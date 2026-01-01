サインアップ
SASEおよびワークスペース・セキュリティ・サービス

セキュリティサービスと接続サービスを統合したクラウドネイティブプラットフォームから提供される、簡単で安全なアクセス
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare製品は、社内アクセスとウェブ閲覧のセキュリティ保護、フィッシングの脅威からの防御、従業員によるAIツールの利用管理、企業ネットワークの簡素化などに役立ちます。

Cloudflare SASEプラットフォームの性能
Cloudflare access round icon
ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）

社内アプリケーション、インフラ、AIエージェントへのアクセスを、きめ細かく、最小特権で提供。

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
セキュアWebゲートウェイ（SWG）

企業のインターネットトラフィックを保護・検査することで、フィッシング、ランサムウェアやその他のインターネットリスクを防止します。

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
リモートブラウザ分離（RBI）

エンドポイントから離れてコードを実行することで、パフォーマンスを犠牲にすることなく、インターネットの脅威からの保護とデータの保護を実現します。

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）

SaaSアプリとクラウド環境をスキャンしてセキュリティリスクを特定し、検出されたポスチャの調査結果に基づいて対策を講じます。

Email Security - outline icon
メールセキュリティ

ユーザーをフィッシング、ビジネスメール詐欺（BEC）、メールサプライチェーン攻撃から先制的に保護します。

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
データ損失防止（DLP）

Web、SaaS、メール、クラウドトラフィックから個人を特定できる情報やIPなどの機密データを検査し、セキュリティポリシーを適用してデータ漏洩を防止します。

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

支社、小売拠点、クラウドVPC、データセンターを、よりシンプルなネットワークアーキテクチャで接続します。

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

一貫したネットワークセキュリティポリシーをお客様のWAN全体に適用し、トラフィックのバックホールやチョークポイントを発生させません。

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

SASEとアプリケーションサービス全体で、Cloudflareログの可観測性とフォレンジクスを統合します。

Cloudflareとの出会い

CloudflareのコネクティビティクラウドでSASEとワークスペースのセキュリティを簡素化

Cloudflareグローバルネットワークのマップ

Cloudflareのコンポーザブルなプラットフォームとネットワークを使えば、どんな接続でも簡単に保護でき、ユーザーはデバイスや場所を問わずインターネット、アプリケーション、インフラストラクチャを安全に使用し、生産性を維持することができます。

Ease of use orange
よりシンプルな実装

統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。

Performance acceleration rocket orange
エンドユーザーエクスペリエンス

すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。

Cloud multi orange
俊敏なアーキテクチャ

単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化できます。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
統合型保護

パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションに向けた取り組みを加速させましょう。

Cloudflare Zero TrustのサービスがApplied Systemsの従業員保護に貢献

Applied Systemsはセキュリティスタックが複雑で、結果としてネットワーク経路が交錯していました。そこで、自社のゼロトラストサービスをCloudflareのクラウドネイティブなプラットフォームに統合したのです。

おかげで現在は、帯域幅とハードウェアのコスト削減を実現し、デフォルト拒否のアクセスポリシーを企業ネットワーク全体に適用しています。

「Cloudflare Zero Trustに関するフィードバックは上々です。デプロイしやすく、従業員にも好評です。作業できる時間は同じでも、企業としての安全性は格段に上がっています。」

