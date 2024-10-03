S'inscrire

Cloudflare WAN

Un réseau d'entreprise proposé via le cloud

Mettez en place une connectivité réseau point à point (any-to-any) sur l'ensemble de vos agences régionales, de vos sites de vente et de vos datacenters grâce au cloud de connectivité Cloudflare.

Télécharger la présentation

Avantages du service Cloudflare WAN

Facilité d'utilisation — Miniature
Améliorer votre agilité opérationnelle

Gérez votre sécurité réseau et votre connectivité de manière centralisée, depuis une interface unique. Mettez en place un accès direct pour votre trafic en quelques minutes grâce à notre processus de configuration sans intervention.

Coche Protection Security Shield — Icône
Une sécurité intégrée, pas ajoutée a posteriori

Bénéficiez d'une protection contre les attaques DDoS cloud-native, d'un pare-feu réseau, du SSE et du Zero Trust. Tous ces fonctionnalités sont étroitement intégrées et proposées en tant que service.

Icône Développer
Réduire vos coûts réseau

Réduisez au minimum l'empreinte de vos agences régionales et déplacez vos fonctions réseau vers le cloud afin de réduire la dépendance aux déploiements d'architectures MPLS ou SD-WAN coûteuses.

Fonctionnement — Connecteur Magic WAN

Fonctionnement

Utiliser Cloudflare pour connecter votre entreprise

Déployez Cloudflare One Appliance, disponible sous forme d’équipement physique ou virtuel, afin de connecter et de diriger le trafic vers le réseau Cloudflare. La solution Cloudflare WAN applique les politiques de sécurité de Cloudflare One et diffuse le trafic vers les autres sites de votre réseau, ainsi qu’aux applications situées sur Internet et dans le cloud.

En savoir plus sur les options de configuration  

Consultez le Guide du DSI : la transformation des réseaux WAN

Lire l'e-book

RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES

Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE

Nous considérons cette évaluation comme une reconnaissance importante de notre stratégie visant à connecter et à sécuriser les espaces de travail, ainsi que l'approche dite du « coffee shop networking » (accès réseau depuis un café).

Consulter le rapport  
Logo Gartner

Ce que nos clients en disent

Produit Gateway — Espace réservé
Magic WAN — Témoignage — Contenu — image du logo

« Cloudflare a bâti l'un des réseaux les plus interconnectés du monde. Le fait de disposer de fonctionnalités intégrées de protection contre les attaques DDoS, d'accélération du trafic, de pare-feu réseau et de Zero Trust sur le réseau IP mondial de Cloudflare (toutes contrôlables depuis une interface de gestion unique) constitue sans doute le plus grand bond accompli dans le domaine de la technologie des réseaux d'entreprise ces dernières décennies. »

Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP

Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc

PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DE LA SOLUTION CLOUDFLARE WAN

Icône d'agence régionale
Rationaliser la connectivité des bureaux régionaux

Facilitez la connectivité site à site entre vos différents emplacements réseau (bureaux régionaux, points de vente ou ateliers de production) à l'aide de connecteurs Cloudflare WAN.

Routage et performances — Icône
Simplifier la connectivité hybride et multicloud

Routez et sécurisez le trafic sur l'ensemble de vos environnements hybrides et multicloud.

Icône, tuile, Page Shield
Mettre en place un point de déchargement Internet sécurisé

Connectez-vous de manière sécurisée à Internet et au cloud grâce à l'application cohérente de vos mesures d'inspection du trafic et de contrôle des politiques.

Icône — Globe Internet
Se déployer à l'échelle mondiale

Faites appel au réseau Cloudflare pour supplémenter ou remplacer les réseaux MPLS ou SD-WAN existants afin de bénéficier de déploiements plus agiles et plus rentables, ainsi que de connexions plus rapides.

Aider les entreprises à atteindre la connectivité point à point

Voir les études de cas

Ressources concernant la solution Cloudflare WAN

Miniature — Idée — Modèle 5, graphiques

Présentation du produit

Cloudflare WAN : vue d'ensemble du produit
Lire la présentation  
Miniature — Idée — Modèle 1, ampoule

Présentation de solution

Modernisation numérique : présentation de solution
Consulter la présentation  
Livre blanc — Miniature 5

Livre blanc

Développer une stratégie de modernisation de votre réseau
Consulter le livre blanc  
Bouclier de sécurité, protection, icône

Déployez le service Cloudflare WAN dans votre entreprise

Contacter un expert
Sélectionnez votre niveau de poste… *
Autre
Cadre supérieur
Collaborateur individuel
Directeur
Étudiant
Gestionnaire
Vice-président
Sélectionnez votre rôle… *
Autre
Cadre
DevOps
Étudiant
Finances/achats
Infrastructure
Ingénierie
IT
Presse/médias
Produit
Réseau
Sécurité
Ventes/marketing
Sélectionnez votre pays…
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica