Qu'est-ce que l'informatique cloud ? Le terme « cloud » désigne les serveurs accessibles sur Internet, ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs. Les serveurs situés dans le cloud sont hébergés au sein de datacenters répartis dans le monde entier. L'utilisation de l'informatique cloud (cloud computing) permet aux utilisateurs et aux entreprises de s'affranchir de la nécessité de gérer des serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements.

Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de pratiquement n'importe quel appareil, car les processus informatiques et le stockage s'effectuent sur des serveurs au sein d'un datacenter et non localement sur l'appareil de l'utilisateur. C'est pourquoi un utilisateur dont le téléphone est défaillant peut se connecter à son compte Instagram à partir d'un nouveau téléphone et retrouver son compte actif, avec toutes ses photos, vidéos et l'historique de ses conversations. Il en va de même avec les fournisseurs de messagerie cloud comme Gmail ou Microsoft Office 365 et les fournisseurs de stockage cloud comme Dropbox ou Google Drive.

Pour les entreprises, l’adoption de l’informatique cloud élimine certains coûts informatiques et frais généraux : c’est ainsi, qu’elles n’ont plus besoin de mettre à jour ni de maintenir leurs propres serveurs, le fournisseur de services dans le cloud auquel elles font appel s’en chargeant. Ceci, en particulier, a des répercussions pour les petites entreprises, lesquelles peuvent ne pas être en mesure financièrement de disposer de leur propre infrastructure en interne, mais ont ainsi la possibilité de sous-traiter leurs besoins en la matière d’une manière économique, par le biais du cloud. Le cloud peut également faciliter le fonctionnement à l’international pour les entreprises, car les salariés et les clients peuvent accéder aux mêmes dossiers et applications à partir de n’importe quel emplacement.