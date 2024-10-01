「Cloudflare 機器人管理解決方案最大的優點是，我不需要花時間去精細調優。機器學習演算法之所以奏效，是因為 Cloudflare 擁有如此出色的資料。我們的工作輕鬆了 1000 倍，但依然能夠確保網站為客戶提供安全、快速的服務。」