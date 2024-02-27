Cloudflare One Appliance（物理アプライアンスと仮想アプライアンスがあります）を使って接続し、トラフィックをCloudflareネットワークへルーティングしましょう。Cloudflare WANはCloudflare Oneのセキュリティポリシーを適用し、お客様のネットワーク内の他のサイトやインターネットやクラウドにあるアプリケーションへトラフィックを送ります。