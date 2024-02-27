Cloudflare WAN
クラウド配信型の企業ネットワーキング
Cloudflareのコネクティビティクラウドで、支社、小売サイト、データセンターのエニーツーエニーネットワーク接続を実現してください。
Cloudflare WANのメリット
オペレーションの俊敏性を向上
企業ネットワークの接続とセキュリティを、単一インターフェースで一元的に管理します。ゼロタッチ設定で、トラフィックを数分でオンランプします。
後付けではなく内蔵セキュリティ
クラウドネイティブのDDoS攻撃対策、ネットワークファイアウォール、SSE、ゼロトラスト機能すべてが深く統合され、サービスとして提供されます。
ネットワークコスト削減
ブランチのフットプリントを最小化し、ネットワーク機能をクラウドへ移行して、高価なMPLSやSD-WANへの依存を減らします。
仕組み
Cloudflareで接続
Cloudflare One Appliance（物理アプライアンスと仮想アプライアンスがあります）を使って接続し、トラフィックをCloudflareネットワークへルーティングしましょう。Cloudflare WANはCloudflare Oneのセキュリティポリシーを適用し、お客様のネットワーク内の他のサイトやインターネットやクラウドにあるアプリケーションへトラフィックを送ります。
アナリストの評価
Cloudflareが2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「ビジョナリー」に選出
今回の評価は、ワークスペースのセキュリティとコーヒーショップネットワーキングの接続と安全確保を支援する当社の戦略が大きく評価されたものと受けめています。
お客様の声
「Cloudflareは、世界で最も相互接続数の多いネットワークの1つを構築しました。さらに、単一の管理プレーンで管理できるCloudflareのグローバルIPネットワーク上に、DDoS攻撃対策、トラフィック加速、ネットワークファイアウォール、ゼロトラストの機能を統合したことは、過去20年で最大のエンタープライズネットワーク技術の飛躍といえるでしょう。」
Enguerrand Gave氏、ポータル・サービス部長 — RATP
Cloudflare WANの主要ユースケース
ブランチ接続を合理化
Cloudflare WANコネクタを使って、支社オフィス、小売店舗、工場などのネットワークロケーションのサイト間接続を促進しましょう。
ハイブリッドやマルチクラウドの接続を簡素化
ハイブリッドやマルチクラウドのお客様環境全体で、トラフィックのルーティングと保護を行います。
インターネットブレイクアウトの保護が可能
トラフィック検査やポリシー制御を一貫して実施し、インターネットやクラウドに安全に接続します。
グローバルスケールを提供
従来型のMPLSやSD-WANの補強または代替えにCloudflareネットワークを使い、アジリティと費用対効果の高いデプロイメントと高速パフォーマンスを実現しましょう。
Cloudflare WANに関するリソース
製品概要
Cloudflare WAN製品概要
ソリューション概要
ネットワークモダナイゼーションソリューション概要
ホワイトペーパー