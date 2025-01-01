Выберите ограничение числа запросов на основе IP, чтобы защитить неаутентифицированные конечные точки, ограничить количество запросов с определенных IP-адресов и предотвратить вредоносные действия со стороны злоумышленников, предпринимающих многократные попытки.Перейдите на расширенные возможности ограничения числа запросов (Advanced Rate Limiting), если вы хотите защитить свои API от вредоносных действий, нейтрализовать волюметрические атаки из аутентифицированных сеансов API и получить полный контроль над параметрами, для которых вы ограничиваете число запросов.