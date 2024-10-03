Cloudflare WAN
Un réseau d'entreprise proposé via le cloud
Mettez en place une connectivité réseau point à point (any-to-any) sur l'ensemble de vos agences régionales, de vos sites de vente et de vos datacenters grâce au cloud de connectivité Cloudflare.
Avantages du service Cloudflare WAN
Améliorer votre agilité opérationnelle
Gérez votre sécurité réseau et votre connectivité de manière centralisée, depuis une interface unique. Mettez en place un accès direct pour votre trafic en quelques minutes grâce à notre processus de configuration sans intervention.
Une sécurité intégrée, pas ajoutée a posteriori
Bénéficiez d'une protection contre les attaques DDoS cloud-native, d'un pare-feu réseau, du SSE et du Zero Trust. Tous ces fonctionnalités sont étroitement intégrées et proposées en tant que service.
Réduire vos coûts réseau
Réduisez au minimum l'empreinte de vos agences régionales et déplacez vos fonctions réseau vers le cloud afin de réduire la dépendance aux déploiements d'architectures MPLS ou SD-WAN coûteuses.
Fonctionnement
Utiliser Cloudflare pour connecter votre entreprise
Déployez Cloudflare One Appliance, disponible sous forme d’équipement physique ou virtuel, afin de connecter et de diriger le trafic vers le réseau Cloudflare. La solution Cloudflare WAN applique les politiques de sécurité de Cloudflare One et diffuse le trafic vers les autres sites de votre réseau, ainsi qu’aux applications situées sur Internet et dans le cloud.
RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Nous considérons cette évaluation comme une reconnaissance importante de notre stratégie visant à connecter et à sécuriser les espaces de travail, ainsi que l'approche dite du « coffee shop networking » (accès réseau depuis un café).
Ce que nos clients en disent
« Cloudflare a bâti l'un des réseaux les plus interconnectés du monde. Le fait de disposer de fonctionnalités intégrées de protection contre les attaques DDoS, d'accélération du trafic, de pare-feu réseau et de Zero Trust sur le réseau IP mondial de Cloudflare (toutes contrôlables depuis une interface de gestion unique) constitue sans doute le plus grand bond accompli dans le domaine de la technologie des réseaux d'entreprise ces dernières décennies. »
Enguerrand Gave, Head of Portals & Services — RATP
PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DE LA SOLUTION CLOUDFLARE WAN
Rationaliser la connectivité des bureaux régionaux
Facilitez la connectivité site à site entre vos différents emplacements réseau (bureaux régionaux, points de vente ou ateliers de production) à l'aide de connecteurs Cloudflare WAN.
Simplifier la connectivité hybride et multicloud
Routez et sécurisez le trafic sur l'ensemble de vos environnements hybrides et multicloud.
Mettre en place un point de déchargement Internet sécurisé
Connectez-vous de manière sécurisée à Internet et au cloud grâce à l'application cohérente de vos mesures d'inspection du trafic et de contrôle des politiques.
Se déployer à l'échelle mondiale
Faites appel au réseau Cloudflare pour supplémenter ou remplacer les réseaux MPLS ou SD-WAN existants afin de bénéficier de déploiements plus agiles et plus rentables, ainsi que de connexions plus rapides.
Ressources concernant la solution Cloudflare WAN
Présentation du produit
Cloudflare WAN : vue d'ensemble du produit
Présentation de solution
Modernisation numérique : présentation de solution
Livre blanc