Cloudflare DNS

Авторитетный DNS корпоративного уровня с самым быстрым временем отклика

Cloudflare DNS предоставляет безопасный и отказоустойчивый сервис DNS с самым быстрым временем отклика (в среднем 11 мс), беспрецедентным резервированием (расположение в более чем 335 городах) и повышенной безопасностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE DNS
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Высочайшая производительность

Наш авторитетный DNS является самым быстродействующим в мире, обеспечивая среднюю скорость DNS-поиска 11 мс и максимально быструю загрузку веб-сайтов.

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Непревзойденная надежность

Наша глобальная сеть обеспечивает оптимальную избыточность. Она позволяет выполнять разрешение DNS в любом из наших центров обработки данных, которые присутствуют более чем в 335 городах мира.

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Блокировка атак на DNS

Cloudflare предоставляет встроенную DDoS-защиту и DNSSEC в один клик, обеспечивая постоянную защиту ваших приложений от DNS-атак.

DNS — это просто

Вы можете управлять всеми своими доменами через наш удобный интерфейс либо через API, независимо от того, на каком хостинге размещены ваши интернет-ресурсы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Наша глобальная сеть обеспечивает быстрое разрешение DNS

Глобальная сеть Cloudflare взаимодействует с более чем 13 000 сетями, а это значит, что пользователи в любой точке мира смогут быстро загружать ваши сайты и приложения.

Cloudflare DNS также имеет встроенные средства безопасности. Они помогают противостоять DDoS-атакам, которые увеличивают время отклика, и выполняют аутентификацию ответов DNS с помощью протокола DNSSEC, чтобы пользователи не попадали на вредоносные веб-сайты.

Узнайте, как Cloudflare DNS может защитить вас от кибератак

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Что говорят наши клиенты

«Cloudflare обладает невероятно большой сетью и инфраструктурой, позволяющей блокировать очень мощные атаки на систему DNS. Мы получаем только легитимные запросы, и нам не приходится иметь дело с вредоносным трафиком или атаками на DNS-инфраструктуру».

Инженер, Digital Ocean

Основные примеры использования DNS

Cloudflare DNS обеспечивает безопасность и надежность вашего DNS, предлагая простые в использовании расширенные параметры управления доменами и их защиты

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Неограниченная защита от DDoS-атак без тарификации трафика

Останавливайте атаки на ваш DNS, используя нашу сеть. Ее пропускная способность на 23x превышает мощность самых крупных атак за всю историю наблюдений.

Предотвращение фишинга по электронной почте

Легко настройте записи DNS, обеспечивающие защиту электронной почты, чтобы не позволить злоумышленникам отправлять фишинговые письма из вашего домена.

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
Расширенная аналитика DNS

На Информационной панели Cloudflare вы можете просматривать детализированную аналитику со сведениями о состоянии вашего DNS-трафика в режиме реального времени.

Помогаем организациям по всему миру оптимизировать и защищать приложения

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Ресурсы

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Улучшение безопасности, производительности и надежности DNS

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

DNS и угроза DDoS-атак

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Аналитика

Как работает DNSSEC

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Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Улучшение безопасности, производительности и надежности DNS

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

DNS и угроза DDoS-атак

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Аналитика

Как работает DNSSEC

Подробнее
Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Улучшение безопасности, производительности и надежности DNS

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

DNS и угроза DDoS-атак

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Аналитика

Как работает DNSSEC

Подробнее
Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail

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