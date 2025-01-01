Защита от вредоносных ботов

Cloudflare Bot Management (Управление ботами)

Блокируйте вредоносных ботов без использования CAPTCHA

Управление полезными и вредоносными ботами в режиме реального времени с высоким быстродействием и точностью благодаря анализу данных миллионов интернет-ресурсов, использующих Cloudflare.

ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БОТАМИ CLOUDFLARE
Блокировка атак ботов

Cloudflare блокирует подстановку учетных данных, скрапинг контента, скупку или резервирование товаров, DDoS-атаки и другую вредоносную активность ботов.

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Несколько способов обнаружения

Cloudflare Bot Management использует машинное обучение, поведенческий анализ и получение цифровых отпечатков для точной классификации ботов.

Отказ от использования CAPTCHA

Cloudflare разработала инновационные методы выявления ботов, благодаря которым реальным пользователям не нужно решать утомительные головоломки, связанные с CAPTCHA.

конфигурирование
Простое развертывание

Никакой сложной настройки или обслуживания: Cloudflare Bot Management (Управление ботами) автоматически рекомендует правила для управления ботами непосредственно после развертывания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Автоматически блокируйте вредоносных ботов, не мешая проверенным пользователям

Analytics granular visibility cache spot illustration

Cloudflare анализирует поведение и обнаруживает аномалии в сетевом трафике на основе отклонения запросов от базовых показателей трафика.

Средства машинного обучения от Cloudflare ежедневно анализируют проверенные наборы данных, содержащие сотни миллиардов запросов, чтобы правильно оценивать риск присутствия ботов.

Analytics granular visibility cache spot illustration

Что говорят наши клиенты

«Самое замечательное в решениях по управлению ботами Cloudflare Bot Management — мне не нужно тратить время на тонкую настройку. Алгоритмы машинного обучения работают как надо, просто потому, что у Cloudflare такие замечательные данные. Наша жизнь стала в 1000 раз проще, при этом наши сайты остаются безопасными и быстрыми для наших клиентов».

Менеджер по инженерной безопасности, SoFi

Основные примеры использования управления ботами Bot Management

Решение для управления ботами Cloudflare Bot Management блокирует вредоносных ботов, одновременно пропуская полезных ботов, таких как обходчики поисковых систем, с минимальной сетевой задержкой и обширной аналитикой и журналами

Защита от вредоносных ботов

Блокируйте активность ботов, которые замедляют работу приложений, осуществляют скрапинг данных, похищают конфиденциальное содержимое или выполняют другие атаки.

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Токены приватного доступа

Cloudflare использует незаметные и обеспечивающие конфиденциальность средства проверки реальности пользователей с помощью устройств Apple — без CAPTCHA и сбора персональной идентифицирующей информации.

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Пользовательские правила управления ботами

Настройте правила управления ботами в соответствии с вашими конкретными потребностями, определяя их область действия на основе различных критериев.

Узнайте, как глобальные компании используют Bot Management (Управление ботами) для ускорения своих приложений

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4 стратегии по управлению вредоносными ботами

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Методические рекомендации по вредоносным ботам

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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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theNet article - thumbnail
Demo

Подробнее об управлении ботами в нашей новой серии живых демонстраций защиты приложений

Зарегистрироваться
Обзор предлагаемых решений

4 стратегии по управлению вредоносными ботами

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Методические рекомендации по вредоносным ботам

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Demo

Подробнее об управлении ботами в нашей новой серии живых демонстраций защиты приложений

Зарегистрироваться
Обзор предлагаемых решений

4 стратегии по управлению вредоносными ботами

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Методические рекомендации по вредоносным ботам

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail

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