza, alcune per il cloud in locale e altre per il cloud pubblico. Inoltre, può essere complicato verificare l'identità di un utente su più cloud (controllo degli accessi).

Come si integra Cloudflare con le implementazioni cloud ibrido?

La rete globale di Cloudflare si trova tra gli utenti finali e l'infrastruttura dei clienti di Cloudflare e protegge sia gli utenti che le aziende, accelerando il traffico da e verso gli utenti. Cloudflare può essere implementato su qualsiasi tipo di infrastruttura di rete, inclusi cloud ibridi e multi-cloud.