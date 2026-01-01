Cloudflareのコネクティビティクラウドがゼロトラスト導入の加速に役立ちます。VPNの補強、そして最終的には代替によって、高リスクのユーザーとアプリをすばやくオフロードしましょう。
最新のアクセス戦略と包括的な可視化により、IT部門への問い合わせ件数を削減し、新入社員のオンボーディングを迅速化します。
Cloudflareの巨大なグローバルネットワークを利用することで、煩わしさや遅延のないアプリケーションや他のリソースへのアクセスを実現し、VPN使用時のフラストレーションを解消します。
Cloudflareのゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）サービスを利用することで、VPNアクセスの抱えるパフォーマンス低下問題や本質的な脆弱性を解消しましょう。
すべての内部リソースについて、一貫したSaaSのようなログインプロセスを作成します。好みのIDプロバイダとの統合により、ユーザーに馴染みのある体験を提供します。
Cloudflareの広範なグローバルネットワークを活用して、リモートアクセスのパフォーマンスを高めます。ユーザーは、世界中どこからでも高速パフォーマンスを楽しめます。
ネットワークの「内部の人間だから」という暗黙の信頼を排除します。ユーザーID、デバイスポスチャ、その他のコンテキスト要素に基づいて、各リクエストの認証を行います。
ZTNAデプロイメントを徐々に強化します。TTV（価値実現までの時間）を短縮するためのクライアントレスアクセスから着手し、その後、クライアントベース機能を追加し、インラインリモートブラウザ分離およびDLPを追加するか、あるいはTerraformで自動化します。
Applied Systems社では、VPNのパフォーマ�ンス低下と管理の複雑さといった問題を抱える一方で、ユーザーにネットワークへの完全なアクセス権を与えるリスクを排除する必要がありました。
同社は、VPNとインターネットへのアウトバウンド通信手段をCloudflareのSSEプラットフォームに置き換えました。その結果、Applied Systems社は詳細にアクセス制御ができるようになり、管理を統合して、同社のユーザーからの満足度が向上しています。
Cloudflareのクラウドネイティブサービスの統合プラットフォームでゼロトラストセキュリティモデルを導入し、VPNよりもさらに強力に内部アクセスを保護。
幅広い相互運用性とカスタマイズ可能なネットワーキング機能を活かし、セキュリティとネットワーキングのあらゆる要件に対応します。
インターネットユーザーのおよそ95%から約50ミリ秒以内にあるグローバルネットワークで、より良いユーザーエクスペリエンスを提供しましょう。
Webの約20%をプロキシし、日々~2150億件の脅威をブロックすることで集めたインテリジェンスを活用し、さらなる攻撃を防止します。
すべてのハイブリッドワーク用セキュリティサービスを単一のUIにまとめることによって、ツールの無秩序拡散を抑え、アラート疲れを緩和します。