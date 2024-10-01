從一個介面集中管理企業網路連線和安全。憑藉零觸控設定，入口流量只需數分鐘。
獲得雲端原生的 DDoS 防護、網路防火牆、SSE 和 Zero Trust 功能——全部深度整合並作為服務提供。
最大程度減少分支機構覆蓋面積，並將網路功能遷移到雲端，以減少對昂貴 MPLS 或 SD-WAN 部署的依賴。
使用 Magic WAN 連接器（可作為實體或虛擬設備提供）連接並導引流量至 Cloudflare 網路。Magic WAN 實施 Cloudflare One 安全性原則，並將流量傳遞至您所在網路中的其他網站以及網際網路和雲端中的應用程式。
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
「Cloudflare 已建置世界上互連效能最高的網路之一。Cloudflare 的全球 IP 網路還內建 DDoS 防護、流量加速、網路防火牆和 Zero Trust 功能，且可透過單一面板進行管理，可以說是數十年來企業網路技術的最大進步。」
——RATP 入口網站與服務主管 Enguerrand Gave
使用 Magic WAN 連接器，促進分支機構、零售地點和工廠車間等網路位置之間的網站到網站連線。
在混合及多雲端環境中路由和保護流量。
透過實施一致的流量檢查和原則控制，安全連線至網際網路和雲端。
使用 Cloudflare 網路擴充或取代傳統的 MPLS 或 SD-WAN，實現更敏捷、更具成本效益的部署以及更快速的效能。