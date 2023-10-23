Cloudflare WAN
Redes empresariales en la nube
Benefíciate de una conectividad de red universal en filiales, tiendas y centros de datos con la conectividad cloud de Cloudflare.
Ventajas de Cloudflare WAN
Mayor agilidad operativa
Gestiona de forma centralizada la conectividad y la seguridad de la red empresarial desde una sola interfaz. Permite el acceso de tráfico en cuestión de minutos con la configuración Zero Touch.
Seguridad integrada, no adicional
Benefíciate de la protección contra DDoS nativa en la nube, el firewall de red y la funcionalidad SSE y Zero Trust — todo plenamente integrado y ofrecido como servicio.
Menores costos de red
Minimiza la ocupación de espacio de tus sucursales y migra las funciones de red a la nube para reducir la dependencia de costosas implementaciones MPLS o SD-WAN.
Cómo funciona
Cloudflare te ayuda a conectar tu empresa
Utiliza Cloudflare One Appliance, disponible como dispositivo físico o virtual, para conectar y dirigir el tráfico a la red de Cloudflare. Cloudflare WAN aplica las políticas de seguridad de Cloudflare One y dirige el tráfico a otros sitios de tu red y a aplicaciones en Internet y en la nube.
RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS
Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas SASE, 2025
Consideramos que esta evaluación es un reconocimiento importante a nuestra estrategia para conectar y proteger la seguridad en espacios de trabajo y redes en cafeterías.
Qué dicen nuestros clientes
"Cloudflare ha desarrollado una de las redes más interconectadas del mundo. Sin duda, puede decirse que su oferta de protección DDoS integrada, aceleración del tráfico, firewall de red y funcionalidad Zero Trust, a través de la red IP global de Cloudflare que se puede administrar utilizando un único plano de gestión, supone el mayor salto en la tecnología de redes empresariales de las últimas dos décadas.
Enguerrand Gave, director de portales y servicios, RATP
PRINCIPALES CASOS DE USO DE CLOUDFLARE WAN
Optimiza la conectividad de las filiales
Facilita la conectividad entre ubicaciones de red, como filiales, tiendas y fábricas, con los conectores Cloudflare WAN Connectors.
Simplifica la conectividad híbrida y multinube
Enruta y protege el tráfico en tus entornos híbridos y multinube.
Habilita conexiones seguras a Internet
Conéctate de forma segura a Internet y a la nube con una aplicación coherente de inspecciones de tráfico y controles de políticas.
Proporciona escala global
Utiliza la red de Cloudflare para complementar o sustituir las redes MPLS o SD-WAN heredadas con el fin de conseguir implementaciones más ágiles y rentables, y acelerar el rendimiento.
Recursos de Cloudflare WAN
Descripción general del producto
Información general de Cloudflare WAN
Resumen de soluciones
Resumen de solución - Modernización de redes
Documento técnico