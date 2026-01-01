Applied Systems社では、VPNのパフォーマ�ンス低下と管理の複雑さといった問題を抱える一方で、ユーザーにネットワークへの完全なアクセス権を与えるリスクを排除する必要がありました。

同社は、VPNとインターネットへのアウトバウンド通信手段をCloudflareのSSEプラットフォームに置き換えました。その結果、Applied Systems社は詳細にアクセス制御ができるようになり、管理を統合して、同社のユーザーからの満足度が向上しています。



