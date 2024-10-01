Cloudflare 在《2024 年第三季 Forrester Wave™：機器人管理軟體》中獲評為「卓越表現者」 下載 >

Cloudflare 傀儡程式管理

無需 CAPTCHA 即可阻止惡意機器人

利用來自 Cloudflare 上數百萬條網際網路內容的資料，快速準確地即時管理善意和惡意機器人。

CLOUDFLARE BOT MANAGEMENT 的優勢
阻止機器人攻擊

Cloudflare 可封鎖憑證填充、內容剽竊、庫存囤積、DDoS 以及其他惡意機器人活動。

Target icon
多種偵測方法

Cloudflare Bot Management 使用機器學習、行為分析和指紋識別來準確分類機器人。

避免使用 CAPTCHA

Cloudflare 開發了查問機器人的創新方法，這種方法不會因使用 CAPTCHA 而讓真實使用者感到挫敗。

設定
簡單部署

無需複雜的設定或維護：Cloudflare Bot Management 可以自動推薦規則來管理機器人，且開箱即用。

工作原理

自動阻止惡意機器人而不中斷合法使用者

Analytics granular visibility cache spot illustration

Cloudflare 基於請求與基準的偏差，進行行為分析並偵測網路流量中的異常之處。

Cloudflare 的機器學習透過使用一部分請求（從每天數千億個請求中精心彙整）進行訓練，來為每個請求建立可靠的機器人分數。

Analytics granular visibility cache spot illustration

在不使用 CAPTCHA 破壞真實使用者體驗的前提下阻止機器人

觀看網路研討會

客戶評價

「Cloudflare 機器人管理解決方案最大的優點是，我不需要花時間去精細調優。機器學習演算法之所以奏效，是因為 Cloudflare 擁有如此出色的資料。我們的工作輕鬆了 1000 倍，但依然能夠確保網站為客戶提供安全、快速的服務。」

——SoFi 安全工程經理

Bot Management 主要使用案例

Cloudflare Bot Management 可阻止惡意機器人，但允許善意機器人（如搜尋引擎網路爬蟲），並提供最小的延遲和豐富的分析與記錄

防範惡意機器人

封鎖減緩應用程式效能、剽竊資料、竊取敏感性內容或執行其他攻擊的機器人活動。

Ease of use orange
私人存取權杖

Cloudflare 使用不為人知的隱私優先方法，讓使用者能夠透過 Apple 裝置證實自己是真實的使用者，而不需要使用 CAPTCHA 或收集 PII。

cloudflare ruleset engine icon
自訂機器人管理規則

透過根據各種準則確定範圍，調整機器人管理規則來滿足特定需求。

瞭解跨國公司如何使用 Bot Management 加速應用程式

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