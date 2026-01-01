Me interesa
Acceso sencillo y seguro desde una plataforma unificada y nativa en la nube de servicios de seguridad y conectividad
Cloudflare Zero Trust

Los productos de Cloudflare pueden ayudarte a proteger el acceso interno y la navegación web, protegerte contra amenazas de phishing, controlar el uso de herramientas de IA por parte de los empleados, simplificar tu red corporativa y mucho más.

CAPACIDADES DE LA PLATAFORMA SASE DE CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

Ofrece acceso granular y con privilegios mínimos a aplicaciones internas, infraestructura y agentes de IA.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Puerta de enlace web segura (SWG)

Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Aislamiento remoto del navegador (RBI)

Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB)

Analiza las aplicaciones SaaS y los entornos de nube en busca de riesgos de seguridad y, a continuación, adopta medidas en función de los resultados obtenidos.

Email Security - outline icon
Seguridad del correo electrónico

Protege de forma preventiva a tus usuarios del phishing, las ataques al correo electrónico corporativo y las amenazas a la cadena de suministro por correo electrónico.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Prevención de pérdida de datos (DLP)

Inspecciona la web, las aplicaciones SaaS, el correo electrónico y el tráfico en la nube en busca de datos confidenciales, tales como información de identificación personal y dirección IP, e implementa políticas de seguridad para evitar fugas de datos.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Conecta tus sucursales, puntos de venta, VPC en la nube y centros de datos con una arquitectura de red más sencilla.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Aplica políticas de seguridad de red coherentes en toda tu WAN, sin tener que redirigir el tráfico ni crear puntos de congestión.

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Unifica la observabilidad y el análisis forense de los registros de Cloudflare tanto en los servicios SASE como en los servicios de aplicaciones.

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la seguridad SASE y del espacio de trabajo

Mapa de la red global de Cloudflare

Nuestra plataforma y red componibles facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.

Ease of use orange
Implementación más sencilla

Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección integrada

Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.

Los servicios de Cloudflare Zero Trust ayudan a Applied Systems
a proteger a sus usuarios

Applied Systems tenía una pila de seguridad compleja que afectaba a las rutas de red. Consolidaron sus servicios Zero Trust en la plataforma nativa de nube de Cloudflare.

Ahora ahorran dinero en ancho de banda y hardware, y aplican políticas de acceso de denegación por defecto en toda su red corporativa.

"Hemos recibido comentarios muy positivos sobre Cloudflare Zero Trust. Es más fácil de implementar y mejor para nuestros usuarios [...]. Estamos mucho más seguros como organización y disponemos de más tiempo para centrarnos en nuestro negocio".

