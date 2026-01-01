Zarejestruj się

Cloudflare Data Loss Prevention (ochrona przed wyciekiem danych)

Ujednolicone, spójne zapobieganie utracie danych (DLP)

Chroń poufne dane w ruchu sieciowym, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze. Identyfikuj informacje poufne, wymuszaj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i rejestruj wszystkie zdarzenia, aby zapobiegać wyciekom danych i zapewniać zgodność z przepisami.

Korzyści z ochrony przed wyciekiem danych

Bezpieczne korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji

Analizuj prompty i odpowiedzi generatywnej SI pod kątem treści i intencji i blokuj podejrzane zachowania, aby zarządzać wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez pracowników i chronić dane.

Spójne zarządzanie zasadami

Skonfiguruj profile DLP, pozycje wykrywania oraz etykiety poufności Microsoft Purview, aby skonsolidować zabezpieczenia ruchu wychodzącego, dokumentów, plików PDF i obrazów.

Uproszczenie zabezpieczeń środowisk SaaS i chmurowych

Skanuj aplikacje SaaS i środowiska chmurowe, aby identyfikować poufne dane w stanie spoczynku. Wdróż ukierunkowane działania naprawcze w celu zmniejszenia ryzyka wycieku danych.

Ograniczanie konieczności ręcznego sprawdzania wykryć

Przekazuj opinie dla każdego wykrycia, aby poprawić dokładność wykrywania Analizy kontekstu AI. Rozwiązanie DLP dostosowuje się do Twoich charakterystycznych wzorców danych i ruchu sieciowego, aby zredukować liczbę fałszywych alarmów.

DLP — jak to działa — schemat

JAK TO DZIAŁA

Ochrona wrażliwych danych w Twoim środowisku

Cloudflare DLP oferuje szeroki, elastyczny zestaw predefiniowanych i niestandardowych opcji wykrywania, umożliwiających dostosowanie zasad bezpieczeństwa do wzorców danych w organizacji. Umożliwia skanowanie firmowego ruchu w Internecie, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze pod kątem dopasowań danych.

Nasz silnik DLP został zbudowany na platformie programistycznej Cloudflare i wykorzystuje zaawansowane algorytmy zapewniające wysoką skuteczność wykrywania, nawet w przypadku obciążeń roboczych o wysokich wymaganiach obliczeniowych, takich jak Analiza kontekstu AI lub ochrona promptów AI.

Dowiedz się, jak DLP działa na platformie SASE firmy Cloudflare

Zobacz architekturę referencyjną

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW

Co mówią najlepsi analitycy

Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Co mówią nasi klienci

Opinia — Stosowana — Logo

„Obecnie Cloudflare pomaga naszym użytkownikom zapobiegać udostępnianiu wrażliwych danych i kodu za pomocą narzędzi takich jak ChatGPT i Gemini, umożliwiając nam bezpieczne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Idąc naprzód, nie możemy doczekać się kolejnych innowacji Cloudflare umożliwiających ochronę danych, a w szczególności wizji i planów dotyczących takich usług jak DLP (ochrona przed wyciekiem danych i CASB”.

CISO, Applied Systems

Główne przypadki użycia Data Loss Prevention

Zmniejsz ryzyko wycieku danych i spełniaj wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Kontrola korzystania ze sztucznej inteligencji przez pracowników

Wykrywaj i zabezpieczaj dane wprowadzane do internetowych narzędzi SI. Wdróż zabezpieczenia blokujące ryzykowne prompty, zanim wrażliwe dane dotrą do modelu SI.

Zabezpieczanie poufnych danych

Ogranicz ryzyko wycieku danych, zabezpieczając wrażliwe zasoby w różnych kanałach, w tym poufne dokumenty w aplikacjach SaaS, kod źródłowy w publicznych repozytoriach, dane umożliwiające identyfikację osoby przesyłane przez nieautoryzowane aplikacje lub pocztę e-mail itp.

Zgodność ze zmieniającymi się przepisami

Rejestruj dzienniki audytu dla dopasowań DLP i działań związanych z zasadami oraz przesyłaj je w razie potrzeby do zewnętrznych systemów SIEM lub miejsc w chmurze.

Zapoznaj się z kolejnymi zastosowaniami

Pomagamy organizacjom na całym świecie dążyć do bezpieczeństwa w modelu Zero Trust

Zobacz studia przypadków

Zasoby

Ścieżka edukacyjna

Rozwiąż problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z generatywną sztuczną inteligencją (SI), wdrażając nasze najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania za pomocą SASE narzędzi opartych na generatywnej SI.
Blog

Dowiedz się, jak ochrona promptów SI pomaga zabezpieczyć poufne dane bez ograniczania innowacji.
Blog

Zwiększ dokładność ochrony przed wyciekiem danych (DLP) dzięki analizie kontekstowej opartej na sztucznej inteligencji.
Blog

Wykrywaj poufne dane i nieprawidłowe konfiguracje w środowiskach Amazon S3 i Google Cloud Storage.
Krótki opis rozwiązania

Dowiedz się, w jaki sposób Cloudflare umożliwia skuteczniejszą, wydajniejszą i sprawniejszą ochronę danych.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Cloudflare Data Loss Prevention

