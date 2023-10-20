Cloudflare WAN
Rede empresarial fornecida em nuvem
Obtenha conectividade de rede any-to-any entre filiais, locais de varejo e data centers com a nuvem de conectividade da Cloudflare.
Benefícios do Cloudflare WAN
Maior agilidade operacional
Gerencie centralmente a conectividade e a segurança da rede corporativa a partir de uma única interface. Tráfego nas vias de acesso em minutos com configuração sem toque.
Segurança integrada, não complementar
Obtenha proteção contra DDoS nativa de nuvem, firewall de rede, SSE e funcionalidade Zero Trust, tudo profundamente integrado e fornecido como serviço.
Custos de rede reduzidos
Minimize a pegada de sua filial e transfira as funções de rede para a nuvem para reduzir a dependência de implantações caras de MPLS ou SD-WAN.
Como funciona
Usar a Cloudflare para conectar sua empresa
Use o Cloudflare One Appliance, disponível como dispositivo físico ou virtual, para conectar e direcionar o tráfego para a rede da Cloudflare. O Cloudflare WAN aplica as políticas de segurança do Cloudflare One e distribui o tráfego para outros sites em sua rede e para aplicativos na internet e em nuvem.
RECONHECIMENTO DE ANALISTAS
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Consideramos esta avaliação como um reconhecimento significativo de nossa estratégia para ajudar a conectar e proteger a segurança dos espaços de trabalho e a rede segura no estilo de cafeteria.
O que nossos clientes dizem
"A Cloudflare construiu uma das redes mais interconectadas do mundo. E o fato de se ter os recursos de proteção contra DDoS, aceleração de tráfego, firewall de rede e Zero Trust incorporados fornecidos sobre a rede global de IPs da Cloudflare, podendo ser gerenciados usando um único painel de controle unificado, é, sem dúvida, o maior avanço em termos de tecnologia de rede corporativa obtido nas duas últimas décadas."
Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP
PRINCIPAIS CASOS DE USO DO CLOUDFLARE WAN
Simplificar a conectividade das filiais
Facilite a conectividade entre sites entre os locais de rede como filiais, lojas de varejo ou fábricas com os conectores Cloudflare WAN.
Simplificar a conectividade de multinuvem e nuvem híbrida
Roteie e proteja o tráfego em seus ambientes híbridos e multinuvem.
Ativar o acesso seguro à internet
Conecte-se com segurança à internet e à nuvem com aplicação consistente de inspeções de tráfego e controles de políticas.
Fornecer escala global
Use a rede da Cloudflare para aumentar ou substituir MPLS ou SD-WAN legados para implantações mais ágeis e econômicas e desempenho mais rápido.
Recursos do Cloudflare WAN
Visão geral do produto
Visão geral do produto Cloudflare WAN
Resumo da solução
Resumo da solução de modernização de rede
Artigo técnico