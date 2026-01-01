Applied Systems aveva bisogno di risolvere il problema delle scarse prestazioni della VPN e ridurre la complessità della gestione, eliminando al contempo i rischi di concedere agli utenti l'accesso completo alla rete.

L'azienda ha sostituito le proprie soluzioni VPN e di accesso a Internet in uscita con la piattaforma SSE di Cloudflare. Come risultato ha ottenuto un controllo degli accessi più granulare e ha consolidato le operazioni di amministrazione e ora è in grado di offrire esperienze utente migliori.



