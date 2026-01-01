サインアップ

「プラットフォーム」がバラバラで技術的負債を抱えているためにSASE導入が進まないというケースが非常に多く見られます。Cloudflareのコネクティビティクラウドはこのような問題に対する最新の答えであり、あらゆるユースケースに適応して作業領域の保護とネットワークの最新化を簡単に実現するコンポーザブルなプラットフォームです。

CloudflareのSASEプラットフォーム

 

従業員のAI利用をセキュアに

AI利用制御とAIセキュリティポスチャ管理（AI-SPM）実装による、リスク軽減とデータ保護。

利点

サイバーリスクを低減しながら、ITの効率改善とユーザー体験の向上を実現

アイコンコンテナ
効率的なIT・ネットワーク運用

SASE導入を加速。Cloudflareは、セキュリティが組み込まれた1つのネットワークとコントロールプレーンを使用してエンドツーエンド接続のセキュリティを確保し、ITチームの効率性を13%向上させます。

複数のユーザー - オレンジ
信頼性の高いユーザー体験

どこからでも一貫した保護を提供し、高速で信頼性の高い接続を確保します。Webの約20%を保護する重要なインフラストラクチャを使用して、ビジネスのワークスペースセキュリティを提供します。

ドル記号 - オレンジ
リスクとサイバーコストの低減

ゼロトラストのセキュリティポリシーと耐量子接続による最小特権アクセス有効化でデータ保護。Cloudflareによりセキュリティチームの効率性を29%向上。

アナリストの評価

一流アナリストのコメント

アナリスト画像 - Gartner
Cloudflareが2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「ビジョナリー」に選出
アナリスト画像 - Forrester
『Forrester Wave™：ゼロトラストプラットフォーム』2025年第3四半期の「戦略」カテゴリーで2番目に高いスコアを獲得
アナリスト画像 - Forrester
Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、セキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」としての評価を獲得
CloudflareがSASEを提供する方法

SASEの使用例に関するバイヤーズガイド

従業員による生成AIやエージェンティックAIの利用を保護

主なユースケース

眼球タイル - アイコン
シャドーITとAIを検出

高い可視性と優れた制御により、SaaSアプリとAIツールのアクセスと使用を管理します。

セキュリティシールド保護チェックマーク - アイコン
従業員による生成AIの利用を保護

可視化と利用制御で、あらゆるAIツールのセキュアな利用を実現

Cloudflare-zero-trust
VPNの代替え

リモートアクセスに、より近代的でスケーラブルなアプローチを採用することで、複雑化し過負荷状態のVPNへの依存を軽減します。

角形アイコン - フィッシング
標的を絞ったフィッシングの脅威を阻止

BEC、マルウェア、悪意のあるリンク、およびAIを活用した攻撃から、メールやその他のコラボレーションアプリを保護します。

角形アイコン - マルチユーザーアウトライン
サードパーティのアクセスをセキュアに

アプリケーションとインフラストラクチャへの高速かつ安全なアクセスにより、サードパーティの共同作業者にファーストクラスの体験を提供します。

角形アイコン - フィルタリング
リモートワーカーのための安全なWebトラフィック

世界中どこでも、卓越したスピードと一貫性のあるマルウェア対策を実施します。

Conrad Electronicは、Cloudflareでゼロトラストとネットワーキングコスト削減を実現

お客様の声 - Conrad画像
Conrad Electronic - ロゴライト

「Cloudflareはすべてを簡単にしてくれます。当社のIDプロバイダーにアカウントがある内部リソースと外部リソースはすべて、シングルサインオンで特定のシステムにすばやく接続できます。1,000ものVPNプロファイルを維持する必要がないため、セキュリティが向上し、時間とコストを節約できるのです。」

SASEとワークスペースセキュリティの導入事例

製品

セキュリティを統合し、ネットワークを最新化

角形アイコン - Cloudflare-access
ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）

内部リソースに対して、きめ細かいアクセス制御を適用します。

角形アイコン - Cloudflare-gateway
セキュアWebゲートウェイ（SWG）

企業のインターネットトラフィックを保護し、検査して、リスクを軽減。

角形アイコン - Cloudflareブラウザー
リモートブラウザ分離（RBI）

パフォーマンスを犠牲にすることなく、インターネット上の脅威やデータへの脅威から保護。

リソース

CISO向けSASE導入ガイド

電子書籍

CISO向けSASE導入ガイド

ロケーションベースのDNSフィルタリングなど、始めやすいステップで支社オフィスのセキュリティを最新化します。

ポスト量子の暗号

ブログ

Cloudflareのプラットフォームにおけるポスト量子暗号

ゼロトラストアクセスやWebフィルタリングなどの用途で提供されるポスト量子保護についてご紹介します。

ドキュメント

ドキュメンテーション

CloudflareのレファレンスアーキテクチャでSASEへ進化
セキュリティシールド保護アイコン

セキュリティとネットワークをSASEで最新化しましょう

当社のチームに主な活用事例についてご相談いただくか、まずは無料プランで概念実証（PoC）からお試しください。

