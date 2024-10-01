Cloudflare 連續第二年在 Gartner® SSE Magic Quadrant™ 中榮獲表彰。 公告 >

Magic WAN

雲端交付的企業網路

使用 Cloudflare 的全球連通雲，在分支機構、零售地點和資料中心之間實現任意網路連線。

MAGIC WAN 的優勢
Ease of use orange
提升營運敏捷性

從一個介面集中管理企業網路連線和安全。憑藉零觸控設定，入口流量只需數分鐘。

Shield with arrow icon
內建而非附加的安全性

獲得雲端原生的 DDoS 防護、網路防火牆、SSE 和 Zero Trust 功能——全部深度整合並作為服務提供。

美元
減少網路成本

最大程度減少分支機構覆蓋面積，並將網路功能遷移到雲端，以減少對昂貴 MPLS 或 SD-WAN 部署的依賴。

工作原理

使用 Cloudflare 連接您的企業

使用 Magic WAN 連接器（可作為實體或虛擬設備提供）連接並導引流量至 Cloudflare 網路。Magic WAN 實施 Cloudflare One 安全性原則，並將流量傳遞至您所在網路中的其他網站以及網際網路和雲端中的應用程式。

進一步瞭解設定選項

閱讀 CIO 的 WAN 轉型指南

獲取電子書
分析師認可

Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole SASE Leadership Compass 中獲評為「領導者」

KuppingerCole Analysts logo

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

閱讀報告
KuppingerCole Analysts logo

客戶評價

「Cloudflare 已建置世界上互連效能最高的網路之一。Cloudflare 的全球 IP 網路還內建 DDoS 防護、流量加速、網路防火牆和 Zero Trust 功能，且可透過單一面板進行管理，可以說是數十年來企業網路技術的最大進步。」

——RATP 入口網站與服務主管 Enguerrand Gave

MAGIC WAN 主要使用案例
簡化分支機構連線

使用 Magic WAN 連接器，促進分支機構、零售地點和工廠車間等網路位置之間的網站到網站連線。

Smart routing icon
簡化混合及多雲端連線

在混合及多雲端環境中路由和保護流量。

實現安全的網際網路分解

透過實施一致的流量檢查和原則控制，安全連線至網際網路和雲端。

提供全球規模

使用 Cloudflare 網路擴充或取代傳統的 MPLS 或 SD-WAN，實現更敏捷、更具成本效益的部署以及更快速的效能。

幫助組織實現任意連線

查看案例研究

為您的企業取得 Cloudflare Magic WAN

與專家討論

入門

資源

解決方案

社群

支援

公司

© 2024 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標