¿Qué es la multinube? | Definición de multinube

Copiar enlace del artículo

¿Qué es la multinube?

En la computación en nube, una nube es un conjunto de servidores al que acceden los clientes de la nube a través de Internet. Por lo general, cada nube la gestiona un proveedor de nube – una empresa que ofrece servicios en la nube. Una nube pública es una nube que comparte más de un cliente.

"Multinube" significa múltiples nubes públicas. Una empresa que utiliza una implementación de multinube incorpora múltiples nubes públicas de más de un proveedor de nube. En lugar de una empresa que utiliza un proveedor para el almacenamiento, stack de la aplicación completa y alojamiento en la nube, en una configuración de multinube se utilizan varios.

Las implementaciones de multinube tienen varios usos. Una implementación de multinube puede aprovecharse de muchos proveedores de IaaS (Infraestructura como servicio), o podría utilizar un proveedor diferente para servicios IaaS, PaaS (Plataforma como servicio) y SaaS (Software como servicio). La multinube se puede utilizar únicamente para objetivos de redundancia y como copia de seguridad del sistema, o puede incorporar múltiples proveedores en la nube para diferentes servicios.

La mayoría de las empresas que se trasladan a la nube acabarán con algún tipo de implementación multinube. Una implementación multinube puede ocurrir incluso de forma involuntaria, como resultado de la Shadow IT (ver a continuación).

¿Cuál es la diferencia entre nube múltiple y nube híbrida?

Una multinube también puede ser una nube híbrida, y una nube híbrida también puede ser una multinube, pero estos términos hacen referencia a dos conceptos distintos.

"La nube híbrida" describe la combinación de dos o más tipos distintos de infraestructura: combina una nube privada, un centro de datos local o ambos con al menos una nube pública. Multinube hace referencia a varias nubes públicas diferentes que se están implementando y, aunque se pueda dar el caso, no tiene porque incluir una nube privada.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar una estrategia multinube?

Pros:

Fiabilidad y/o redundancia : al usar una implementación de multinube, una empresa evita poner todos sus huevos en la misma cesta. Si una nube deja de funcionar, alguna funcionalidad seguirá estando disponible para los usuarios de las otras nubes desplegadas. Además, se podría utilizar una nube pública como copia de seguridad de otra nube.

: al usar una implementación de multinube, una empresa evita poner todos sus huevos en la misma cesta. Si una nube deja de funcionar, alguna funcionalidad seguirá estando disponible para los usuarios de las otras nubes desplegadas. Además, se podría utilizar una nube pública como copia de seguridad de otra nube. Dependencia del proveedor reducida : trasladarse a la nube implica depender de proveedores de nube externos, y a medida que las empresas usan cada vez más estos proveedores, puede llegar a ser complicado prescindir de los mismos. Sin embargo, si se usa una estrategia multinube, los sistemas y el almacenamiento están repartidos entre múltiples proveedores. Por tanto, es más sencillo dejar uno de estos proveedores, ya que la mayoría de la infraestructura seguirá en su lugar durante la migración.

: trasladarse a la nube implica depender de proveedores de nube externos, y a medida que las empresas usan cada vez más estos proveedores, puede llegar a ser complicado prescindir de los mismos. Sin embargo, si se usa una estrategia multinube, los sistemas y el almacenamiento están repartidos entre múltiples proveedores. Por tanto, es más sencillo dejar uno de estos proveedores, ya que la mayoría de la infraestructura seguirá en su lugar durante la migración. Ahorro potencial de costes: si una empresa no se compromete a usar un proveedor de nube para todas sus necesidades de infraestructura, tiene la libertad de elegir los servicios más económicos de diferentes proveedores.

Contras:

Complejidad de gestión : una implementación multinube implica interactuar con varios proveedores diferentes, cada uno con procesos y tecnología diferentes. Además, cada vez es más difícil tener una visibilidad completa del stack tecnológico con los datos almacenados y los procesos que se ejecutan en varias nubes.

: una implementación multinube implica interactuar con varios proveedores diferentes, cada uno con procesos y tecnología diferentes. Además, cada vez es más difícil tener una visibilidad completa del stack tecnológico con los datos almacenados y los procesos que se ejecutan en varias nubes. Latencia aumentada : si los servicios en múltiples nubes necesitan comunicarse entre sí para poder cumplir con las solicitudes de los usuarios, eso puede introducir latencia, en función de lo estrechamente integradas que estén las nubes, la distancia geográfica de los centros de datos y la frecuencia con la que estas tengan que interactuar.

: si los servicios en múltiples nubes necesitan comunicarse entre sí para poder cumplir con las solicitudes de los usuarios, eso puede introducir latencia, en función de lo estrechamente integradas que estén las nubes, la distancia geográfica de los centros de datos y la frecuencia con la que estas tengan que interactuar. Mayor superficie de ataque : cuantas más piezas de hardware y software estén integradas, mayor es el riesgo de que haya vulnerabilidades.

: cuantas más piezas de hardware y software estén integradas, mayor es el riesgo de que haya vulnerabilidades. Funcionamiento y fiabilidad: puede ser complicado equilibrar las cargas en diferentes nubes, especialmente si los centros de datos están a mucha distancia. (El equilibrio de carga de Cloudflare puede equilibrar las cargas entre las nubes).

¿Qué apariencia tiene una arquitectura multinube con Cloudflare?

Cloudflare se sitúa entre los usuarios finales y la infraestructura en la nube. Podemos integrar, asegurar y acelerar el tráfico a cualquier proveedor de la nube o a múltiples proveedores de la nube.

Una cantidad de servicios de Cloudflare se pueden integrar en el flujo de tráfico entre el usuario final y la infraestructura de nube de origen. Ofrecemos equilibrio de carga multinube, mediante la distribución del tráfico a través de diferentes nubes y el almacenamiento en caché de CDN para reducir todavía más la latencia. Nuestro Firewall de aplicaciones web (WAF) bloquea el tráfico malicioso para incrementar la seguridad.

Cloudflare también puede funcionar como un proveedor FaaS (sin servidor) al alojar y ejecutar funciones sin servidor en su red global distribuida. Cloudflare Workers es nuestra plataforma para escribir aplicaciones sin servidor mediante JavaScript.

¿Qué es la Shadow IT?

Una implementación multinube puede producirse de forma involuntaria, como resultado de la Shadow IT. Shadow IT es cuando los equipos internos configuran sistemas técnicos o utilizan productos de software sin la aprobación o supervisión oficial de la organización más grande. Un ejemplo sencillo sería si los empleados de una empresa usaran una aplicación de chat para comunicación comercial que la empresa no gestione o no haya autorizado.

La Shadow IT también puede llegar a la arquitectura de la aplicación. Ya sea como un atajo para completar tareas o por necesidad, los empleados pueden incorporar servicios en la nube en el stack tecnológico de la empresa antes de contar con la aprobación oficial.

¿Cómo ayuda Cloudflare a las empresas con gestión multinube?

Cloudflare permite que las empresas gestionen el funcionamiento y la seguridad de sus implementaciones en la nube desde un único panel de control. La red de Cloudflare se extiende por todo el mundo en 335+ ciudades para ayudar a garantizar el funcionamiento y la seguridad de los usuarios en todo el mundo.

Aprende cómo la conectividad cloud se integra fácilmente con cualquier tipo de implementación de nube.