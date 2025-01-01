Предотвращение утечки данных Защитите приложения от атак, грозящих разглашением конфиденциальных клиентских данных.

В результате компрометации могут быть украдены конфиденциальные данные ваших клиентов: номера кредитных карт, пароли и другая персональная идентифицирующая информация, которая хранится в приложении. Пытаясь скомпрометировать клиентские данные, злоумышленники часто проводят сразу несколько векторов атаки: спуфинг DNS, пер�ехват данных во время передачи, попытки входа перебором паролей, внедрение объектов вредоносного трафика.

Каждая потерянная или украденная запись в 2017 году обходилась компаниям в среднем в 141 доллар США, а средний общий ущерб от утечки данных в Соединенных Штатах составил 3,62 миллиона долларов. Учитывая пристальное внимание со стороны органов власти и журналистов, бизнес может понести серьезные потери даже при малейшей компрометации данных. Это может обернуться потерей клиентов и доходов, снижением доверия, ухудшением отношения к бренду и административными штрафами.

Веб-сайтам и приложениям нужна отказоустойчивая, интеллектуальная, масштабируемая сеть, которая позволит отражать новейшие и сложнейшие атаки. Защита от угроз не должна снижать производительности (разные проверки часто вызывают задержки в работе), а сервисы безопасности должны легко настраиваться, чтобы не было риска допустить ошибку в конфигурации и создать новую уязвимость.