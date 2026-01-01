Cloudflare DLP oferuje szeroki, elastyczny zestaw predefiniowanych i niestandardowych opcji wykrywania, umożliwiających dostosowanie zasad bezpieczeństwa do wzorców danych w organizacji. Umożliwia skanowanie firmowego ruchu w Internecie, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze pod kątem dopasowań danych.

Nasz silnik DLP został zbudowany na platformie programistycznej Cloudflare i wykorzystuje zaawansowane algorytmy zapewniające wysoką skuteczność wykrywania, nawet w przypadku obciążeń roboczych o wysokich wymaganiach obliczeniowych, takich jak Analiza kontekstu AI lub ochrona promptów AI.