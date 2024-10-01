Cloudflare 可封鎖憑證填充、內容剽竊、庫存囤積、DDoS 以及其他惡意機器人活動。
Cloudflare Bot Management 使用機器學習、行為分析和指紋識別來準確分類機器人。
Cloudflare 開發了查問機器人的創新方法，這種方法不會因使用 CAPTCHA 而讓真實使用者感到挫敗。
無需複雜的設定或維護：Cloudflare Bot Management 可以自動推薦規則來管理機器人，且開箱即用。
Cloudflare 基於請求與基準的偏差，進行行為分析並偵測網路流量中的異常之處。
Cloudflare 的機器學習透過使用一部分請求（從每天數千億個請求中精心彙整）進行訓練，來為每個請求建立可靠的機器人分數。
「Cloudflare 機器人管理解決方案最大的優點是，我不需要花時間去精細調優。機器學習演算法之所以奏效，是因為 Cloudflare 擁有如此出色的資料。我們的工作輕鬆了 1000 倍，但依然能夠確保網站為客戶提供安全、快速的服務。」
——SoFi 安全工程經理
封鎖減緩應用程式效能、剽竊資料、竊取敏感性內容或執行其他攻擊的機器人活動。
Cloudflare 使用不為人知的隱私優先方法，讓使用者能夠透過 Apple 裝置證實自己是真實的使用者，而不需要使用 CAPTCHA 或收集 PII。
透過根據各種準則確定範圍，調整機器人管理規則來滿足特定需求。