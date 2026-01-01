註冊
SASE 和工作區安全服務

簡單的安全存取由統一的雲端原生安全和連線服務平台提供
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare 產品可協助您保護內部存取和 Web 瀏覽，防範網路釣魚威脅，管理員工對 AI 工具的使用，簡化您的企業網路等。

CLOUDFLARE 的 SASE 平台功能
Cloudflare access round icon
零信任網路存取 (ZTNA)

提供對內部應用程式、基礎架構和 AI 主體的精細化最低權限存取。

瞭解更多
Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
安全 web 閘道 (SWG)

保護並檢查企業網際網路流量，協助防止網路釣魚、勒索軟體和其他網際網路風險。

瞭解更多
Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
遠端瀏覽器隔離 (RBI)

在遠離端點的位置執行程式碼，在不犧牲效能的情況下提供網際網路威脅防護並保護資料。

瞭解更多
Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
雲端存取安全性代理程式 (CASB)

掃描 SaaS 應用程式和雲端環境以找出安全風險，然後根據狀態發現結果採取行動。

瞭解更多
Email Security - outline icon
電子郵件安全

先發制人地保護您的使用者，使其免受網路釣魚、企業電子郵件入侵 (BEC) 和電子郵件供應鏈攻擊。

瞭解更多
Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
資料丟失預防 (DLP)

檢查 Web、SaaS、電子郵件和雲端流量，以偵測敏感性資料（例如 PII 和 IP），並強制執行安全性原則，以防止資料外洩。

瞭解更多
Magic WAN - outline icon
Magic WAN

透過更簡化的網路架構，連接分支辦公室、零售網站、雲端 VPC 和資料中心。

瞭解更多
Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。

瞭解更多
Documentation logs - outline icon
Log Explorer

統一 SASE 和應用程式服務中 Cloudflare 記錄的可觀測性與取證分析。

瞭解更多
選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了 SASE 和工作區安全性

全球 Cloudflare 網路分佈圖

使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。

Ease of use orange
更簡單的實作

透過 API 和 Terraform 提供統一的管理、靈活的入口和直觀的自動化，快速新增新的應用程式和使用者。

Performance acceleration rocket orange
終端使用者體驗

透過為在所有 Cloudflare 資料中心執行而設計的安全服務，在任何地方提供一致且低延遲的效能。

Cloud multi orange
敏捷的架構

透過單一控制平面和可組合的雲端原生服務（您可以依任何順序部署），更有效率地強化您的 SASE 實作。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
融合式保護

整合公用和私人流量的現有單點解決方案，並加速實現安全性和網路現代化。

Cloudflare Zero Trust 服務幫助 Applied Systems 確保員工安全

Applied Systems 的安全堆疊非常複雜，導致網路路徑一團混亂。他們將 Zero Trust 服務整合到了 Cloudflare 的雲端原生平台上。

現在，他們在頻寬和硬體方面節省了資金，並在整個企業網路中實施了預設拒絕存取原則。

「對於 Cloudflare Zero Trust，我們收到了非常積極的回饋意見——不僅部署更加輕鬆，對員工也更有幫助…作為一個組織，在可用時間相同的情況下，我們更加安全可靠。」

