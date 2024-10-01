Cloudflare 阻止凭据填充、内容抓取、库存囤积、DDoS 和其他恶意机器人活动。
Cloudflare Bot Management 利用机器学习、行为分析和指纹识别来准确分类机器人。
Cloudflare 开发了创新的方法来质询机器人，避免让真正用户感到厌烦的验证码。
无需复杂的配置或维护：Cloudflare Bot Management 开箱即自动推荐机器人管理规则。
Cloudflare 分析行为并基于请求偏离基线的程度来检测网络流量中的异常。
Cloudflare 的机器学习每天从包含数千亿个请求的精选子集中进行训练，以便为每个请求生成可靠的机器人评分。
“Cloudflare 机器人管理解决方案最大的优点是，我不需要花时间去精细调优。机器学习算法之所以奏效，是因为 Cloudflare 拥有如此出色的数据。我们的工作轻松了 1000 倍，但依然能够确保网站为客户提供安全、快速的服务。”
安全工程经理 — SoFi
阻止拖慢应用性能、抓取数据、盗取敏感内容或进行其他攻击的机器人活动。
Cloudflare 使用一种无形、隐私优先的方法，让使用 Apple 设备的用户证明自己是真人，无需验证码或收集个人身份信息。
根据各种标准微调机器人管理规则以适合您的特定需求。