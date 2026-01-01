Cloudflare 的多模式 CASB 帮助为 SaaS 应用（包括生成式 AI 工具）和云存储环境提供统一的云安全防护。为管理态势并保护静态数据，简单的 API 集成会持续扫描您的环境，以查找漏洞和潜在风险。

其他工作空间安全服务（例如 ZTNA 和 SWG）无缝以内联 CASB 方式部署，以管理 SaaS 和云访问，无需额外配置。