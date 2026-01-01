Cloudflareのクラウドネイティブな統合プラットフォームでユーザー、アプリ、ネットワーク、AIエージェントを接続・保護

「プラットフォーム」がバラバラで技術的負債を抱えているためにSASE導入が進まないというケースが非常に多く見られます。Cloudflareのコネクティビティクラウドはこのような問題に対する最新の答えであり、あらゆるユースケースに適応して作業領域の保護とネットワークの最新化を簡単に実現するコンポーザブルなプラットフォームです。