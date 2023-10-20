"A Cloudflare construiu uma das redes mais interconectadas do mundo. E o fato de se ter os recursos de proteção contra DDoS, aceleração de tráfego, firewall de rede e Zero Trust incorporados fornecidos sobre a rede global de IPs da Cloudflare, podendo ser gerenciados usando um único painel de controle unificado, é, sem dúvida, o maior avanço em termos de tecnologia de rede corporativa obtido nas duas últimas décadas."

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP