Cos'è il multi-cloud? | Definizione di multi-cloud

Cos'è il multi-cloud?

Nel cloud computing, per cloud o "nuvola" si intende una serie di server ai quali i clienti accedono tramite Internet. Solitamente ciascun cloud viene gestito da un provider, ovvero da una società che offre questo tipo di servizi. Un cloud pubblico è un cloud condiviso da una pluralità di utenti.

Per "multi-cloud" si intende una pluralità di cloud pubblici. Un'azienda che utilizza una distribuzione multi-cloud incorpora più cloud pubblici da più di un fornitore di servizi cloud. Invece di utilizzare un unico fornitore per l'hosting cloud, lo storage e l'intero stack applicativo, in una configurazione multi-cloud se ne utilizzano diversi.

Le implementazioni multi-cloud possono essere usate per diversi scopi. Un'implementazione multi-cloud è in grado di sfruttare un pluralità di fornitori IaaS (Infrastructure-as-a-Service), oppure può utilizzare un fornitore diverso per i servizi Iaas, Paas (Platform-as-a-Service) e SaaS (software-as-a-service). Il multi-cloud può avere una finalità puramente di ridondanza e backup del sistema, oppure può incorporare diversi fornitori di servizi cloud per servizi diversi.

La maggior parte delle aziende che optano per il cloud, in un modo o nell'altro finisce per utilizzare una tipologia di implementazione multi-cloud. Un'implementazione multi-cloud può verificarsi anche in modo involontario, come risultato della shadow IT (vedere sotto).

Qual è la differenza tra multi-cloud e cloud ibrido?

Un multi-cloud può essere anche un cloud ibrido e un cloud ibrido può essere un multi-cloud, ma questi termini rappresentano due concetti separati.

Il termine "cloud ibrido" descrive la combinazione di due o più tipologie diverse di infrastruttura, ad esempio un cloud privato, un datacenter in locale o entrambe le configurazioni con almeno un cloud pubblico. Il termine "multi-cloud" si riferisce all'implementazione di diversi cloud pubblici e non include necessariamente un cloud privato, anche se può farlo.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'adozione di una strategia multi-cloud?

Vantaggi:

Affidabilità e/o ridondanza : utilizzando un'implementazione multi-cloud, un'azienda evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Se un cloud va fuori uso, gli utenti avranno comunque a disposizione le funzionalità degli altri cloud. A parte questo, un cloud pubblico può essere usato come backup di un altro cloud.

: utilizzando un'implementazione multi-cloud, un'azienda evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Se un cloud va fuori uso, gli utenti avranno comunque a disposizione le funzionalità degli altri cloud. A parte questo, un cloud pubblico può essere usato come backup di un altro cloud. Maggiore indipendenza dai fornitori : spostarsi sul cloud significa affidarsi a fornitori di servizi cloud esterni, e quanto più le aziende utilizzano questi fornitori, tanto più difficile diventa allontanarsene. Tuttavia, se si adotta una strategia multi-cloud, i sistemi e lo storage vengono distribuiti tra più fornitori. in questo caso la migrazione da uno di essi risulterà molto più semplice, dato che gran parte dell'infrastruttura rimarrà ancora attiva nel corso della procedura di migrazione.

: spostarsi sul cloud significa affidarsi a fornitori di servizi cloud esterni, e quanto più le aziende utilizzano questi fornitori, tanto più difficile diventa allontanarsene. Tuttavia, se si adotta una strategia multi-cloud, i sistemi e lo storage vengono distribuiti tra più fornitori. in questo caso la migrazione da uno di essi risulterà molto più semplice, dato che gran parte dell'infrastruttura rimarrà ancora attiva nel corso della procedura di migrazione. Potenziale risparmi sui costi: se un'azienda non si impegna ad affidarsi a un unico fornitore di servizi cloud per tutte le sue esigenze infrastrutturali, è libera di scegliere i servizi più convenienti tra diversi fornitori.

Svantaggi:

Complessità di gestione : un'implementazione multi-cloud implica l'interazione con diversi fornitori, ciascuno con processi e tecnologie differenti. Inoltre, quando i propri dati e processi viaggiano su cloud diversi diventa difficile avere una visione d'insieme dello stack tecnologico.

: un'implementazione multi-cloud implica l'interazione con diversi fornitori, ciascuno con processi e tecnologie differenti. Inoltre, quando i propri dati e processi viaggiano su cloud diversi diventa difficile avere una visione d'insieme dello stack tecnologico. Maggiore latenza : se i servizi sui vari cloud devono parlare tra di loro per soddisfare le richieste degli utenti, allora può verificarsi un problema di latenza. La latenza dipenderà dal grado di interconnessione dei diversi cloud, dalla distanza geografica dei datacenter e dalla frequenza con cui i cloud dovranno interagire.

: se i servizi sui vari cloud devono parlare tra di loro per soddisfare le richieste degli utenti, allora può verificarsi un problema di latenza. La latenza dipenderà dal grado di interconnessione dei diversi cloud, dalla distanza geografica dei datacenter e dalla frequenza con cui i cloud dovranno interagire. Maggiore superficie d'attacco : più parti di software e hardware sono integrate, più è probabile che vi siano delle vulnerabilità.

: più parti di software e hardware sono integrate, più è probabile che vi siano delle vulnerabilità. Prestazioni e affidabilità: bilanciare i carichi tra i vari cloud può rappresentare una sfida, in particolar modo se i datacenter sono dislocati in punti geograficamente molto distanti. (Cloudflare Load Balancing è in grado di bilanciare i carichi tra le diverse "nuvole").

Come si presenta l'architettura multi-cloud con Cloudflare?

Cloudflare si colloca tra gli utenti finali e l'infrastruttura del cloud. Siamo in grado di integrarci con qualsiasi provider cloud, di metterlo in sicurezza e di accelerare il traffico a lui diretto, e possiamo farlo anche per più provider.

È possibile integrare una serie di servizi Cloudflare nel flusso di traffico tra l'utente finale e l'infrastruttura cloud di origine. Offriamo il servizio bilanciamento del carico con distribuzione del traffico nei vari cloud e la memorizzazione della CDN nella cache per ridurre ulteriormente la latenza. Il nostro Web Application Firewall (WAF) blocca il traffico dannoso garantendo un livello di sicurezza più elevato.

Cloudflare può anche fungere da providerFaas (serverless), ospitando ed eseguendo le funzioni serverless sulla propria rete globale. Cloudflare Workers è la nostra piattaforma per la scrittura in javaScript delle applicazioni serverless.

Che cosa è lo shadow IT?

un'implementazione multi-cloud anche involontariamente, come risultato dello shadow IT. Lo shadow IT si verifica quando dei team interni configurano sistemi tecnologici o utilizzano programmi informatici senza l'approvazione ufficiale o la supervisione dell'azienda. Ad esempio, è il caso un gruppo di dipendenti che usi un'app non approvata né gestita dall'azienda per scambiare comunicazioni di lavoro.

Lo shadow IT può insinuarsi anche nell'ambito dell'architettura applicativa. Che si tratti di una scorciatoia per comprimere i tempi di lavoro, oppure semplicemente di una necessità, i dipendenti possono incorporare servizi cloud nello stack tecnologico dell'azienda molto prima di riceverne l'approvazione ufficiale.

In che modo Cloudflare supporta le aziende con la gestione multi-cloud?

Cloudflare consente alle aziende di gestire le prestazioni e la sicurezza delle proprie implementazioni cloud da un'unica dashboard. La rete Cloudflare si estende globalmente in 335+ città, per garantire agli utenti prestazioni e sicurezza in qualsiasi parte del mondo si trovino.

Scopri come la connettività cloud si integra facilmente con qualsiasi tipo di implementazione cloud.