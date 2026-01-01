La connettività cloud di Cloudflare aiuta ad accelerare l'adozione di Zero Trust. Potenzia e, in seguito, sostituisci la tua VPN, scaricando rapidamente gli utenti e le app a più alto rischio.
Accelera l'adozione di un modello di sicurezza Zero Trust e riduci il rischio di costose violazioni.
Riduci i ticket IT e accelera l'inserimento di nuovi dipendenti con una strategia di accesso modernizzata e una visibilità completa.
Elimina la frustrazione di dover usare una VPN con un accesso fluido e a bassa latenza ad app e altre risorse, grazie alla nostra vasta rete globale.
Amplia l'ambito della sostituzione della VPN oltre le app e le reti, fino all'infrastruttura.
Elimina le scarse prestazioni e le vulnerabilità intrinseche dell'accesso VPN con il servizio Zero Trust Network Access (ZTNA) di Cloudflare.
Creare un processo di accesso coerente, di tipo SaaS, per tutte le risorse interne. L'integrazione con i provider di identità preferiti offre agli utenti un'esperienza familiare.
Aumentare le prestazioni dell'accesso remoto sfruttando l'ampia rete globale di Cloudflare. Gli utenti possono usufruire di prestazioni rapide da qualsiasi parte del mondo.
Eliminare la fiducia implicita concessa agli “addetti ai lavori” della rete. Autentica ogni richiesta in base all'identità dell'utente, alla posizione del dispositivo e ad altri fattori contestuali.
Migliora la tua distribuzione ZTNA nel tempo. Inizia con l'accesso clientless per ottenere rapidamente il valore desiderato, quindi aggiungi le funzionalità basate su client e RBI e DLPin linea oppure automatizza tutto con Terraform.
Applied Systems aveva bisogno di risolvere il problema delle scarse prestazioni della VPN e ridurre la complessità della gestione, eliminando al contempo i rischi di concedere agli utenti l'accesso completo alla rete.
L'azienda ha sostituito le proprie soluzioni VPN e di accesso a Internet in uscita con la piattaforma SSE di Cloudflare. Come risultato ha ottenuto un controllo degli accessi più granulare e ha consolidato le operazioni di amministrazione e ora è in grado di offrire esperienze utente migliori.
Grazie alla piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare, le organizzazioni possono implementare un modello di sicurezza Zero Trust che protegge l'accesso interno meglio delle VPN.
Soddisfa una vasta gamma di requisiti di sicurezza e di rete sfruttando l'ampia interoperabilità e la rete personalizzabile.
Offri esperienze utente migliori con una rete globale che si trova quasi a 50 ms dal95% degli utenti di Internet.
Previeni ulteriori attacchi con l'intelligence ricavata dal proxy di circa il 20% del Web e dal blocco ~215 miliardo di minacce al giorno.
Riduci la proliferazione degli strumenti e la desensibilizzazione degli avvisi unendo i servizi ibridi di sicurezza del lavoro in un'unica interfaccia utente.