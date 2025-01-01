什么是多云？| 多云的定义

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什么是多云？

在云计算中，云是云客户通过 Internet 访问的服务器的集合。通常，每个云都是由云提供商（提供云服务的公司）管理。公共云是指由多个客户共享的云。

“多云”意味着有多个公共云。采用多云部署的公司会合并使用来自多个云提供商的多个公共云。与企业选择一个供应商进行云托管、存储和应用程序完整堆栈相反，在多云配置中，企业会选择多个供应商。

多云部署有许多用途。选择多云部署的企业，可以选用多个 IaaS（基础设施即服务）供应商，也可以针对 IaaS、PaaS（平台即服务）和 SaaS（软件即服务）服务选择不同的供应商。多云可以单纯地用于冗余和系统备份之目的，也可以针对不同的服务纳入不同的云供应商。

迁移到云的大多数企业最终都会进行某种类型的多云部署。由于影子 IT（请参见下文），多云部署甚至可能会在无意间形成。

多云和混合云有什么区别？

多云也可以是混合云，混合云也可以是多云，但是这两个术语代表两个不同的概念。

“混合云”描述了两种或多种不同类型基础设施的混合：将私有云、本地数据中心或两者与至少一个公共云组合在一起。多云指的是所部署的几个不同的公共云，不一定包括私有云（尽管可以包括）。

使用多云策略有什么优缺点？

优点：

可靠性和/或冗余 ：通过使用多云部署，企业可以避免只依赖于一个云。如果某个云出现故障，用户仍然可以使用所部署的其他云中的某些功能。另外，一个公共云可以用作另一个云的备份。

：通过使用多云部署，企业可以避免只依赖于一个云。如果某个云出现故障，用户仍然可以使用所部署的其他云中的某些功能。另外，一个公共云可以用作另一个云的备份。 降低供应商绑定风险 ：迁移到云意味着会依赖外部云提供商，随着公司越来越多地使用外部云供应商，就越离不开这些供应商提供的云基础设施。但是，若采用多云策略，则系统和存储空间会由多个供应商提供。因此，可以更轻松地从其中一个供应商进行迁移，因为在从该供应商所提供云基础设施迁移的过程中，大多数基础设施仍然可用。

：迁移到云意味着会依赖外部云提供商，随着公司越来越多地使用外部云供应商，就越离不开这些供应商提供的云基础设施。但是，若采用多云策略，则系统和存储空间会由多个供应商提供。因此，可以更轻松地从其中一个供应商进行迁移，因为在从该供应商所提供云基础设施迁移的过程中，大多数基础设施仍然可用。 节约成本的潜力：如果企业并不是选择一家云供应商来满足其所有基础设施需求，则可以从不同的供应商中自由选择最经济实惠的服务。

缺点：

Cloudflare 的多云架构是什么样的？

Cloudflare 部署在最终用户和云基础设施之间。我们的产品能够与流向任何云提供商的流量或针对多个云提供商的流量进行集成、保护和加速。

许多 Cloudflare 服务可以集成到最终用户与原始云基础设施之间的流量中。我们提供多云负载平衡、跨不同的云分布流量和 CDN 缓存，旨在进一步降低延迟。我们的 Web 应用程序防火墙 (WAF) 可阻止恶意流量，提高安全性。

Cloudflare 也可以发挥 FaaS（无服务器）提供商的作用，在其分布式全球网络上托管和运行无服务器功能。Cloudflare Workers 是适用于使用 JavaScript 编写无服务器应用程序的平台。

什么是影子 IT？

由于影子 IT，多云部署可能会在无意间形成。影子 IT 是指内部团队在未经正式批准或不受较大型组织监督的情况下建立技术系统或使用软件产品。一个简单的例子是，公司的员工使用未经公司许可或并非由公司管理的聊天应用程序来交流业务活动。

影子 IT 也能设法渗入到应用程序架构。无论是作为完成工作的捷径，还是出于必要，员工可能会在获得正式批准前将云服务并入公司的技术堆栈。

Cloudflare 如何协助企业进行多云管理？

Cloudflare 使企业能够通过单个仪表板管理其云部署的性能和安全性。Cloudflare 网络遍布全球超过 335+ 个城市，有助于确保为世界各地的用户提供更好的性能和安全性。

了解如何轻松地将全球连通云与任意类型的云部署集成。