“Cloudflare 机器人管理解决方案最大的优点是，我不需要花时间去精细调优。机器学习算法之所以奏效，是因为 Cloudflare 拥有如此出色的数据。我们的工作轻松了 1000 倍，但依然能够确保网站为客户提供安全、快速的服务。”