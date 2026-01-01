Prevenzione della perdita di dati (DLP) Cloudflare
Prevenzione della perdita di dati (DLP) unificata e coerente
Proteggi i dati sensibili nel traffico Web, SaaS, e-mail e cloud. Identifica le informazioni riservate, applica i criteri di sicurezza e registra tutto per prevenire fughe di dati e garantire la conformità normativa.
Vantaggi della DLP
Proteggere l'uso della GenAI
Analizza i prompt e le risposte della GenAI per contenuti e intenzioni, quindi blocca i comportamenti sospetti per governare l'utilizzo dell'IA della forza lavoro e proteggere i dati.
Uniformare la gestione dei criteri
Configura i profili DLP, le voci dei rilevamenti e le etichette di riservatezza di Microsoft Purview per consolidare le protezioni su traffico in uscita, documenti, PDF e immagini.
Semplificare la sicurezza SaaS e cloud
Scansiona le app SaaS e gli ambienti cloud per identificare i dati sensibili a riposo. Implementa passaggi di correzione mirati per ridurre i rischi di esfiltrazione dei dati.
Ridurre le revisioni manuali dei rilevamenti
Fornisci feedback per ciascun rilevamento per addestrare l'analisi del contesto IA e migliorare la precisione del rilevamento. La funzionalità DLP si adatta ai modelli di dati e al traffico specifici dell'utente per ridurre i falsi positivi.
COME FUNZIONA
Proteggi i dati sensibili nel tuo ambiente
Cloudflare DLP offre un set ampio e flessibile di opzioni di rilevamento predefinite e personalizzate per adattare i criteri di sicurezza ai modelli di dati della tua organizzazione. Cerca corrispondenze nel tuo traffico Web, SaaS, e-mail e cloud.
Basato sulla piattaforma per sviluppatori di Cloudflare, il nostro motore DLP impiega algoritmi avanzati che garantiscono rilevamenti ad alte prestazioni anche per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo come l'analisi del contesto dell'intelligenza artificiale o la protezione dei prompt IA.
Scopri come DLP funziona all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare
RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA
Cosa dicono i principali analisti
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025
Cosa dicono i clienti
"Oggi, Cloudflare One aiuta a impedire ai nostri utenti di condividere dati e codici sensibili con strumenti come ChatGPT e Gemini, permettendoci di sfruttare l’intelligenza artificiale in modo sicuro. Guardando al futuro, siamo entusiasti delle continue innovazioni di Cloudflare per proteggere i dati e, in particolare, della loro visione e roadmap per servizi come DLP e CASB".
CISO — Applied Systems
Principali casi d'uso di DLP
Ridurre l'esposizione dei dati e contribuire a soddisfare i requisiti di conformità
Regolare l'utilizzo dell'IA per la forza lavoro
Rileva e proteggi i dati inseriti negli strumenti di intelligenza artificiale basati sul Web. Applica le protezioni per bloccare i prompt rischiosi prima che i dati sensibili raggiungano un modello di intelligenza artificiale.
Proteggere le informazioni sensibili
Riduci l'esposizione dei dati proteggendo le risorse sensibili su tutti i canali, tra cui documenti riservati nelle app SaaS, codice sorgente nei repository pubblici, informazioni di identificazione personale (PII) inviate tramite app o e-mail non autorizzate e altro ancora.
Rispetta le normative in evoluzione
Acquisisci i log di audit per le corrispondenze DLP e le azioni dei criteri e inoltrali a SIEM esterni o a destinazioni di storage cloud in base alle necessità.
Risorse
Percorso di apprendimento
Affronta le problematiche di sicurezza dell'IA generativa implementando le nostre best practice per proteggere gli strumenti GenAI con SASE.
Blog
Scopri come la protezione dei prompt IA aiuta a proteggere i dati sensibili senza soffocare l'innovazione.
Blog
Migliora la precisione del DLP con l'analisi del contesto basata sull'intelligenza artificiale.
Blog
Rileva dati sensibili e configurazioni errate negli ambienti Amazon S3 e Google Cloud Storage.
Sintesi della soluzione