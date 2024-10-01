Verwenden Sie Cloudflare One Appliance, das als physische oder virtuelle Appliance verfügbar ist, um den Traffic mit dem Cloudflare-Netzwerk zu übermitteln und zu steuern. Cloudflare WAN setzt die Sicherheitsrichtlinien von Cloudflare One durch und leitet den Datenverkehr zu anderen Standorten in Ihrem Netzwerk sowie zu Anwendungen im Internet und in der Cloud.