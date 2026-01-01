Cloudflare製品は、社内アクセスとウェブ閲覧のセキュリティ保護、フィッシングの脅威からの防御、従業員によるAIツールの利用管理、企業ネットワークの簡素化などに役立ちます。
社内アプリケーション、インフラ、AIエージェントへのアクセスを、きめ細かく、最小特権で提供。
企業のインターネットトラフィックを保護・検査することで、フィッシング、ランサムウェアやその他のインターネットリスクを防止します。
エンドポイントから離れてコードを実行することで、パフォーマンスを犠牲にすることなく、インターネットの脅威からの保護とデータの保護を実現します。
SaaSアプリとクラウド環境をスキャンしてセキュリティリスクを特定し、検出されたポスチャの調査結果に基づいて対策を講じます。
ユーザーをフィッシング、ビジネスメール詐欺（BEC）、メールサプライチェーン攻撃から先制的に保護します。
Web、SaaS、メール、クラウドトラフィックから個人を特定できる情報やIPなどの機密データを検査し、セキュリティポリシーを適用してデータ漏洩を防止します。
支社、小売拠点、クラウドVPC、データセンターを、よりシンプルなネットワークアーキテクチャで接続します。
一貫したネットワークセキュリティポリシーをお客様のWAN全体に適用し、トラフィックのバックホールやチョークポイントを発生させません。
SASEとアプリケーションサービス全体で、Cloudflareログの可観測性とフォレンジクスを統合します。
Cloudflareのコンポーザブルなプラットフォームとネットワークを使えば、どんな接続でも簡単に保護でき、ユーザーはデバイスや場所を問わずインターネット、アプリケーション、インフラストラクチャを安全に使用し、生産性を維持することができます。
統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーを�すばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。
単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化できます。