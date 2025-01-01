Глобальная сеть Cloudflare взаимодействует с более чем 13 000 сетями, а это значит, что пользователи в любой точке мира смогут быстро загружать ваши сайты и приложения.

Cloudflare DNS также имеет встроенные средства безопасности. Они помогают противостоять DDoS-атакам, которые увеличивают время отклика, и выполняют аутентификацию ответов DNS с помощью протокола DNSSEC, чтобы пользователи не попадали на вредоносные веб-сайты.