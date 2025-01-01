什麼是多雲端？| 多雲端定義

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什麼是多雲端？

在雲端運算中，雲端是雲端客戶透過網路存取的伺服器的集合。通常，每個雲端都是由雲端提供者 (提供雲端服務的公司) 管理的。公共雲端是多個客戶共享的雲端。

「多雲端」表示多個公用雲端。使用多雲端部署的公司會合併來自多個雲端提供者的多個公用雲端。在多雲端設定中，他們使用多個提供者，而不是使用一個提供者進行雲端代管、儲存和整個應用程式堆疊的企業。

多雲端部署有多種用途。多雲端部署可以利用多個 IaaS (基礎結構即服務) 提供者，也可以將其他提供者用於 IaaS、PaaS (平台即服務) 和 SaaS (軟體即服務) 服務。多雲端可以純粹是出於備援和系統備份的目的，也可以將不同的雲端提供者合併以提供不同的服務。

大多數遷移到雲端的企業最終都會進行某種多雲端部署。由於影子 IT (參見下文) 的緣故，甚至可能會無意間進行多雲端部署。

多雲端和混合雲端有什麼區別？

多雲端也可以是混合雲端，並且混合雲端也可以是多雲端，但是這些術語代表兩個不同的概念。

「混合雲端」描述了兩種或多種不同類型基礎結構的混合：它將私人雲端、內部部署資料中心或兩者外加至少一個公有雲端等模式結合在一起。多雲端是指部署的幾個不同的公有雲端，這不一定包括私人雲端（雖然可以包含）。

使用多雲端策略有哪些利弊？

優點：

可靠性和/或備援 ：透過使用多雲端部署，企業可以避免將所有雞蛋都放在一個籃子裡。如果一個雲端出現故障，部署的其他雲端中的使用者仍然可以使用某些功能。另外，一個公有雲端可以用作另一雲端的備份。

：透過使用多雲端部署，企業可以避免將所有雞蛋都放在一個籃子裡。如果一個雲端出現故障，部署的其他雲端中的使用者仍然可以使用某些功能。另外，一個公有雲端可以用作另一雲端的備份。 減少提供者鎖定 ：遷移到雲端意味著要依賴外部雲端提供者，並且隨著公司使用這些提供者的程度越來越高，可能對它們形成較高依賴。但是，如果使用多雲端策略，則系統和儲存會分佈在多個提供者之間。因此，使用這些提供者之一進行遷移更容易，因為在遷移過程中大多數基礎結構仍保持不變。

：遷移到雲端意味著要依賴外部雲端提供者，並且隨著公司使用這些提供者的程度越來越高，可能對它們形成較高依賴。但是，如果使用多雲端策略，則系統和儲存會分佈在多個提供者之間。因此，使用這些提供者之一進行遷移更容易，因為在遷移過程中大多數基礎結構仍保持不變。 潛在的成本節省：如果企業不致力於使用一個雲端廠商來滿足其所有基礎結構需求，則可以自由選擇不同廠商提供的最經濟實惠的服務。

缺點：

管理的複雜性 ：多雲端部署意味著與多個不同的廠商互相配合，每個廠商都具有不同的流程和技術。此外，隨著資料儲存在多個雲端中、程序在多個雲端中執行， 企業越來越難以全面瞭解其技術堆疊。

：多雲端部署意味著與多個不同的廠商互相配合，每個廠商都具有不同的流程和技術。此外，隨著資料儲存在多個雲端中、程序在多個雲端中執行， 企業越來越難以全面瞭解其技術堆疊。 增加延遲 ：如果多個雲端中的服務需要相互通訊才能滿足使用者請求，那就可能會導致延遲，具體取決於雲端整合的緊密程度、資料中心在地理上的距離以及多個雲端需要互動的頻率。

：如果多個雲端中的服務需要相互通訊才能滿足使用者請求，那就可能會導致延遲，具體取決於雲端整合的緊密程度、資料中心在地理上的距離以及多個雲端需要互動的頻率。 更大的攻擊面 ：整合的軟體和硬體越多，漏洞可能就越多。

：整合的軟體和硬體越多，漏洞可能就越多。 效能和可靠性：在不同雲端之間平衡負載會比較困難，尤其是當資料中心在地理位置上相距較遠的情況下。(Cloudflare 負載平衡 可以平衡雲端之間的負載。)

Cloudflare 的多雲端架構是什麼樣的？

Cloudflare 位於終端使用者和雲端基礎結構之間。我們能夠與任何雲端提供者或多個雲端提供者整合，來保護和加速流量。

許多 Cloudflare 服務可以整合到終端使用者和原始雲端基礎結構之間的流量流中。我們提供多雲端負載平衡，在不同雲端之間分配流量，以及進行 CDN 快取以便進一步減少延遲。我們的 Web 應用程式防火牆 (WAF) 會封鎖惡意流量以提高安全性。

透過在其分散式全球網路上代管和執行無伺服器功能，Cloudflare 還可以充當 FaaS (無伺服器) 的提供者。Cloudflare Workers 是我們的平台，用於使用 JavaScript 編寫無伺服器應用程式。

什麼是影子 IT？

由於影子 IT 的緣故，組織可能會無意間形成多雲端部署。影子 IT 是內部團隊在未經正式核准或不受較大組織監督的情況下建立技術系統或使用軟體產品的情況。一個簡單的例子是，組織的員工使用未經公司批准或管理的聊天應用程式來交流業務情況。

Shadow IT 也可以進入應用程式體系結構。作為完成事情的捷徑，或出於必要考量，員工可以在獲得官方批准之前將雲端服務整合到公司的技術堆疊中。

Cloudflare 如何幫助企業進行多雲端管理？

Cloudflare 使企業可以從一個儀表板管理其雲端部署的效能和安全性。Cloudflare 網路遍佈 335 + 個城市，有助於保障世界各地使用者的效能和安全性。

瞭解全球連通雲如何與任何類型的雲端部署輕鬆整合。