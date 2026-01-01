Applied Systemsはセキュリティスタックが複雑で、結果としてネットワーク経路が交錯していました。そこで、自社のゼロトラストサービスをCloudflareのクラウドネイティブなプラットフォームに統合したのです。

おかげで現在は、帯域幅とハードウェアのコスト削減を実現し、デフォルト拒否のアクセスポリシーを企業ネットワーク全体に適用しています。