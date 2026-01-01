SASEとワークスペースのセキュリティを簡素化する
Cloudflareのクラウドネイティブな統合プラットフォームでユーザー、アプリ、ネットワーク、AIエージェントを接続・保護
「プラットフォーム」がバラバラで技術的負債を抱えているためにSASE導入が進まないというケースが非常に多く見られます。Cloudflareのコネクティビティクラウドはこのような問題に対する最新の答えであり、あらゆるユースケースに適応して作業領域の保護とネットワークの最新化を簡単に実現するコンポーザブルなプラットフォームです。
利点
サイバーリスクを低減しながら、ITの効率改善とユーザー体験の向上を実現
効率的なIT・ネットワーク運用
SASE導入を加速。Cloudflareは、セキュリティが組み込まれた1つのネットワークとコントロールプレーンを使用してエンドツーエンド接続のセキュリティを確保し、ITチームの効率性を13%向上させます。
信頼性の高いユーザー体験
どこからでも一貫した保護を提供し、高速で信頼性の高い接続を確保します。Webの約20%を保護する重要なインフラストラクチャを使用して、ビジネスのワークスペースセキュリティを提供します。
CloudflareがSASEを提供する方法
ワークスペースのセキュリティ
サービスとしてのネットワーク
ネットワークアーキテクチャ
オンランプとコネクター
主なユースケース
Conrad Electronicは、Cloudflareでゼロトラストとネットワーキングコスト削減を実現
「Cloudflareはすべてを簡単にしてくれます。当社のIDプロバイダーにアカウントがある内部リソースと外部リソースはすべて、シングルサインオンで特定のシステムにすばやく接続できます。1,000ものVPNプロファイルを維持する必要がないため、セキュリティが向上し、時間とコストを節約できるのです。」
SASEとワークスペースセキュリティの導入事例
リソース
電子書籍
CISO向けSASE導入ガイド
ロケーションベースのDNSフィルタリングなど、始めやすいステップで支社オフィスのセキュリティを最新化します。
ブログ
Cloudflareのプラットフォームにおけるポスト量子暗号
ゼロトラストアクセスやWebフィルタリングなどの用途で提供されるポスト量子保護についてご紹介します。
ドキュメンテーション