Los productos de Cloudflare pueden ayudarte a proteger el acceso interno y la navegación web, protegerte contra amenazas de phishing, controlar el uso de herramientas de IA por parte de los empleados, simplificar tu red corporativa y mucho más.
Ofrece acceso granular y con privilegios mínimos a aplicaciones internas, infraestructura y agentes de IA.
Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.
Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.
Analiza las aplicaciones SaaS y los entornos de nube en busca de riesgos de seguridad y, a continuación, adopta medidas en función de los resultados obtenidos.
Protege de forma preventiva a tus usuarios del phishing, las ataques al correo electrónico corporativo y las amenazas a la cadena de suministro por correo electrónico.
Inspecciona la web, las aplicaciones SaaS, el correo electrónico y el tráfico en la nube en busca de datos confidenciales, tales como información de identificación personal y dirección IP, e implementa políticas de seguridad para evitar fugas de datos.
Conecta tus sucursales, puntos de venta, VPC en la nube y centros de datos con una arquitectura de red más sencilla.
Aplica políticas de seguridad de red coherentes en toda tu WAN, sin tener que redirigir el tráfico ni crear puntos de congestión.
Unifica la observabilidad y el análisis forense de los registros de Cloudflare tanto en los servicios SASE como en los servicios de aplicaciones.
Nuestra plataforma y red componibles facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.
Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.
Applied Systems tenía una pila de seguridad compleja que afectaba a las rutas de red. Consolidaron sus servicios Zero Trust en la plataforma nativa de nube de Cloudflare.
Ahora ahorran dinero en ancho de banda y hardware, y aplican políticas de acceso de denegación por defecto en toda su red corporativa.