資料外洩預防 保護應用程式免受攻擊，導致敏感的客戶資料外洩

資料洩露可能導致敏感客戶資訊（如信用卡、密碼和其他個人識別資訊 (PII）從應用程式的資料儲存中洩漏。 在嘗試入侵客戶資料時，攻擊者經常使用多種攻擊向量，例如 DNS 詐騙、窺探傳輸中的資料、暴力登入嘗試或惡意有效負載攻擊。

2017 年，每一則遺失或被盜記錄的資料洩露的全球平均成本為 141 美元，而美國資料洩露的平均總成本為 362 萬美元。 隨著政府和媒體的嚴格審查，即使是最小程度的資料入侵，公司也面臨著嚴重的影響。 業務影響包括客戶和收入損失、信任度下降、品牌受損或監管處罰。

網站和應用程式需要可擴展網路的彈性和智慧來對抗最複雜和最新的攻擊。防範威脅不應降低由安全性所引起的效能表現（包括延遲），並且安全性服務必須易於設定，以消除引入新漏洞的錯誤設定。