Защита от вредоносных ботов

Управление полезными и вредоносными ботами в режиме реального времени с высоким быстродействием и точностью благодаря анализу данных миллионов интернет-ресурсов, использующих Cloudflare.
Cloudflare блокирует подстановку учетных данных, скрапинг контента, скупку или резервирование товаров, DDoS-атаки и другую вредоносную активность ботов.
Cloudflare Bot Management использует машинное обучение, поведенческий анализ и получение цифровых отпечатков для точной классификации ботов.
Cloudflare разработала инновационные методы выявления ботов, благодаря которым реальным пользователям не нужно решать утомительные головоломки, связанные с CAPTCHA.
Никакой сложной настройки или обслуживания: Cloudflare Bot Management (Управление ботами) автоматически рекомендует правила для управления ботами непосредственно после развертывания.
Cloudflare анализирует поведение и обнаруживает аномалии в сетевом трафике на основе отклонения запросов от базовых показателей трафика.
Средства машинного обучения от Cloudflare ежедневно анализируют проверенные наборы данных, содержащие сотни миллиардов запросов, чтобы правильно оценивать риск присутствия ботов.
«Самое замечательное в решениях по управлению ботами Cloudflare Bot Management — мне не нужно тратить время на тонкую настройку. Алгоритмы машинного обучения работают как надо, просто потому, что у Cloudflare такие замечательные данные. Наша жизнь стала в 1000 раз проще, при этом наши сайты остаются безопасными и быстрыми для наших клиентов».
Менеджер по инженерной безопасности, SoFi
Блокируйте активность ботов, которые замедляют работу приложений, осуществляют скрапинг данных, похищают конфиденциальное содержимое или выполняют другие атаки.
Cloudflare использует незаметные и обеспечивающие конфиденциальность средства проверки реальности пользователей с помощью устройств Apple — без CAPTCHA и сбора персональной идентифицирующей информации.
Настройте правила управления ботами в соответствии с вашими конкретными потребностями, определяя их область действия на основе различных критериев.
Узнайте, как глобальные компании используют Bot Management (Управление ботами) для ускорения своих приложений