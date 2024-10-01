Registrieren

Cloudflare WAN

Cloudgestützte Firmennetzwerke

Erzielen Sie mit der Connectivity Cloud von Cloudflare eine Any-to-Any-Netzwerkkonnektivität für Zweigstellen, Verkaufsstandorte und Rechenzentren.

Produktinfo abrufen

Vorteile von Cloudflare WAN

Benutzerfreundlichkeit – Kachel
Größere betriebliche Agilität

Zentrale Verwaltung der Firmennetzwerkkonnektivität und -sicherheit über eine einzige Schnittstelle. Der Traffic kann binnen Minuten per Zero Touch-Konfiguration eingebunden werden.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Integrierte, nicht nachträglich hinzugefügte Sicherheit

Cloudnativer DDoS-Schutz, Netzwerk-Firewall, SSE und Zero Trust-Funktionen – alles tief integriert und im „As a Service“-Modell bereitgestellt.

Erweitern-Symbol
Geringere Netzwerkkosten

Verringern Sie die Kosten Ihrer Zweigstellen und verlagern Sie Netzwerkfunktionen in die Cloud, um die Abhängigkeit von teuren MPLS- oder SD-WAN-Lösungen zu verringern.

Funktionsweise – Magic WAN Connector

So funktioniert’s

Nutzen Sie Cloudflare zur Vernetzung Ihres Unternehmens

Verwenden Sie Cloudflare One Appliance, das als physische oder virtuelle Appliance verfügbar ist, um den Traffic mit dem Cloudflare-Netzwerk zu übermitteln und zu steuern. Cloudflare WAN setzt die Sicherheitsrichtlinien von Cloudflare One durch und leitet den Datenverkehr zu anderen Standorten in Ihrem Netzwerk sowie zu Anwendungen im Internet und in der Cloud.

Mehr über die Konfigurationsoptionen erfahren  

Lesen Sie den CIO-Leitfaden zur WAN-Transformation

E-Book lesen

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Cloudflare wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms als Visionär ausgezeichnet

Wir betrachten diese Bewertung als bedeutende Anerkennung unserer Strategie zur Vernetzung und Sicherung von Arbeitsplatz- und Coffee Shop Networking-Umgebungen.

Bericht lesen  
Gartner Logo

Das sagen unsere Kunden

Gateway-Produkt – Platzhalter
Magic WAN – Testimonial – Inhalt – Logo-Bild

„Cloudflare hat eines der am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt aufgebaut. Über das globale IP-Netzwerk von Cloudflare von integriertem DDoS-Schutz, Traffic-Beschleunigung, einer Netzwerk-Firewall und Zero-Trust-Funktionalität profitieren und diese Funktionen über eine einzige Schnittstelle verwalten zu können, stellt wohl den größten Fortschritt dar, der in den letzten Jahrzehnten im Bereich Firmennetzwerktechnologie verzeichnet wurde.“

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP

Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß
Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß

WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR CLOUDFLARE WAN

Büro-Zweigstelle-Symbol
Rationalisierung der Konnektivität von Zweigstellen

Erleichtern Sie mit Cloudflare WAN-Konnektoren die Site-to-Site-Konnektivität für sämtliche Netzwerkstandorte, darunter Zweigstellen, Verkaufs- und Produktionsstätten.

Performance-Routing – Symbolkachel
Vereinfachung von Hybrid- und Multi-Cloud-Verbindungen

Routen und schützen Sie den Traffic in Ihren Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

Symbolkachel für Page Shield
Sicherer Internet-Breakout

Verbinden Sie sich auf sichere Weise mit dem Internet und mit der Cloud dank einer konsequenten Durchsetzung von Traffic-Überprüfungen und Richtlinienkontrollen.

Symbol – Internet Globus
Globale Skalierbarkeit

Nutzen Sie das Cloudflare-Netzwerk ergänzend zu oder anstelle von älteren MPLS- oder SD-WAN-Systemen für flexiblere, kostengünstigere Implementierungen und eine höhere Performance.

Wir unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zu Any-to-Any-Konnektivität

Kundenreferenzen anzeigen

Cloudflare WAN-Ressourcen

Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 5 Diagramme

Cloudflare-Produktübersicht

Produktübersicht für Cloudflare WAN
Produktübersicht lesen  
Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne

Kurzdarstellung

Kurzbeschreibung der Netzwerk-Modernisierungslösung
Kurzdarstellung lesen  
Whitepaper – Miniaturansicht 5

Whitepaper

Entwicklung einer Strategie zur Netzwerkmodernisierung
Whitepaper lesen  
Icon Security-Shield-Schutz

Wählen Sie Cloudflare WAN für Ihr Unternehmen

