Cloudflare DNS предоставляет безопасный и отказоустойчивый сервис DNS с самым быстрым временем отклика (в среднем 11 мс), беспрецедентным резервированием (расположение в более чем 335 городах) и повышенной безопасностью.
Наш авторитетный DNS является самым быстродействующим в мире, обеспечивая среднюю скорость DNS-поиска 11 мс и максимально быструю загрузку веб-сайтов.
Наша глобальная сеть обеспечивает оптимальную избыточность. Она позволяет выполнять разрешение DNS в любом из наших центров обработки данных, которые присутствуют более чем в 335 городах мира.
Cloudflare предоставляет встроенную DDoS-защиту и DNSSEC в один клик, обеспечивая постоянную защиту ваших приложений от DNS-атак.
Вы можете управлять всеми своими доменами через наш удобный интерфейс либо через API, независимо от того, на каком хостинге размещены ваши интернет-ресурсы.
Глобальная сеть Cloudflare взаимодействует с более чем 13 000 сетями, а это значит, что пользователи в любой точке мира смогут быстро загружать ваши сайты и приложения.
Cloudflare DNS также имеет встроенные средства безопасности. Они помогают противостоять DDoS-атакам, которые увеличивают время отклика, и выполняют аутентификацию ответов DNS с помощью протокола DNSSEC, чтобы пользователи не попадали на вредоносные веб-сайты.
«Cloudflare обладает невероятно большой сетью и инфраструктурой, позволяющей блокировать очень мощные атаки на систему DNS. Мы получаем только легитимные запросы, и нам не приходится иметь дело с вредоносным трафиком или атаками на DNS-инфраструктуру».
Инженер, Digital Ocean
Останавливайте атаки на ваш DNS, используя нашу сеть. Ее пропускная способность на 23x превышает мощность самых крупных атак за всю историю наблюдений.
Легко настройте записи DNS, обеспечивающие защиту электронной почты, чтобы не позволить злоумышленникам отправлять фишинговые письма из вашего домена.
На Информационной панели Cloudflare вы можете просматривать детализированную аналитику со сведениями о состоянии вашего DNS-трафика в режиме реального времени.
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