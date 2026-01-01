Cloudflare Data Loss Prevention (ochrona przed wyciekiem danych)
Ujednolicone, spójne zapobieganie utracie danych (DLP)
Chroń poufne dane w ruchu sieciowym, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze. Identyfikuj informacje poufne, wymuszaj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i rejestruj wszystkie zdarzenia, aby zapobiegać wyciekom danych i zapewniać zgodność z przepisami.
Korzyści z ochrony przed wyciekiem danych
Bezpieczne korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji
Analizuj prompty i odpowiedzi generatywnej SI pod kątem treści i intencji i blokuj podejrzane zachowania, aby zarządzać wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez pracowników i chronić dane.
Spójne zarządzanie zasadami
Skonfiguruj profile DLP, pozycje wykrywania oraz etykiety poufności Microsoft Purview, aby skonsolidować zabezpieczenia ruchu wychodzącego, dokumentów, plików PDF i obrazów.
Uproszczenie zabezpieczeń środowisk SaaS i chmurowych
Skanuj aplikacje SaaS i środowiska chmurowe, aby identyfikować poufne dane w stanie spoczynku. Wdróż ukierunkowane działania naprawcze w celu zmniejszenia ryzyka wycieku danych.
Ograniczanie konieczności ręcznego sprawdzania wykryć
Przekazuj opinie dla każdego wykrycia, aby poprawić dokładność wykrywania Analizy kontekstu AI. Rozwiązanie DLP dostosowuje się do Twoich charakterystycznych wzorców danych i ruchu sieciowego, aby zredukować liczbę fałszywych alarmów.
JAK TO DZIAŁA
Ochrona wrażliwych danych w Twoim środowisku
Cloudflare DLP oferuje szeroki, elastyczny zestaw predefiniowanych i niestandardowych opcji wykrywania, umożliwiających dostosowanie zasad bezpieczeństwa do wzorców danych w organizacji. Umożliwia skanowanie firmowego ruchu w Internecie, aplikacjach SaaS, poczcie e-mail i chmurze pod kątem dopasowań danych.
Nasz silnik DLP został zbudowany na platformie programistycznej Cloudflare i wykorzystuje zaawansowane algorytmy zapewniające wysoką skuteczność wykrywania, nawet w przypadku obciążeń roboczych o wysokich wymaganiach obliczeniowych, takich jak Analiza kontekstu AI lub ochrona promptów AI.
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Co mówią najlepsi analitycy
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Co mówią nasi klienci
„Obecnie Cloudflare pomaga naszym użytkownikom zapobiegać udostępnianiu wrażliwych danych i kodu za pomocą narzędzi takich jak ChatGPT i Gemini, umożliwiając nam bezpieczne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Idąc naprzód, nie możemy doczekać się kolejnych innowacji Cloudflare umożliwiających ochronę danych, a w szczególności wizji i planów dotyczących takich usług jak DLP (ochrona przed wyciekiem danych i CASB”.
CISO, Applied Systems
Główne przypadki użycia Data Loss Prevention
Zmniejsz ryzyko wycieku danych i spełniaj wymagania dotyczące zgodności z przepisami
Kontrola korzystania ze sztucznej inteligencji przez pracowników
Wykrywaj i zabezpieczaj dane wprowadzane do internetowych narzędzi SI. Wdróż zabezpieczenia blokujące ryzykowne prompty, zanim wrażliwe dane dotrą do modelu SI.
Zabezpieczanie poufnych danych
Ogranicz ryzyko wycieku danych, zabezpieczając wrażliwe zasoby w różnych kanałach, w tym poufne dokumenty w aplikacjach SaaS, kod źródłowy w publicznych repozytoriach, dane umożliwiające identyfikację osoby przesyłane przez nieautoryzowane aplikacje lub pocztę e-mail itp.
Zgodność ze zmieniającymi się przepisami
Rejestruj dzienniki audytu dla dopasowań DLP i działań związanych z zasadami oraz przesyłaj je w razie potrzeby do zewnętrznych systemów SIEM lub miejsc w chmurze.
Pomagamy organizacjom na całym świecie dążyć do bezpieczeństwa w modelu Zero Trust
Zasoby
Ścieżka edukacyjna
Rozwiąż problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z generatywną sztuczną inteligencją (SI), wdrażając nasze najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania za pomocą SASE narzędzi opartych na generatywnej SI.
Blog
Dowiedz się, jak ochrona promptów SI pomaga zabezpieczyć poufne dane bez ograniczania innowacji.
Blog
Zwiększ dokładność ochrony przed wyciekiem danych (DLP) dzięki analizie kontekstowej opartej na sztucznej inteligencji.
Blog
Wykrywaj poufne dane i nieprawidłowe konfiguracje w środowiskach Amazon S3 i Google Cloud Storage.
Krótki opis rozwiązania