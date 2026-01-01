Cloudflare CASB
Un agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) moderno y nativo de SASE
Identifica los riesgos de la postura de seguridad en las aplicaciones SaaS, las herramientas de IA generativa y los entornos de nube. Encuentra y corrige los errores de configuración y los problemas de seguridad de los datos que suponen un riesgo.
Ventajas de Cloudflare CASB
Visibilidad completa
Identifica los errores de configuración, los archivos expuestos y la actividad sospechosa en las aplicaciones SaaS y los entornos de nube, y soluciona los riesgos a medida que surjan.
Control de acceso a SaaS
Aplica políticas Zero Trust en línea y basadas en el contexto para controlar qué usuarios y dispositivos acceden a tus recursos internos.
Protección de datos granular
Analiza los datos confidenciales en reposo y aplica controles DLP sistemáticos en todos los entornos para bloquear el intercambio accidental o peligroso de datos.
Conformidad más sencilla
Ayuda a cumplir los requisitos de conformidad normativa con una mejor visibilidad de los entornos SaaS y de nube para evaluar el riesgo, solucionar los problemas relacionados con la postura de seguridad y mantener registros de auditoría.
CÓMO FUNCIONA
Recupera la visibilidad y el control sobre los entornos SaaS y de nube
El CASB multimodo de Cloudflare te ayuda a ofrecer una seguridad unificada en la nube para las aplicaciones SaaS (incluidas las herramientas de IA generativa) y los entornos de almacenamiento en la nube. Para gestionar la postura de seguridad y proteger los datos en reposo, las sencillas integraciones de API analizan continuamente tus entornos para identificar las vulnerabilidades y los riesgos potenciales.
Otros servicios de seguridad del espacio de trabajo como ZTNA y SWG se implementan eficazmente como un CASB en línea para gestionar el acceso a los entornos SaaS y de nube, sin necesidad de configuraciones adicionales.
RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS
Lo que dicen los principales analistas
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms", 2025
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en "The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.er trimestre de 2025"
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025".
Qué dicen nuestros clientes
"Actualmente, Cloudflare nos ayuda a evitar que nuestros usuarios compartan datos y códigos confidenciales con herramientas como ChatGPT y Bard, lo que nos permite aprovechar la IA con total seguridad. De cara al futuro, estamos deseando descubrir las próximas innovaciones de Cloudflare en materia de protección de datos, en concreto, su visión y su hoja de ruta para servicios como DLP y CASB".
CISO, Applied Systems
Principales casos de uso de CASB
Gestiona el acceso a la nube y la postura de seguridad para evitar la pérdida de datos
Gestiona la postura de seguridad de las herramientas de IA
Pon en marcha tu estrategia de gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM) detectando los riesgos de configuración específicos de la IA generativa en las herramientas de IA más populares (como ChatGPT, Claude y Gemini).
Controla el acceso a las aplicaciones
Proporciona acceso con el privilegio mínimo a las aplicaciones SaaS y en la nube, realiza un seguimiento de los resultados de la postura de seguridad y soluciona los problemas para reducir tu superficie de ataque.
Protege tus recursos valiosos, como tus direcciones IP y el código de tus desarrolladores
Detecta datos confidenciales en reposo en archivos almacenados en aplicaciones SaaS y en la nube. Encuentra y soluciona los problemas que representen un riesgo de exposición de datos y de fuga de código.