Me interesa

Cloudflare WAN

Redes empresariales en la nube

Benefíciate de una conectividad de red universal en filiales, tiendas y centros de datos con la conectividad cloud de Cloudflare.

Contactar a Ventas
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Islas Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y Mcdonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia, Anterior República de Yugoslavia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Leer resumen del producto

Ventajas de Cloudflare WAN

Facilidad de uso - Ficha
Mayor agilidad operativa

Gestiona de forma centralizada la conectividad y la seguridad de la red empresarial desde una sola interfaz. Permite el acceso de tráfico en cuestión de minutos con la configuración Zero Touch.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Seguridad integrada, no adicional

Benefíciate de la protección contra DDoS nativa en la nube, el firewall de red y la funcionalidad SSE y Zero Trust — todo plenamente integrado y ofrecido como servicio.

Expandir icono
Menores costos de red

Minimiza la ocupación de espacio de tus sucursales y migra las funciones de red a la nube para reducir la dependencia de costosas implementaciones MPLS o SD-WAN.

Cómo funciona - Magic WAN Connector

Cómo funciona

Cloudflare te ayuda a conectar tu empresa

Utiliza Cloudflare One Appliance, disponible como dispositivo físico o virtual, para conectar y dirigir el tráfico a la red de Cloudflare. Cloudflare WAN aplica las políticas de seguridad de Cloudflare One y dirige el tráfico a otros sitios de tu red y a aplicaciones en Internet y en la nube.

Más información sobre las opciones de configuración  

Lee la guía de transformación de redes WAN para los directores de sistemas de información

Leer publicación digital

RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS

Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas SASE, 2025

Consideramos que esta evaluación es un reconocimiento importante a nuestra estrategia para conectar y proteger la seguridad en espacios de trabajo y redes en cafeterías.

Leer informe  
Logotipo de Gartner

Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición
Magic WAN - Testimonio - Contenido - imagen del logotipo

"Cloudflare ha desarrollado una de las redes más interconectadas del mundo. Sin duda, puede decirse que su oferta de protección DDoS integrada, aceleración del tráfico, firewall de red y funcionalidad Zero Trust, a través de la red IP global de Cloudflare que se puede administrar utilizando un único plano de gestión, supone el mayor salto en la tecnología de redes empresariales de las últimas dos décadas.

Enguerrand Gave, director de portales y servicios, RATP

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco

PRINCIPALES CASOS DE USO DE CLOUDFLARE WAN

Oficina de filial - Icono
Optimiza la conectividad de las filiales

Facilita la conectividad entre ubicaciones de red, como filiales, tiendas y fábricas, con los conectores Cloudflare WAN Connectors.

Enrutamiento de rendimiento - Icono - Ficha
Simplifica la conectividad híbrida y multinube

Enruta y protege el tráfico en tus entornos híbridos y multinube.

Icono - Título - Page Shield
Habilita conexiones seguras a Internet

Conéctate de forma segura a Internet y a la nube con una aplicación coherente de inspecciones de tráfico y controles de políticas.

icono - globo de internet
Proporciona escala global

Utiliza la red de Cloudflare para complementar o sustituir las redes MPLS o SD-WAN heredadas con el fin de conseguir implementaciones más ágiles y rentables, y acelerar el rendimiento.

Ayudamos a las organizaciones a alcanzar la conectividad universal

Ver casos prácticos

Recursos de Cloudflare WAN

Miniatura - Informe - Gráficos de plantilla 5

Descripción general del producto

Información general de Cloudflare WAN
Leer información general del producto  
Miniatura - Informe - Bombilla de plantilla 1

Resumen de soluciones

Resumen de solución - Modernización de redes
Leer el resumen  
Documento técnico - Miniatura 5

Documento técnico

Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
Leer documento técnico  
Icono del escudo de seguridad de protección

Obtén Cloudflare WAN para tu empresa

Habla con un experto
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur