“2024 年第三季度 Forrester Wave™：机器人管理软件” 报告将 Cloudflare 评为“表现卓越者” 下载 >

Cloudflare Bot Management

无需图形验证码即可阻止恶意机器人

利用来自 Cloudflare 上数百万互联网资产的数据，您可以快速准确地实时管理善意和恶意的机器人。

Cloudflare Bot Management 的优势
阻止机器人攻击

Cloudflare 阻止凭据填充、内容抓取、库存囤积、DDoS 和其他恶意机器人活动。

Target icon
多种检测方法

Cloudflare Bot Management 利用机器学习、行为分析和指纹识别来准确分类机器人。

避免验证码

Cloudflare 开发了创新的方法来质询机器人，避免让真正用户感到厌烦的验证码。

配置
简单部署

无需复杂的配置或维护：Cloudflare Bot Management 开箱即自动推荐机器人管理规则。

工作方式

自动阻止恶意机器人而不打扰合法用户

Analytics granular visibility cache spot illustration

Cloudflare 分析行为并基于请求偏离基线的程度来检测网络流量中的异常。

Cloudflare 的机器学习每天从包含数千亿个请求的精选子集中进行训练，以便为每个请求生成可靠的机器人评分。

Analytics granular visibility cache spot illustration

阻止机器人的同时避免验证码破坏真实用户的体验

观看网络研讨会

客户感言

“Cloudflare 机器人管理解决方案最大的优点是，我不需要花时间去精细调优。机器学习算法之所以奏效，是因为 Cloudflare 拥有如此出色的数据。我们的工作轻松了 1000 倍，但依然能够确保网站为客户提供安全、快速的服务。”

安全工程经理 — SoFi

Bot Management 的主要用例

Cloudflare Bot Management 阻止恶意机器人的同时允许搜索引擎爬虫等良性机器人，超低延迟，提供丰富的分析和日志

防范恶意机器人

阻止拖慢应用性能、抓取数据、盗取敏感内容或进行其他攻击的机器人活动。

Ease of use orange
Private Access Tokens

Cloudflare 使用一种无形、隐私优先的方法，让使用 Apple 设备的用户证明自己是真人，无需验证码或收集个人身份信息。

cloudflare ruleset engine icon
自定义机器人管理规则

根据各种标准微调机器人管理规则以适合您的特定需求。

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