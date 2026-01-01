Cloudflare 產品可協助您保護內部存取和 Web 瀏覽，防範網路釣魚威脅，管理員工對 AI 工具的使用，簡化您的企業網路等。
提供對內部應用程式、基礎架構和 AI 主體的精細化最低權限存取。
保護並檢查企業網際網路流量，協助防止網路釣魚、勒索軟體和其他網際網路風險。
在遠離端點的位置執行程式碼，在不犧牲效能的情況下提供網際網路威脅防護並保護資料。
掃描 SaaS 應用程式和雲端環境以找出安全風險，然後根據狀態發現結果採取行動。
先發制人地保護您的使用者，使其免受網路釣魚、企業電子郵件入侵 (BEC) 和電子郵件供應鏈攻擊。
檢查 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量，以偵測敏感性資料（例如 PII 和 IP），並強制執行安全性原則，以防止資料外洩。
透過更簡化的網路架構，連接分支辦公室、零售網站、雲端 VPC 和資料中心。
在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。
統一 SASE 和應用程式服務中 Cloudflare ��記錄的可觀測性與取證分析。
使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。
透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。
透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。
透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），更有效率地強化您的 SASE 實作。