물리적 장비 또는 가상 장비로 이용 가능한 Cloudflare One Appliance를 사용하여 Cloudflare 네트워크로 연결하고 트래픽을 조정하세요. Cloudflare WAN은 Cloudflare One 보안 정책을 시행하며 귀사 네트워크에 있는 다른 사이트와 인터넷 및 클라우드에 있는 애플리케이션으로 트래픽을 전송합니다.