Cloudflare CASB 的优势
全面可见性
精确识别 SaaS 应用和云环境中的错误配置、暴露文件和可疑活动，并在风险出现时及时修复。
SaaS 访问控制
应用内联、基于上下文的 Zero Trust 策略，控制哪些用户和设备可访问您的内部资源。
细粒度数据保护
扫描静态敏感数据，并跨环境应用一致的 DLP 控制，以阻止意外或存在风险的数据共享。
简化合规
提供更好的 SaaS 和云可见性，帮助满足监管合规要求，以评估风险、修复态势问题，并维护审计跟踪。
工作原理
重获对 SaaS 和云环境的可见性和控制
Cloudflare 的多模式 CASB 帮助为 SaaS 应用（包括生成式 AI 工具）和云存储环境提供统一的云安全防护。为管理态势并保护静态数据，简单的 API 集成会持续扫描您的环境，以查找漏洞和潜在风险。
其他工作空间安全服务（例如 ZTNA 和 SWG）无缝以内联 CASB 方式部署，以管理 SaaS 和云访问，无需额外配置。
客户感言
“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用人工智能。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”
CISO — Applied Systems
CASB 主要使用场景
管理云访问和安全态势以防止数据丢失
管理 AI 工具的安全态势
通过检测 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等流行 AI 工具中的生成式 AI 特定配置风险，快速启动 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略。
控制应用访问
提供对 SaaS 和云应用的最小权限访问，然后跟踪安全态势发现并修复问题，从而缩小攻击面。
保护宝贵的知识产权和开发人员代码
检测存储在 SaaS 和云应用中的文件中的静态敏感数据。发现并修复可能导致数据暴露和代码泄露的问题。