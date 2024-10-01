Cloudflare WAN
Cloudgestützte Firmennetzwerke
Erzielen Sie mit der Connectivity Cloud von Cloudflare eine Any-to-Any-Netzwerkkonnektivität für Zweigstellen, Verkaufsstandorte und Rechenzentren.
Vorteile von Cloudflare WAN
Größere betriebliche Agilität
Zentrale Verwaltung der Firmennetzwerkkonnektivität und -sicherheit über eine einzige Schnittstelle. Der Traffic kann binnen Minuten per Zero Touch-Konfiguration eingebunden werden.
Integrierte, nicht nachträglich hinzugefügte Sicherheit
Cloudnativer DDoS-Schutz, Netzwerk-Firewall, SSE und Zero Trust-Funktionen – alles tief integriert und im „As a Service“-Modell bereitgestellt.
Geringere Netzwerkkosten
Verringern Sie die Kosten Ihrer Zweigstellen und verlagern Sie Netzwerkfunktionen in die Cloud, um die Abhängigkeit von teuren MPLS- oder SD-WAN-Lösungen zu verringern.
So funktioniert’s
Nutzen Sie Cloudflare zur Vernetzung Ihres Unternehmens
Verwenden Sie Cloudflare One Appliance, das als physische oder virtuelle Appliance verfügbar ist, um den Traffic mit dem Cloudflare-Netzwerk zu übermitteln und zu steuern. Cloudflare WAN setzt die Sicherheitsrichtlinien von Cloudflare One durch und leitet den Datenverkehr zu anderen Standorten in Ihrem Netzwerk sowie zu Anwendungen im Internet und in der Cloud.
ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN
Cloudflare wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms als Visionär ausgezeichnet
Wir betrachten diese Bewertung als bedeutende Anerkennung unserer Strategie zur Vernetzung und Sicherung von Arbeitsplatz- und Coffee Shop Networking-Umgebungen.
Das sagen unsere Kunden
„Cloudflare hat eines der am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt aufgebaut. Über das globale IP-Netzwerk von Cloudflare von integriertem DDoS-Schutz, Traffic-Beschleunigung, einer Netzwerk-Firewall und Zero-Trust-Funktionalität profitieren und diese Funktionen über eine einzige Schnittstelle verwalten zu können, stellt wohl den größten Fortschritt dar, der in den letzten Jahrzehnten im Bereich Firmennetzwerktechnologie verzeichnet wurde.“
Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP
WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR CLOUDFLARE WAN
Rationalisierung der Konnektivität von Zweigstellen
Erleichtern Sie mit Cloudflare WAN-Konnektoren die Site-to-Site-Konnektivität für sämtliche Netzwerkstandorte, darunter Zweigstellen, Verkaufs- und Produktionsstätten.
Vereinfachung von Hybrid- und Multi-Cloud-Verbindungen
Routen und schützen Sie den Traffic in Ihren Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.
Sicherer Internet-Breakout
Verbinden Sie sich auf sichere Weise mit dem Internet und mit der Cloud dank einer konsequenten Durchsetzung von Traffic-Überprüfungen und Richtlinienkontrollen.
Globale Skalierbarkeit
Nutzen Sie das Cloudflare-Netzwerk ergänzend zu oder anstelle von älteren MPLS- oder SD-WAN-Systemen für flexiblere, kostengünstigere Implementierungen und eine höhere Performance.
Cloudflare WAN-Ressourcen
Cloudflare-Produktübersicht
Produktübersicht für Cloudflare WAN
Kurzdarstellung
Kurzbeschreibung der Netzwerk-Modernisierungslösung
Whitepaper