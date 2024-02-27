サインアップ

製品概説を入手する

Cloudflare WANのメリット

使いやすさ - タイル
オペレーションの俊敏性を向上

企業ネットワークの接続とセキュリティを、単一インターフェースで一元的に管理します。ゼロタッチ設定で、トラフィックを数分でオンランプします。

セキュリティシールド保護チェックマーク - アイコン
後付けではなく内蔵セキュリティ

クラウドネイティブのDDoS攻撃対策、ネットワークファイアウォール、SSE、ゼロトラスト機能すべてが深く統合され、サービスとして提供されます。

展開アイコン
ネットワークコスト削減

ブランチのフットプリントを最小化し、ネットワーク機能をクラウドへ移行して、高価なMPLSやSD-WANへの依存を減らします。

仕組み - Magic WAN Connector の場合

仕組み

Cloudflareで接続

Cloudflare One Appliance（物理アプライアンスと仮想アプライアンスがあります）を使って接続し、トラフィックをCloudflareネットワークへルーティングしましょう。Cloudflare WANはCloudflare Oneのセキュリティポリシーを適用し、お客様のネットワーク内の他のサイトやインターネットやクラウドにあるアプリケーションへトラフィックを送ります。

設定オプションの詳細  

CIOのためのWAN変革ガイド

電子書籍を読む

アナリストの評価

Cloudflareが2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「ビジョナリー」に選出

今回の評価は、ワークスペースのセキュリティとコーヒーショップネットワーキングの接続と安全確保を支援する当社の戦略が大きく評価されたものと受けめています。

レポートを読む  
Gartnerロゴ

お客様の声

Gateway製品 - プレースホルダー
Magic WAN - お客様の声 - コンテンツ - ロゴ画像

「Cloudflareは、世界で最も相互接続数の多いネットワークの1つを構築しました。さらに、単一の管理プレーンで管理できるCloudflareのグローバルIPネットワーク上に、DDoS攻撃対策、トラフィック加速、ネットワークファイアウォール、ゼロトラストの機能を統合したことは、過去20年で最大のエンタープライズネットワーク技術の飛躍といえるでしょう。」

Enguerrand Gave氏、ポータル・サービス部長 — RATP

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）

Cloudflare WANの主要ユースケース

支社オフィスのアイコン
ブランチ接続を合理化

Cloudflare WANコネクタを使って、支社オフィス、小売店舗、工場などのネットワークロケーションのサイト間接続を促進しましょう。

パフォーマンスルーティング - アイコンタイル
ハイブリッドやマルチクラウドの接続を簡素化

ハイブリッドやマルチクラウドのお客様環境全体で、トラフィックのルーティングと保護を行います。

アイコンタイルPage Shield
インターネットブレイクアウトの保護が可能

トラフィック検査やポリシー制御を一貫して実施し、インターネットやクラウドに安全に接続します。

アイコン - インターネットグローブ
グローバルスケールを提供

従来型のMPLSやSD-WANの補強または代替えにCloudflareネットワークを使い、アジリティと費用対効果の高いデプロイメントと高速パフォーマンスを実現しましょう。

エニーツーエニー接続の実現を支援しています

導入事例を見る

Cloudflare WANに関するリソース

サムネイル - インサイト - テンプレート5 グラフ

製品概要

Cloudflare WAN製品概要
製品概要を読む  
サムネイル - インサイト - テンプレート1 ライトバルブ

ソリューション概要

ネットワークモダナイゼーションソリューション概要
ソリューション概要を読む  
ホワイトペーパー - サムネイル 5

ホワイトペーパー

ネットワーク最新化の戦略策定
ホワイトペーパーを読む  
セキュリティシールド保護アイコン

Cloudflare WANを導入しませんか

