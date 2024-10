Prevenzione contro la violazione dei dati Proteggi le applicazioni dagli attacchi che comportano la compromissione dei dati sensibili dei clienti

La compromissione dei dati può condurre a una perdita di informazioni riservate dei clienti, come carte di credito, password e altre informazioni personali (PII), dall'archivio dati di un'applicazione. Gli utenti malintenzionati spesso usano diversi vettori di attacco nel tentativo di compromettere i dati dei clienti, come spoofing DNS, snooping di dati in transito, tentativi di accesso con attacco di forza bruta o exploit del payload.

Il costo globale di una violazione dei dati in media, per ogni record perso o rubato, era pari a $ 141 nel 2017, con un costo totale medio negli Stati Uniti pari a $ 3,62 milioni per un evento di violazione dei dati. Con il crescente rigore dei controlli da parte di governi e l’interesse dei media, le aziende possono andare incontro a gravi ripercussioni anche per la minima compromissione dei dati. L'impatto sulle aziende può comprendere perdita di avviamento e ricavi, ridotta fiducia da parte dei clienti, danno di immagine e persino sanzioni normative.

Per combattere gli attacchi più sofisticati e di nuova concezione, siti Web e applicazioni richiedono la resilienza e l'intelligence di una rete scalabile. Tuttavia, la protezione dalle minacce non deve deteriorare le prestazioni con latenze causate dalle misure di sicurezza e i servizi di sicurezza devono essere facili da configurare per evitare errori di configurazione che rischierebbero di introdurre nuove vulnerabilità.