Me interesa

Cloudflare CASB

Un agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) moderno y nativo de SASE

Identifica los riesgos de la postura de seguridad en las aplicaciones SaaS, las herramientas de IA generativa y los entornos de nube. Encuentra y corrige los errores de configuración y los problemas de seguridad de los datos que suponen un riesgo.

Pruébalo
Descargar resumen de producto

Ventajas de Cloudflare CASB

Buscar - Icono
Visibilidad completa

Identifica los errores de configuración, los archivos expuestos y la actividad sospechosa en las aplicaciones SaaS y los entornos de nube, y soluciona los riesgos a medida que surjan.

ABM - Woolworths - Modernización de la arquitectura de la nube para mejorar la agilidad - Tarjeta 2 - Icono
Control de acceso a SaaS

Aplica políticas Zero Trust en línea y basadas en el contexto para controlar qué usuarios y dispositivos acceden a tus recursos internos.

Cloudflare DLP - Icono
Protección de datos granular

Analiza los datos confidenciales en reposo y aplica controles DLP sistemáticos en todos los entornos para bloquear el intercambio accidental o peligroso de datos.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Conformidad más sencilla

Ayuda a cumplir los requisitos de conformidad normativa con una mejor visibilidad de los entornos SaaS y de nube para evaluar el riesgo, solucionar los problemas relacionados con la postura de seguridad y mantener registros de auditoría.

CASB - Funcionamiento - Diagrama

CÓMO FUNCIONA

Recupera la visibilidad y el control sobre los entornos SaaS y de nube

El CASB multimodo de Cloudflare te ayuda a ofrecer una seguridad unificada en la nube para las aplicaciones SaaS (incluidas las herramientas de IA generativa) y los entornos de almacenamiento en la nube. Para gestionar la postura de seguridad y proteger los datos en reposo, las sencillas integraciones de API analizan continuamente tus entornos para identificar las vulnerabilidades y los riesgos potenciales.

Otros servicios de seguridad del espacio de trabajo como ZTNA y SWG se implementan eficazmente como un CASB en línea para gestionar el acceso a los entornos SaaS y de nube, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Descubre cómo funciona CASB en la plataforma SASE de Cloudflare

Ver arquitectura de referencia

RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS

Lo que dicen los principales analistas

Imagen de analista - Gartner
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms", 2025
Leer informe
Imagen de analista - Forrester
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en "The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.er trimestre de 2025"
Leer informe
Imagen de analista - Forrester
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025".
Leer informe

Qué dicen nuestros clientes

Acceso ZT - Testimonio - Contenido - Imagen
CASB - Testimonio - Logotipo

"Actualmente, Cloudflare nos ayuda a evitar que nuestros usuarios compartan datos y códigos confidenciales con herramientas como ChatGPT y Bard, lo que nos permite aprovechar la IA con total seguridad. De cara al futuro, estamos deseando descubrir las próximas innovaciones de Cloudflare en materia de protección de datos, en concreto, su visión y su hoja de ruta para servicios como DLP y CASB".

CISO, Applied Systems

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco

Principales casos de uso de CASB

Gestiona el acceso a la nube y la postura de seguridad para evitar la pérdida de datos

IA de aprendizaje automático - Icono
Gestiona la postura de seguridad de las herramientas de IA

Pon en marcha tu estrategia de gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM) detectando los riesgos de configuración específicos de la IA generativa en las herramientas de IA más populares (como ChatGPT, Claude y Gemini).

Icono cuadrado - Cloudflare-access
Controla el acceso a las aplicaciones

Proporciona acceso con el privilegio mínimo a las aplicaciones SaaS y en la nube, realiza un seguimiento de los resultados de la postura de seguridad y soluciona los problemas para reducir tu superficie de ataque.

ABM - Woolworths - Impulsar la innovación segura y basada en datos - Tarjeta 3 - Icono
Protege tus recursos valiosos, como tus direcciones IP y el código de tus desarrolladores

Detecta datos confidenciales en reposo en archivos almacenados en aplicaciones SaaS y en la nube. Encuentra y soluciona los problemas que representen un riesgo de exposición de datos y de fuga de código.

Descubre más casos de uso

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Ver casos prácticos

Recursos

Preguntas frecuentes

Icono de protección con escudo de seguridad

Implementa el CASB de Cloudflare en tu empresa

Te ayudamos

Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Países Bajos)
San Martín (parte francesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

 
Al enviar el formulario, aceptas recibir información de Cloudflare en relación a nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca vendemos tus datos. Valoramos tus preferencias de privacidad. Consulta nuestra Política de privacidad para más información.