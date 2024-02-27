가입

Cloudflare WAN

클라우드로 제공되는 엔터프라이즈 네트워킹

Cloudflare의 클라우드 연결성으로 지사, 리테일 매장, 데이터 센터에서 무제한 네트워크 연결성을 달성하세요.

제품 요약 확인

Cloudflare WAN의 이점

사용 편의성 - 타일
개선된 운영 민첩성

하나의 인터페이스로 엔터프라이즈 네트워크 연결성 및 보안을 중앙에서 관리합니다. 제로 터치 구성으로 몇 분 만에 온램프(on-ramp) 트래픽을 처리할 수 있습니다.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
볼트온이 아닌 내장형 보안

클라우드 네이티브 DDoS 방어, 네트워크 방화벽, SSE, Zero Trust 기능 모두가 긴밀하게 통합된 서비스형으로 제공됩니다.

확장 아이콘
네트워크 비용 절감

브랜치가 차지한 공간을 최소화하고 네트워크 기능을 클라우드로 전환하여 값비싼 MPLS 또는 SD-WAN 배포에 대한 의존도를 줄이세요.

작동 방식 - Magic WAN Connector

작동 방식

Cloudflare를 이용하여 엔터프라이즈에 연결하기

물리적 장비 또는 가상 장비로 이용 가능한 Cloudflare One Appliance를 사용하여 Cloudflare 네트워크로 연결하고 트래픽을 조정하세요. Cloudflare WAN은 Cloudflare One 보안 정책을 시행하며 귀사 네트워크에 있는 다른 사이트와 인터넷 및 클라우드에 있는 애플리케이션으로 트래픽을 전송합니다.

구성 옵션에 대해 자세히 알아보기  

WAN 전환에 대한 CIO의 가이드 읽기

전자책 읽기

분석가의 인정

Cloudflare, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™의 SASE 플랫폼 부문에서 비저너리로 선정

이번 평가는 업무 공간의 보안과 커피숍 네트워킹을 연결하고 보호하려는 Cloudflare의 전략이 크게 인정받았다는 의미로 보고 있습니다.

보고서 읽기  
Gartner 로고

고객 후기

Gateway 제품 - 플레이스 홀더
Magic WAN - 추천글 - 콘텐츠 - 로고 이미지

"Cloudflare에서는 세계에서 가장 상호 접속 정도가 높은 네트워크 중 하나를 구축했습니다. 또한, 하나의 제어판을 통해 관리할 수 있는 Cloudflare의 전역 IP 네트워크상에서 DDoS 방어, 트래픽 가속, 네트워크 방화벽, Zero Trust 기능을 기본 제공하는 것은 지난 수십 년간 엔터프라이즈 네트워크 기술에서 가장 큰 도약임에 틀림 없습니다."

RATP의 포털 및 서비스 부문 최고 책임자, Enguerrand Gave

주요 CLOUDFLARE WAN 사용 사례

지사 아이콘
지사 연결성 간소화

Cloudflare WAN Connector를 통해 지사, 리테일 매장, 공장 등 모든 네트워크 위치에 사이트 간 연결을 구축해 보세요.

성능 라우팅 - 아이콘 타일
하이브리드 및 멀티 클라우드 연결성 간소화

하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 트래픽을 라우팅하고 보호하세요.

아이콘 타일 Page Shield
안전한 인터넷 브레이크아웃 활성화

트래픽 검사와 정책 제어를 일관되게 시행하여 인터넷과 클라우드에 안전하게 연결합니다.

아이콘 - 인터넷 지구본
글로벌 규모 제공

보다 민첩하고 비용 효율적인 배포와 더욱 빠른 성능을 위해 Cloudflare 네트워크를 사용하여 레거시 MPLS나 SD-WAN을 보강하거나 대체합니다.

조직에서 무제한 연결을 달성하도록 지원합니다

사례 연구 보기

Cloudflare WAN 리소스

썸네일 - 인사이트 - 템플릿 5 그래프

제품 개요

Cloudflare WAN 제품 개요
제품 개요 읽기  
썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구

솔루션 요약

네트워크 최신화 솔루션 요약
솔루션 요약 읽기  
백서 - 썸네일 5

백서

네트워크 최신화를 위한 전략 개발
백서 읽기  
보안 실드 보호 아이콘

엔터프라이즈에 Cloudflare WAN 도입하기

