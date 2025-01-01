Расширенные возможности ограничения числа запросов

Защитите свои приложения и API от вредоносных действий, регулируя трафик, превышающий определенные ограничения

Ограничение числа запросов (Rate Limiting) защищает от атак типа «отказ в обслуживании», попыток входа в систему методом перебора паролей, скачков трафика и других типов вредоносных действий, нацеленных на API и приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ЧИСЛА ЗАПРОСОВ
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Предотвращение DDoS атак

Остановите высокоточные атаки уровня 7 с помощью детализированных параметров конфигурации.

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Обеспечьте доступность API

Выявляйте вредоносный трафик с высокой точностью, ограничивая число запросов для трафика на основе любого параметра запроса.

Защита клиентских данных

Обеспечьте защиту от попыток входа в систему методом перебора паролей, имеющих целью захват учетных записей и кражу конфиденциальной информации.

Доллар
Положитесь на прозрачное ценообразование

Избегайте непредсказуемых затрат, связанных с пиками трафика и атаками методом перечисления. Мы не будем взимать с вас плату за использование, когда вы находитесь под волюметрической атакой.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Выберите ваш вариант

Обновленное правило RL

Выберите ограничение числа запросов на основе IP, чтобы защитить неаутентифицированные конечные точки, ограничить количество запросов с определенных IP-адресов и предотвратить вредоносные действия со стороны злоумышленников, предпринимающих многократные попытки.Перейдите на расширенные возможности ограничения числа запросов (Advanced Rate Limiting), если вы хотите защитить свои API от вредоносных действий, нейтрализовать волюметрические атаки из аутентифицированных сеансов API и получить полный контроль над параметрами, для которых вы ограничиваете число запросов.

Обновленное правило RL

Подробнее об ограничении числа запросов в нашей новой серии живых демонстраций защиты приложений

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Признание аналитиков

Агентство Gartner® назвало Cloudflare образцовым поставщиком в области защиты веб-приложений и API.

Cloudflare признана образцовым поставщиком в отчете Gartner Market Guide по средствам WAAP. Мы считаем, что это признание подтверждает, что мы быстрее обеспечиваем защиту от возникающих угроз, предлагаем более тесную интеграцию различных возможностей безопасности и обеспечиваем высокую простоту использования и развертывания.

ПодробнееЗагрузить руководство по рынку для WAAP

Что говорят наши клиенты

«Когда другие компании сталкивались с утечкой данных, злоумышленники часто пытались использовать украденные комбинации электронной почты и пароля на наших сайтах. Мы всегда знали, когда произошла очередная атака, но дело шло своим путем, потому что Cloudflare выполняла обнаружение и блокировала атаку до того, как она становилась проблемой».

Conrad Electronic

Основные примеры использования ограничения числа запросов
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Настройте пороговые значения

Защитите URL-адреса и конечные точки API вашего веб-сайта от подозрительных запросов, превышающих установленные лимиты. При этом можно использовать много детальных параметров, таких как коды состояния, конкретные URL-адреса, лимиты запросов и методы запросов.

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Определение ответов

Посетители, достигающие определенных пороговых значений запросов, могут инициировать специальные ответы, включая нейтрализующие действия, такие как запросы или CAPTCHA, коды ответов, время ожидания и блокировка.

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Получите аналитические данные о характеристиках трафика

Масштабируйте и защищайте свои ресурсы с помощью аналитики, включая объем вредоносного трафика, заблокированного на основе правила, и количество запросов, достигающих вашего сервера-источника.

Помощь организациям в укреплении стратегий безопасности приложений

Смотреть примеры использования

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Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Внедрение принципа безопасности повсюду

Прочитать электронную книгу
Эскиз электронной книги
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Попрощайтесь с коробочными решениями

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Внедрение принципа безопасности повсюду

Прочитать электронную книгу
Эскиз электронной книги
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Попрощайтесь с коробочными решениями

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
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