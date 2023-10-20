Inscreva-se

Cloudflare WAN

Rede empresarial fornecida em nuvem

Obtenha conectividade de rede any-to-any entre filiais, locais de varejo e data centers com a nuvem de conectividade da Cloudflare.

Entre em contato com vendas
Selecione seu nível de cargo... *
Contribuidor individual
Diretor
Estudante
Gerente
Nível C
Outros
VP
Selecione sua função de trabalho... *
DevOps
Engenharia
Estudante
Executivo
Financeiro/compras
Imprensa/mídia
Infraestrutura
Outros
Produto
Rede
Segurança
TI
Vendas/marketing
Selecione seu país...
Afeganistão
África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguila
Antártica
Antígua e Barbuda
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Armênia
Aruba
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bélgica
Belize
Benim
Bermuda
Bolívia
Bonaire, Santo Eustáquio e Saba
Bósnia e Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Catar
Cazaquistão
Chade
Chile
China
Chipre
Cingapura
Colômbia
Comores
Congo
Coreia do Norte
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibuti
Dominica
Egito
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Eritreia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Etiópia
Federação Russa
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia
Gana
Geórgia
Gibraltar
Granada
Grécia
Groenlândia
Guadalupe
Guatemala
Guiana
Guiana Francesa
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungria
Iêmen
Ilha Bouvet
Ilha Christmas
Ilha de Man
Ilha Guernsey
Ilha Heard e Ilhas McDonald
Ilha Norfolk
Ilhas Aland
Ilhas Cayman
Ilhas Cocos (Keeling)
Ilhas Cook
Ilhas Faroé
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Ilhas Malvinas
Ilhas Maurício
Ilhas Pitcairn
Ilhas Salomão
Ilhas Turcas e Caicos
Ilhas Virgens Britânicas
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Jersey
Jordânia
Kuwait
Laos
Lesoto
Letônia
Líbano
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macau
Macedônia do Norte
Madagascar
Malásia
Malauí
Maldivas
Mali
Malta
Marrocos
Martinica
Mauritânia
Mayotte
México
Moçambique
Moldávia
Mônaco
Mongólia
Monserrate
Montenegro
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Niue
Noruega
Nova Caledônia
Nova Zelândia
Omã
Países Baixos
Palestina
Panamá
Papua Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
Polinésia Francesa
Polônia
Porto Rico
Portugal
Quênia
Quirguistão
Quiribati
Reino Unido
República Centro-Africana
República Democrática do Congo
República Dominicana
República Tcheca
Reunião
Romênia
Ruanda
Saara Ocidental
Samoa
San Marino
Santa Helena, Ilha de Ascensão e Tristão da Cunha
Santa Lúcia
Santa Sé (Cidade Estado do Vaticano)
São Bartolomeu
São Cristóvão e Nevis
São Martinho (parte francesa)
São Martinho (parte holandesa)
São Pedro e Miquelão
São Tomé e Príncipe
São Vicente e Granadinas
Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Síria
Somália
Sri Lanka
Suazilândia
Sudão
Sudão do Sul
Suécia
Suíça
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Tailândia
Taiwan
Tajiquistão
Tanzânia
Território Britânico do Oceano Índico
Territórios Franceses do Sul
Timor-Leste
Togo
Tonga
Toquelau
Trindade e Tobago
Tunísia
Turquemenistão
Turquia
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Vietnã
Wallis e Futuna
Zâmbia
Zimbábue
Obtenha o resumo do produto

Benefícios do Cloudflare WAN

Facilidade de uso - Bloco
Maior agilidade operacional

Gerencie centralmente a conectividade e a segurança da rede corporativa a partir de uma única interface. Tráfego nas vias de acesso em minutos com configuração sem toque.

Marca de proteção do escudo de segurança - ícone
Segurança integrada, não complementar

Obtenha proteção contra DDoS nativa de nuvem, firewall de rede, SSE e funcionalidade Zero Trust, tudo profundamente integrado e fornecido como serviço.

ícone de expansão
Custos de rede reduzidos

Minimize a pegada de sua filial e transfira as funções de rede para a nuvem para reduzir a dependência de implantações caras de MPLS ou SD-WAN.

Como funciona - Magic WAN Connector

Como funciona

Usar a Cloudflare para conectar sua empresa

Use o Cloudflare One Appliance, disponível como dispositivo físico ou virtual, para conectar e direcionar o tráfego para a rede da Cloudflare. O Cloudflare WAN aplica as políticas de segurança do Cloudflare One e distribui o tráfego para outros sites em sua rede e para aplicativos na internet e em nuvem.

Saiba mais sobre as opções de configuração  

Leia o guia do CIO para a transformação da WAN

Leia o e-book

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025

Consideramos esta avaliação como um reconhecimento significativo de nossa estratégia para ajudar a conectar e proteger a segurança dos espaços de trabalho e a rede segura no estilo de cafeteria.

Leia o relatório  
Logotipo da Gartner

O que nossos clientes dizem

Produto Gateway - espaço reservado
Magic WAN - Depoimento - Conteúdo - imagem do logotipo

"A Cloudflare construiu uma das redes mais interconectadas do mundo. E o fato de se ter os recursos de proteção contra DDoS, aceleração de tráfego, firewall de rede e Zero Trust incorporados fornecidos sobre a rede global de IPs da Cloudflare, podendo ser gerenciados usando um único painel de controle unificado, é, sem dúvida, o maior avanço em termos de tecnologia de rede corporativa obtido nas duas últimas décadas."

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP

Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco
Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco

PRINCIPAIS CASOS DE USO DO CLOUDFLARE WAN

Ícone de escritório de filial
Simplificar a conectividade das filiais

Facilite a conectividade entre sites entre os locais de rede como filiais, lojas de varejo ou fábricas com os conectores Cloudflare WAN.

Roteamento de desempenho - Bloco de ícones
Simplificar a conectividade de multinuvem e nuvem híbrida

Roteie e proteja o tráfego em seus ambientes híbridos e multinuvem.

Bloco de ícones do Page Shield
Ativar o acesso seguro à internet

Conecte-se com segurança à internet e à nuvem com aplicação consistente de inspeções de tráfego e controles de políticas.

ícone - globo da internet
Fornecer escala global

Use a rede da Cloudflare para aumentar ou substituir MPLS ou SD-WAN legados para implantações mais ágeis e econômicas e desempenho mais rápido.

Ajudar organizações a obter conectividade any-to-any

Veja os estudos de casos

Recursos do Cloudflare WAN

Miniatura - Insight - Modelo 5 Gráficos

Visão geral do produto

Visão geral do produto Cloudflare WAN
Leia a visão geral do produto  
Miniatura - Insight - Modelo 1 Lâmpada

Resumo da solução

Resumo da solução de modernização de rede
Leia o resumo da solução  
Artigo técnico - Miniatura 5

Artigo técnico

Desenvolver uma estratégia para a modernização da sua rede
Leia o artigo técnico  
Ícone de escudo de proteção de segurança

Adquira o Cloudflare WAN para sua empresa

Fale com um especialista
Selecione seu nível de cargo... *
Contribuidor individual
Diretor
Estudante
Gerente
Nível C
Outros
VP
Selecione sua função de trabalho... *
DevOps
Engenharia
Estudante
Executivo
Financeiro/compras
Imprensa/mídia
Infraestrutura
Outros
Produto
Rede
Segurança
TI
Vendas/marketing
Selecione seu país...
Afeganistão
África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguila
Antártica
Antígua e Barbuda
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Armênia
Aruba
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bélgica
Belize
Benim
Bermuda
Bolívia
Bonaire, Santo Eustáquio e Saba
Bósnia e Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Catar
Cazaquistão
Chade
Chile
China
Chipre
Cingapura
Colômbia
Comores
Congo